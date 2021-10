DGAP-News: Financial.de - Börsengang der sdm SE: Analystenschätzungen bereits erfüllt? (deutsch)

Financial.de - Börsengang der sdm SE: Analystenschätzungen bereits erfüllt?

21.10.2021

Börsengang der sdm SE: Analystenschätzungen bereits erfüllt?

Mit der sdm SE ( ISIN: DE000A3CM708 ) geht derzeit das erste deutsche Sicherheitsunternehmen an die Börse. Die Branche profitiert von der zunehmenden Gewaltbereitschaft sowie dem sinkenden Sicherheitsgefühl und setzt inzwischen mehr als 9 Mrd. EUR um. Die sdm-Aktien können noch bis Montag (25.10.2021, 11 Uhr) in einer Preisspanne von 3,30 bis 3,60 EUR an der Börse Düsseldorf gekauft werden. Die Analysten von GBC empfehlen die Aktie zum Kauf und erwarten eine deutliche Wachstumsdynamik in den kommenden Jahren. Mit Blick auf die Halbjahreszahlen, könnte das Wachstum sogar schneller erfolgen.

Im laufenden Jahr erwartet GBC, dass sdm 12,44 Mio. EUR umsetzen wird. In drei Jahren sollen es bereits 23,33 Mio. EUR sein, also fast doppelt so viel. Das operative Ergebnis EBIT soll von 0,98 Mio. EUR bis 2023 auf 1,43 Mio. EUR klettern. Diese Schätzungen - insbesondere beim Ergebnis - könnten deutlich zu konservativ sein. Denn im ersten Halbjahr 2021 hat sdm den Umsatz um 21% auf 6,12 Mio. Euro gesteigert. Personen aus dem Unternehmensumfeld berichten von einem EBIT in Höhe von rund 900.000 EUR. Damit hätte man die Schätzung der GBC-Analysten für das Gesamtjahr bereits annährend erreicht. Selbst wenn das zweite Halbjahr weniger profitabel sein sollte, sollte das EBIT doch ein ganzes Stück über der Millionen-Grenze liegen. Damit würde sdm zum IPO mit dem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 1 und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von rund 11 bewertet werden. Sicher nicht zu viel für ein Unternehmen, welches deutlich zweistellig wachsen will und wohl auch kann.

Mit Blick auf die Geschäftsentwicklung und die Aktie zeigt sich sdm-Vorstand Oliver Reisinger im Interview mit Financial.de jedenfalls optimistisch: "Wir werden die 30 Mio. Euro Umsatz schneller erreichen, als man vielleicht meint. Natürlich sind wir ein SmallCap, aber damit haben Anleger die Chance, am Anfang der Wachstumsphase dabei zu sein und nicht an ihrem Ende. Außerdem ist unser Geschäftsmodell leicht verständlichen und solide. Der Sicherheitsmarkt wird sich auch in den kommenden Jahren sehr dynamisch entwickeln und wir haben eine klare Wachstumsstrategie. Dabei behindern uns keine Lieferkettenprobleme, hohen Rohstoffpreise oder Chipknappheit."

Zum vollständigen Interview: sdm SE

