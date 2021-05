DGAP-News: financial.de - Brennstoffzellen-Spezialist SFC Energy AG: 'Zu Unrecht in Sippenhaft genommen' (deutsch)

financial.de - Brennstoffzellen-Spezialist SFC Energy AG: 'Zu Unrecht in Sippenhaft genommen'

^ DGAP-News: financial.de / Schlagwort(e): Sonstiges financial.de - Brennstoffzellen-Spezialist SFC Energy AG: 'Zu Unrecht in Sippenhaft genommen'

19.05.2021 / 12:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Brennstoffzellen-Spezialist SFC Energy AG: "Zu Unrecht in Sippenhaft genommen"

Mit einem operativen Gewinnsprung und dem besten Auftaktquartal der Unternehmensgeschichte ist die SFC Energy AG ( ISIN DE0007568578 ) erfolgreich ins Geschäftsjahr 2021 gestartet. So konnte der führende Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen im ersten Quartal 2021 das bereinigte EBITDA von TEUR 820 auf TEUR 2.346 annähernd verdreifachen. Der operative Cashflow verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresquartal um rund EUR 3,6 Mio. und war mit EUR 2,2 Mio. deutlich positiv.

"Wir sehen ein starkes Momentum und eine hohe Nachfrage nach Brennstoffzellenlösungen auf allen wichtigen Abnehmermärkten. Entsprechend speist sich die anhaltende Dynamik aus beiden Segmenten: Clean Energy und Clean Power Management", erläutert SFC-Vorstandschef Dr. Peter Podesser im Interview mit Financial.de. Die aktuelle Ergebnisentwicklung zeige zudem, dass SFC Energy den Härtetest der Corona-Pandemie erfolgreich gemeistert und mit seinem Effizienzprogramm "Fit für die Zukunft" die richtigen strategischen Weichenstellungen vorgenommen habe.

"Ein klarer Wettbewerbsvorteil für SFC"

"Brennstoffzellen sind eine Schlüsseltechnologie für eine erfolgreiche Finalisierung der Energiewende und damit zur Erreichung der Klimaziele", ist Dr. Podesser überzeugt. Als Brennstoffzellen-Pionier mit mehr als 20 Jahren Erfahrung und rund 50.000 verkauften Einheiten sieht er einen klaren Wettbewerbsvorteil für SFC. Im Endkundengeschäft setzt die bayerische Gesellschaft auf einen nachhaltigen Tourismus-Trend, der zeitweise durch das Corona-Umfeld noch verstärkt worden ist. So konnte SFC in den ersten drei Monaten 586 Brennstoffzellen für Anwendungen im Reisemobil- und Marinebereich ausliefern nach 329 im Vorjahresquartal. "Mit der EFOY Brennstoffzelle vergrößern wir das Gefühl von Unabhängigkeit während eines Wohnmobil-Trips, da Kunden nicht mehr auf das konventionelle Stromnetz für die Energieversorgung des Fahrzeugs angewiesen sind. Das kommt in der Community unheimlich gut an", erläutert der Konzernlenker gegenüber Financial.de.

"Die Einsatzmöglichkeiten der Brennstoffzelle sind nahezu grenzenlos"

Aber auch im Industriegeschäft läuft es rund, wie Dr. Podesser berichtet: "Wir helfen unseren Kunden dabei, ihren CO2-Footprint zu reduzieren und leisten einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung industrieller Anwendungen. Eine hohe Nachfrage spüren wir aktuell nicht nur in Europa und Asien, sondern zunehmend auch in Kanada und den USA. So gesehen können wir an die Dynamik des ersten Quartals anknüpfen. So soll es weitergehen."

Mit mehr als 50.000 verkauften Wasserstoff- und Direktmethanol-Brennstoffzellen zählt SFC Energy zu den führenden Anbietern mit der weltweit größten installierten Basis. Die wesentlich über den Erwartungen liegenden Ergebniszahlen des ersten Quartals und die hohe Nachfrage haben es dem Vorstand ermöglicht, die Ergebnisprognose 2021 auf die obere Hälfte der bislang ausgegebenen Größenordnungen einzugrenzen. So liegt die Zielgröße beim bereinigten EBITDA nun bei 4,75 bis 6,0 Mio. Euro und beim bereinigten EBIT bei 0,35 bis 1,6 Mio. Euro. "Die Einsatzmöglichkeiten der Brennstoffzelle sind nahezu grenzenlos, entsprechend speist sich die hohe Nachfrage nach unseren Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen regional und in ihren Endmärkten aus vielen Quellen", so Firmenlenker Dr. Podesser gegenüber Financial.de.

"Auf vielen Ebenen effizienter"

Als Zielmarkt sieht Dr. Podesser u. a. den rasant wachsenden Markt im Bereich des Austauschs von konventionellen Diesel-Generatoren durch umweltfreundliche Brennstoffzellen: "Die Brennstoffzelle ist auf vielen Ebenen effizienter im Vergleich zum Dieselgenerator: Leistung, Umweltfreundlichkeit, Wartung und Logistik - hier liegt die Brennstoffzelle deutlich vorne. Daher unterstützen wir unsere Kunden beim Austausch von alten Generatoren und sagen ,Goodbye Diesel'."

Zusätzliche Absatzpotenziale eröffnet die bereits gestartete OEM-Strategie mit Partnern wie AdKor, Jenoptik, ePropulsion und Leosphere und die Asien-Expansion mit dem Kooperationspartner Toyota Tsusho: "Die im März 2021 besiegelte Ausweitung unserer Zusammenarbeit mit Toyota Tsusho auf Südostasien und China bringt uns unserem Ziel näher, in Asien bis 2025 ein Umsatzvolumen von etwa 100 Mio. Euro zu erzielen."

"Werden die Schlagzahl weiter hochhalten"

Auf dem Weg zu den Mittelfristzielen von 350 bis 400 Mio. Euro Umsatz sowie einer bereinigten EBITDA-Marge von mehr als 15 Prozent bis 2025 sei SFC Energy bereits einen wichtigen Schritt vorangekommen. "Und wir werden die Schlagzahl weiter hochhalten", bekräftigt der SFC-Vorstandschef im Financial.de-Interview. Angesichts der deutlichen Kurskorrektur in den vergangenen Wochen sieht Dr. Podesser die SFC-Aktie jedoch "zu Unrecht in Sippenhaft genommen". In einem schwachen Branchenumfeld sticht nach Meinung des Vorstandsvorsitzenden SFC Energy deutlich heraus: "Klar ist, wir sind operativ profitabel, liefern nicht nur Ideen, sondern auch Ergebnisse und wachsen kraftvoll. Dabei sind wir in der Lage, im industriellen Maßstab zu fertigen und zu liefern. Unsere Quartalszahlen unterstreichen das deutlich."

Zum vollständigen Interview: SFC Energy AG

Kontakt: Götz Klempert

financial.de Karlstraße 47 80333 München

Telefon: 089 / 210298 - 0 Telefax: 089 / 210298 - 49

E-Mail: info@financial.de

19.05.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1198370 19.05.2021

°