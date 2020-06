DGAP-News: First Graphene Limited eröffnet wieder die Labors im Vereinigten Königreich (deutsch)

First Graphene Limited eröffnet wieder die Labors im Vereinigten Königreich

^ DGAP-News: First Graphene Limited / Schlagwort(e): Sonstiges/Kooperation First Graphene Limited eröffnet wieder die Labors im Vereinigten Königreich

16.06.2020 / 18:55 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

First Graphene Limited ("FGR" oder "das Unternehmen") (ASX: FGR), ein Unternehmen für hochmoderne Werkstoffe informiert über die Wiedereröffnung ihrer Labors im Graphene Engineering and Innovation Centre (GEIC) in Manchester.

Die wichtigsten Punkte

- First Graphene gibt die Wiedereröffnung ihrer Labors im Graphene Engineering and Innovation Centre in Manchester bekannt.

- Vollständige Einhaltung der Covid-19-Richtlinien der britischen Regierung.

- Sofortige Wiederaufnahme der technischen Programme für Gummi- und TPU-Additive, Superkondensatormaterialien, Brandschutz und Entwicklung von Kundenanwendungen.

Die GEIC-Labors wurden am 18. März 2020 von der Universität Manchester als Reaktion auf die Covid-19-Pandemie geschlossen. Das Team der First Graphene UK führt seit der Schließung die Arbeiten aus der Ferne durch.

Nach einer umfassenden Risikobewertung und Planung sind die britischen Labors in Zusammenarbeit mit dem Hausverwaltungsteam der Universität nun bereit, den Betrieb wieder aufzunehmen. Mittlerweile gibt es eine Reihe von Risikokontrollen, darunter soziale Distanzierungsmarkierungen, Zugangsbeschränkungen und sorgfältig geplante Aktivitäten. Die formelle Genehmigung zur Fortsetzung der Aktivitäten wurde von der Universität am Montag, dem 15. Juni, erteilt.

Obwohl nicht in den Labors gearbeitet wurde, hat das britische Team weiterhin technische Unterstützung für Kunden weltweit bereitgestellt, Hintergrundrecherchen zur Vorbereitung technischer Projekte durchgeführt und die Aktivitäten für den Standort Henderson unterstützt. Darüber hinaus wurde zur Verbesserung der Leistung und Sicherheit der Website-Hosting-Service aktualisiert und eine Reihe technischer Verbesserungen am Website-Backend vorgenommen. In diesem Zeitraum wurden auch mehrere Veröffentlichungen und Artikel zur Veröffentlichung verfasst. Das Team ist gut vorbereitet für den sofortigen Neustart der technischen Programme bezüglich Gummi- und TPU-Additive, Superkondensatormaterialien, Brandschutz und die Entwicklung von Kundenanwendungen.

Craig McGuckin, Managing Director von First Graphene Ltd, sagte: "Das britische Team hat während des gesamten Lockdowns eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung unseres Geschäfts gespielt. Wir freuen uns alle sehr, den Betrieb wieder aufzunehmen und wieder zu den technischen Projekten und zur Entwicklung von Kundenanwendungen in unseren Labors zurückzukehren."

Über First Graphene Ltd. (ASX: FGR)

First Graphene Ltd. ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Graphenprodukten. Das Unternehmen besitzt eine robuste Produktionsplattform, die auf der unternehmenseigenen Belieferung mit sehr reinen Rohmaterialien und einer etablierten Produktionskapazität von 100 Tonnen Graphen pro Jahr basiert. Kommerzielle Anwendungen werden jetzt in Verbundwerkstoffen, Elastomere, im Brandschutz, im Baugewerbe und in der Energiespeicherung avanciert.

First Graphene Ltd. ist in Australien börsennotiert (ASX: FGR) und ihr primärer Produktionsstandort befindet sich in Henderson in der Nähe von Perth, Western Australia. Das Unternehmen wurde vor Kurzem in Großbritannien als First Graphene (UK) Ltd. in das Handelsregister eingetragen und ist ein Tier-1-Partner im Graphene Engineering Innovation Centre (GEIC) in Manchester, Vereinigtes Königreich.

PureGRAPH(R) Produktpalette

Graphen-Pulver von PureGRAPH(TM) sind in großen Mengen in lateralen Plättchengrößen von 20 µm, 10 µm und 5 µm erhältlich. Die Produkte sind leistungsstarke Additive, die sich durch hohe Qualität und einfache Handhabung auszeichnen.

Mit Genehmigung des Boards wurde diese Pressemitteilung von Peter R. Youd, Director, Chief Financial Officer und Company Secretary, zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Craig McGuckin Managing Director First Graphene Ltd. Tel. +61-1300-660 448

Warwick Grigor Non-Executive Chairman First Graphene Ltd. Tel. +61-417-863187

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO Media GmbH Fleischmannstraße 15 73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.de www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

16.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1071641 16.06.2020

°