DGAP-News: Finexx schließt zweiten Fonds und übernimmt BIOVEGAN (deutsch)

Finexx schließt zweiten Fonds und übernimmt BIOVEGAN

^ DGAP-News: Finexx GmbH / Schlagwort(e): Private Equity/Fonds Finexx schließt zweiten Fonds und übernimmt BIOVEGAN

22.10.2020 / 16:42 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PRESSEINFORMATION

Finexx schließt zweiten Fonds und übernimmt BIOVEGAN

* Insgesamt 55 Mio. Euro für Wachstumsinvestitionen und Nachfolgeregelungen

* Institutioneller Familiengesellschafter übernimmt technologieführenden Innovator im Bereich biovegane Back- und Kochzutaten

Stuttgart, 22. Oktober 2020 - Die Stuttgarter Beteiligungsgesellschaft Finexx hat ihren zweiten Fonds geschlossen. Das Volumen des Finexx Fonds II liegt bei 20 Millionen Euro. Insgesamt verwaltet die auf Wachstumsinvestitionen und Nachfolgeregelungen spezialisierte Investmentgesellschaft aus Baden-Württemberg damit rund 55 Millionen Euro. Im Fokus der branchenübergreifenden Beteiligungsstrategie stehen kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) mit einem Umsatz in Höhe von zehn Millionen Euro oder mehr. Finexx investiert in Tranchen von jeweils fünf bis 20 Millionen Euro Eigenkapital, Voraussetzungen für ein Engagement sind ein hochqualifiziertes Management-Team sowie ein nachhaltiger Cash-Flow auf Basis eines erfolgreichen Geschäftsmodells.

Mit dem zweiten Fonds will Finexx seine bewährte Investmentphilosophie fortführen: "Mit dem erfolgreichen Closing unseres Finexx Fonds II sehen wir uns in unserem Selbstverständnis als institutioneller Familiengesellschafter, der die Sprache familiengeführter Unternehmen spricht, bekräftigt. Mittelständische Unternehmen mit Kapital, Know-how und einem umfangreichen Netzwerk bei ihrem Wachstum partnerschaftlich zu unterstützen - diese bewährte Strategie wollen wir auch mit unserem zweiten Fonds forcieren", sagt Matthias Heining, Geschäftsführer von Finexx.

Mit dem Closing übernimmt Finexx im Zuge einer Nachfolgeregelung alle Anteile an der BIOVEGAN GmbH, einen auf Entwicklung, Produktion und Vertrieb spezialisierten Anbieter von biologischen, veganen und glutenfreien Back- und Kochzutaten mit Sitz im rheinland-pfälzischen Bonefeld. Das Portfolio von BIOVEGAN umfasst zwei Marken mit insgesamt rund 100 unterschiedlichen Produkten, darunter unter anderem biologische und vegane Backmischungen für Brot-, Pizza- und Kuchenteige, Desserts, Gelier- und Bindemittel sowie süße und herzhafte Saucen. Zu den bekannten Kunden von BIOVEGAN zählen alle namhaften Naturkosthändler und Drogerieketten sowie der klassische Lebensmittelhandel. Die Übernahme von BIOVEGAN wird mit Mitteln aus den Finexx Fonds I und II finanziert.

"Der Markt für gesundheitsbewusste, Bio-zertifizierte und vegane Ernährung boomt. BIOVEGAN ist mit seinem breiten Produktportfolio in diesem stark wachsenden Zukunftssektor als Innovator und Technologieführer bestens aufgestellt. Mit unserem Engagement konnten wir den Rückzugswunsch der Eigentümerin ermöglichen. Unsere Branchenexpertise werden wir nun dazu nutzen, Unternehmenswachstum und Absatzmärkte von BIOVEGAN noch weiter auszubauen", sagt Finexx-Geschäftsführer Dr. Markus Seiler.

Finexx verstärkt mit der Übernahme von BIOVEGAN seine Präsenz und Kompetenz in der Lebensmittelindustrie noch weiter. Mit der BioneXX Holding findet sich bereits eine marktführende Plattform im Bereich biologische Nahrungsergänzungs- und Heilmittel im Portfolio des Industriespezialisten. Darüber hinaus ist Finexx an WIDOS, einem Branchenpionier im Bereich Kunststoffschweißtechnik, sowie an Sicko, einem mittelständischem Spezialisten im Bereich industrieller Automatisierung in der Holzverarbeitung, beteiligt.

Über Finexx: Die Finexx GmbH Unternehmensbeteiligungen mit Sitz in Stuttgart ist eine 2013 gegründete Beteiligungsgesellschaft, die sich auf etablierte mittelständische Unternehmen spezialisiert hat. Typische Betätigungsfelder sind Wachstums-, Investitions- und Akquisitionsfinanzierungen sowie die Begleitung von Veränderungen im Gesellschafterkreis und Nachfolgeregelungen. Überwiegend im Rahmen von Mehrheitsbeteiligungen investiert Finexx langfristig Mittel unter anderem von Versicherungen und Versorgungswerken in Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum. Diese setzen 10 Mio. Euro oder mehr um, verfügen über ein qualifiziertes Management-Team und können auf Basis eines erfolgreichen Geschäftsmodells eine nachhaltige Ertragskraft und einen nachhaltigen Cash-Flow vorweisen. Das Team verfügt über langjährige Industrie- und Führungserfahrung sowie profundes Know-how in der Beteiligungsbranche - beides wird zur erfolgreichen Weiterentwicklung von Unternehmen und in die damit verbundenen Veränderungsprozesse eingebracht. Finexx unterstützt das Management durch aktive kaufmännische und technische Beratung, ohne dabei in das operative Tagesgeschäft einzugreifen, sowie durch ein branchenübergreifendes Netzwerk. www.finexx.de

Pressekontakt Finexx: IWK Communication Partner Florian Bergmann Ohmstraße 1 D-80802 München Tel.: (+49) 089 2000 30-30 E-Mail: finexx@iwk-cp.com

22.10.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1142587 22.10.2020

°