DGAP-News: First Graphene Limited: Institutionelle Platzierung zur Sicherung der Wachstumsstrategie (deutsch)

First Graphene Ltd (ASX: FGR) (First Graphene oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Aktienplatzierungsvereinbarung (die Vereinbarung) mit dem institutionellen Investor Specialty Materials Investments, LLC (der Investor) geschlossen hat. Die Vereinbarung sichert dem Unternehmen eine Finanzierung von 8.000.000 Dollar, wie nachstehend dargelegt.

Die Platzierung wird mittels Vorauszahlung eines Pauschalbetrags von 5.000.000 Dollar für Stammaktien des Unternehmens (Platzierungsaktien) im Wert von 5.300.000 Dollar durch den Investor erfolgen. Ferner wird das Unternehmen die Möglichkeit (jedoch keine Verpflichtung) haben, vom Investor zu verlangen, dass er gegen Zahlung von Zeichnungserlösen in Höhe von 3.000.000 Dollar zusätzliche Platzierungsaktien im Wert von 3.180.000 USD zeichnet. Das Unternehmen kann diese Option jederzeit vor dem 1. September 2021 ausüben. Falls das Unternehmen diese Option ausübt, muss der Investor den Zeichnungserlös bis spätestens 30. November 2021 zahlen. Das Unternehmen wird die Platzierungsaktien in Bezug auf alle oder einen Teil der oben genannten Investitionen auf Verlangen des Investors während des Zeitraums, der 24 Monate nach dem Datum der Investition endet, ausgeben. Die Anzahl der von dem Unternehmen ausgegebenen Aktien wird durch Anwenden des Kaufpreises (wie nachstehend angegeben) auf die Zeichnungsmenge bestimmt. Der Kaufpreis beträgt zunächst 0,30 Dollar je Aktie und wird nach dem 10. August 2021 auf den Durchschnitt der fünf täglichen volumengewichteten Durchschnittspreise zurückgesetzt, die der Investor an den 20 aufeinander folgenden Handelstagen unmittelbar vor dem Datum der Mitteilung des Anlegers zur Aktienausgabe ausgewählt hat. Der Aktienpreis wird auf den nächsten halben Cent abgerundet, wenn der Aktienkurs unter 50 Cent liegt, und auf den nächsten ganzen Cent abgerundet, wenn der Aktienkurs über 50 Cent liegt. Bei dieser Formel kommt kein Abschlag zur Geltung. Sofern Platzierungsaktien nach sechs oder zwölf Monaten ausgegeben werden, erhält der Investor einen Abschlag von 3 % bzw. 6 % auf die vorstehende Kaufpreisformel.

Der Kaufpreis unterliegt einem Mindestpreis von 0,16 Dollar. Sollte die Kaufpreisformel zu einem Kaufpreis führen, der unter dem Mindestpreis liegt, kann das Unternehmen die Ausgabe von Aktien verweigern und stattdessen den entsprechenden Zeichnungsbetrag in bar (mit einer Prämie von 5 %) zurückzahlen, vorbehaltlich des Rechts des Investors, anstelle einer solchen Barrückzahlung Platzierungsaktien zum Mindestpreis zu erhalten. Für den Kaufpreis wird keine Obergrenze bestehen.

Das Unternehmen behält sich das Recht vor (ist jedoch nicht verpflichtet), den Zeichnungsbetrag in bar zurückzuzahlen anstelle der Ausgabe von Aktien als Form der Rückzahlung des Zeichnungsbetrags zusammen mit der Differenz zwischen dem Marktpreis der Aktien und dem Kaufpreis (falls vorhanden) in Bezug auf die Aktien, die sonst ausgegeben worden wären.

Das Unternehmen wird zum Zeitpunkt der Finanzierung der Platzierung aus der Gesamtzahl der auszugebenden Platzierungsaktien eine Erstausgabe von 2,8 Millionen Platzierungsaktien an den Investor vornehmen. Alternativ kann der Investor anstelle dieser Aktienausgabe aus der Gesamtzahl der vom Unternehmen auszugebenden Platzierungsaktien eine weitere Zahlung an das Unternehmen in Höhe des Werts dieser Aktien vornehmen, der anhand des Kaufpreises zum Zeitpunkt der Zahlung ermittelt wird.

Das Unternehmen hat zugestimmt, zur Begleichung einer im Zusammenhang mit der Investition zu zahlenden Gebühr 1.021.276 Aktien auszugeben.

Der Chairman des Unternehmens kommentierte: "Wir freuen uns, die institutionelle Platzierung in Höhe von 5 Mio. Dollar zu sichern, mit der Option, gegen Ende 2021 weitere 3 Mio. USD zu sichern. Diese Platzierung sichert die Wachstumsstrategie, die unter der Leitung des kürzlich ernannten CEO Michael Bell verfolgt wird, sowie die erwartete Nachfrage nach PureGRAPH(R). Die Mittel werden von Specialty Materials Investments LLC bereitgestellt, einem in den USA ansässigen Investor, der ein klares Verständnis für das starke Aufwärtspotenzial hat, das Graphen im Allgemeinen bietet, und die Platzierung ist eine Anerkennung der Führungsposition von First Graphene in diesem Sektor."

Über First Graphene Ltd. (ASX: FGR)

First Graphene Ltd. ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Graphenprodukten. Das Unternehmen besitzt eine robuste Produktionsplattform, die auf der unternehmenseigenen Belieferung mit sehr reinen Rohmaterialien und einer etablierten Produktionskapazität von 100 Tonnen Graphen pro Jahr basiert. Kommerzielle Anwendungen werden jetzt in Verbundwerkstoffen, Elastomere, im Brandschutz, im Baugewerbe und in der Energiespeicherung avanciert.

First Graphene Ltd. ist in Australien börsennotiert (ASX: FGR) und ihr primärer Produktionsstandort befindet sich in Henderson in der Nähe von Perth, Western Australia. Das Unternehmen ist im Vereinigten Königreich als First Graphene (UK) Ltd. in das Handelsregister eingetragen und ein Tier-1-Partner im Graphene Engineering Innovation Centre (GEIC) in Manchester, Vereinigtes Königreich.

PureGRAPH(R)-Produktpalette

PureGRAPH(R)- Graphenpulver ist in großen Mengen in lateralen Plättchengrößen von 50 µm, 20 µm, 10 µm und 5 µm erhältlich. Die Produkte sind leistungsstarke Additive, die sich durch hohe Qualität und einfache Handhabung auszeichnen.

Mit Genehmigung des Boards wurde diese Pressemitteilung von Aditya Asthana, Director, Chief Financial Officer und Company Secretary, zur Veröffentlichung freigegeben.

