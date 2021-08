DGAP-News: First Graphene Limited: Erweiterung des Vertriebsnetzes um Gerdau Graphene in Nord- und Südamerika (deutsch)

First Graphene Limited: Erweiterung des Vertriebsnetzes um Gerdau Graphene in Nord- und Südamerika

^ DGAP-News: First Graphene Limited / Schlagwort(e): Expansion/Vertriebsergebnis First Graphene Limited: Erweiterung des Vertriebsnetzes um Gerdau Graphene in Nord- und Südamerika

05.08.2021 / 13:06 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

5. August 2021

Erweiterung des Vertriebsnetzes um Gerdau Graphene in Nord- und Südamerika

Die wichtigsten Punkte

- Gerdau Graphene wird nicht-exklusiver Vertriebspartner für PureGRAPH(R)

- Erweiterung die Vertriebsreichweite und Vertriebsrepräsentanz in einer breiten Palette von Sektoren in den Regionen Nord- und Südamerikas.

First Graphene Ltd. (ASX: "FGR" oder "das Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Vertriebsvereinbarung ("Vereinbarung") mit Gerdau Grafeno Ltda. ("Gerdau Graphene") geschlossen hat, damit Gerdau Graphene die PureGRAPH(R)-Produkte von FGR vertreibt und Anwendungen mit diesen Produkten in gemeinsam vereinbarten geografischen Gebieten entwickelt.

Die zweijährige Vereinbarung umfasst nicht-exklusive Vertriebsrechte für Gerdau Graphene zum Verkauf von PureGRAPH(R)-Produkten in Nord- und Südamerika. Darüber hinaus ermöglicht es Gerdau Graphene, mit den PureGRAPH(R)-Produkten neue Anwendungen und Möglichkeiten zu entwickeln. Es gibt keine anderen wesentlichen Bedingungen oder eine Schätzung der wirtschaftlichen Auswirkungen.

Die beiden Unternehmen werden zusammenarbeiten, um Graphenmaterialien und Graphenanwendungen auf dem Markt in Nord- und Südamerika einzuführen. FGR wird Gerdau Graphene mit ihrem umfassenden Anwendungswissen und ihrer Technologie unterstützen, die sich auf die Dispersion von Graphen in verschiedenen Matrizen und Materialien konzentriert.

Mike Bell, CEO von First Graphene, sagte, die Vereinbarung mit Gerdau sei ein guter Ausgangspunkt für die beiden Unternehmen, um eine Partnerschaft aufzubauen. "Wir freuen uns, diese Vertriebsvereinbarung mit Gerdau Graphene abzuschließen, da sie uns eine hervorragende Grundlage bietet, um eine längerfristige Partnerschaft aufzubauen und die globale Kommerzialisierung von Graphen und den gemeinsamen Erfolg voranzutreiben."

Alexandre Corrêa, General Manager von Gerdau Graphene, fügte hinzu: "Wir freuen uns über die Vereinbarung mit First Graphene und die potenziellen Anwendungen, die wir gemeinsam für Verbundwerkstoffe, insbesondere Gummiprodukte, entwickeln können."

Über Gerdau Graphene

Gerdau Graphene ist ein Unternehmen, das von Gerdau durch Gerdau Next, seinen neuen Geschäftszweig, gegründet wurde. Im Jahr 2021 begann Gerdau Graphene, sich in Brasilien und in Nord- und Südamerika auf die Produktion, Entwicklung und den Vertrieb von Produkten auf Basis von Graphenanwendungen zu konzentrieren, damit sie basierend auf den einzigartigen Eigenschaften des Nanomaterials mehr Wert für ihre Produkte und Kunden generieren können. Weitere Informationen finden Sie unter www.gerdau.com.br/graphene.

Investoren

Mike Bell Chief Executive Officer First Graphene Limited michael.bell@firstgraphene.net Tel. + 61 1300 660 448

Medien

Simon Shepherdson General Manager Media Spoke Corporate simon@spokecorporate.com Tel. +61 413 809 404

Im deutschsprachigen Raum

AXINO Media GmbH Fleischmannstraße 15 73728 Esslingen am Neckar Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.de www.axino.de

Über First Graphene Ltd. (ASX: FGR)

First Graphene Ltd. ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Graphenprodukten. Das Unternehmen besitzt eine robuste Produktionsplattform, die auf der unternehmenseigenen Belieferung mit sehr reinen Rohmaterialien und einer etablierten Produktionskapazität von 100 Tonnen Graphen pro Jahr basiert. Kommerzielle Anwendungen werden jetzt in Verbundwerkstoffen, Elastomere, im Brandschutz, im Baugewerbe und in der Energiespeicherung avanciert.

First Graphene Ltd. ist in Australien börsennotiert (ASX: FGR) und ihr primärer Produktionsstandort befindet sich in Henderson in der Nähe von Perth, Western Australia. Das Unternehmen ist im Vereinigten Königreich als First Graphene (UK) Ltd. in das Handelsregister eingetragen und ein Tier-1-Partner im Graphene Engineering Innovation Centre (GEIC) in Manchester, Vereinigtes Königreich.

PureGRAPH(R)-Produktpalette

PureGRAPH(R)- Graphenpulver und PureGRAPH(R) AQUA-Pasten in lateralen Plättchengrößen von 50 µm, 20 µm, 10 µm und 5 µm sowie das PureGRAPH(R) MB-LDPE 20-30 Masterbatch für Thermoplaste sind in großen Mengen erhältlich. Die Produkte sind leistungsstarke Additive, die sich durch hohe Qualität und einfache Handhabung auszeichnen.

Mit Genehmigung des Boards wurde diese Pressemitteilung von Aditya Asthana, Director, Chief Financial Officer und Company Secretary, zur Veröffentlichung freigegeben.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen

05.08.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1224364 05.08.2021

°