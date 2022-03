DGAP-News: First Graphene Limited: Exklusives Technologiepartnerschaftsabkommen öffnet den Weg zu einem beachtlichen US-Markt (deutsch)

First Graphene Limited: Exklusives Technologiepartnerschaftsabkommen öffnet den Weg zu einem beachtlichen US-Markt

^ DGAP-News: First Graphene Limited / Schlagwort(e): Verkauf/Vereinbarung First Graphene Limited: Exklusives Technologiepartnerschaftsabkommen öffnet den Weg zu einem beachtlichen US-Markt

22.03.2022 / 12:54 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

First Graphene Limited (ASX: FGR; "First Graphene" oder "das Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen ein exklusives Technologiepartnerschaftsabkommen mit dem in den USA ansässigen Unternehmen NeoGraf Solutions LLC ("NeoGraf"), dem weltweit führenden Anbieter von Grafitmaterialien für verschiedene Branchen, unterzeichnet hat.

Die wichtigsten Punkte

- First Graphene unterzeichnet exklusives Technologiepartnerschaftsabkommen mit NeoGraf Solutions, einem etablierten US-Unternehmen für Grafitmaterialien.

- Ziel ist, innerhalb von fünf Jahren eine jährliche Mindestabnahme von 10 Tonnen PureGRAPH(R) bei vorliegenden Leistungsindikatoren zu erreichen und zu übertreffen.

Die 10-Jahres-Abkommen zur Entwicklung und zur Erweiterung des Graphenmarktes in den USA unterliegt Leistungsindikatoren, die mit einer Mindestabnahme von zwei Tonnen des PureGRAPH(R)-Produkts von First Graphene im ersten Jahr beginnen, um den Marktanteil zu etablieren und auszubauen. Bei starken Wachstumserwartungen wird diese Menge bis zum vierten Jahr auf ein Minimum von 10 Tonnen und danach auf mehr als 10 Tonnen ansteigen, wobei die genauen Mengen durch eine jährliche Überprüfung festgelegt werden.

NeoGraf wird die PureGRAPH(R)-Produktlinie unter seiner Marke Graf-X vertreiben, die auf dem US-Markt gut bekannt ist und einen guten Ruf genießt. Aufgrund der reproduzierbaren Spezifikationen, des hohen Aspektverhältnisses der Plättchengröße und der Verfügbarkeit in großen Mengen wurde PureGRAPH(R) als eine gute Ergänzung zur Marke Graf-X angesehen.

Bei den oben genannten Tonnagen handelt es sich um jährliche Mindestabnahmemengen, bei deren Nichterreichen das Abkommen in ein nicht-exklusives Abkommen umgewandelt würde. Nur zur Veranschaulichung: Das Erreichen der Mindestmenge von 2 Tonnen im ersten Jahr würde zu Einnahmen zwischen 305.000 AUD und 375.000 AUD jährlich führen, je nach der Mischung der bestellten Produktkategorien. Das Erreichen der höheren erwarteten Mindestmenge von 10 Tonnen im vierten Jahr würde zu Einnahmen zwischen 1,5 Mio. AUD und 1,8 Mio. AUD pro Jahr führen, wiederum abhängig vom Produktmix und basierend auf den aktuellen Preismodellen. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass diese Beträge nur zur Veranschaulichung der potenziellen Einnahmen dienen, wenn die Mindestauftragsziele erreicht werden, und keine Vorhersage der zukünftigen Einnahmen darstellen. Der Produktmix, aus dem sich die jährlichen Tonnagen (und damit die Preisgestaltung und die Gesamteinnahmen) zusammensetzen, kann variieren, da NeoGraf die in Australien hergestellten Produkte von First Graphene in verschiedenen, gemeinsam vereinbarten Marktsegmenten vermarkten wird.

NeoGraf ist ein etablierter Marktführer auf dem Gebiet der Grafitwerkstoffkunde und entwickelt eine Reihe von umweltverträglichen, innovativen Grafitlösungen für eine breite Palette von industriellen Anwendungen.

Durch das Abkommen mit First Graphene erhält NeoGraf Graphen-Produkte und -Lösungen, um sein Angebot und seine Reichweite auf dem US-Markt zu erweitern.

Michael Bell, Managing Director und CEO von First Graphene, sagte: "Dieses Geschäft eröffnet uns einen direkten Weg in mehrere etablierte und aufstrebende Sektoren in den USA. NeoGraf ist nicht nur ein bekanntes, in den USA ansässiges Unternehmen, sondern verfügt auch über einen guten Ruf und Beziehungen zu wichtigen Organisationen in den Zielbranchen, die wissen und verstehen, wie Graphen ihnen nutzen kann. Das Abkommen unterliegt einer Reihe von Leistungskriterien, die auf die Entwicklung des Marktes ausgerichtet sind, und wir sind begeistert, diese langfristige, für beide Seiten vorteilhafte Beziehung zu NeoGraf aufzubauen."

Über First Graphene Ltd. (ASX: FGR)

First Graphene Ltd. ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Graphenprodukten. Das Unternehmen besitzt eine robuste Produktionsplattform, die auf der unternehmenseigenen Belieferung mit sehr reinen Rohmaterialien und einer etablierten Produktionskapazität von 100 Tonnen Graphen pro Jahr basiert. Kommerzielle Anwendungen werden jetzt in Verbundwerkstoffen, Elastomere, im Brandschutz, im Baugewerbe und in der Energiespeicherung avanciert.

First Graphene Ltd. ist in Australien börsennotiert (ASX: FGR) und ihr primärer Produktionsstandort befindet sich in Henderson in der Nähe von Perth, Western Australia. Das Unternehmen ist in Großbritannien als First Graphene (UK) Ltd. in das Handelsregister eingetragen und ein Tier-1-Partner im Graphene Engineering Innovation Centre (GEIC) in Manchester, Großbritannien.

Über NeoGraf Solutions

NeoGraf Solutions ist seit mehr als 140 Jahren weltweit führend in der Branche und entwickelt seit 1881 die umfassendsten Graphitlösungen. Die Produkte von NeoGraf werden eingesetzt, um die Leistung einiger der modernsten Technologien zu verbessern, von Beleuchtungsanlagen und audiovisuellen Geräten bis hin zu Raumfahrzeugen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Ohio, USA, und ist in ganz Amerika, Europa und Asien vertreten.

PureGRAPH(R)-Produktpalette

PureGRAPH(R)- Graphenpulver und PureGRAPH(R) AQUA-Pasten in lateralen Plättchengrößen von 50 µm, 20 µm, 10 µm und 5 µm sowie die PureGRAPH(R) Masterbatch und Admixture-Produkte sind in großen Mengen erhältlich. Die Produkte sind leistungsstarke Additive, die sich durch hohe Qualität und einfache Handhabung auszeichnen.

Mit Genehmigung des Boards wurde diese Pressemitteilung von Aditya Asthana, Director, Chief Financial Officer und Company Secretary, zur Veröffentlichung freigegeben.

Investoren

Michael Bell Managing Director und CEO First Graphene Limited michael.bell@firstgraphene.net Tel. +61 1300 660 448

Medien

Simon Shepherdson General Manager Media Spoke Corporate simon@spokecorporate.com Tel. +61 413 809 404

Im deutschsprachigen Raum

AXINO Media GmbH Fleischmannstraße 15 73728 Esslingen am Neckar

Tel.: +49-711-82 09 72 11 Mail: office@axino.com Web: www.axino.com Portal: www.axinocapital.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

22.03.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1308677 22.03.2022

°