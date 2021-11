DGAP-News: First Graphene Limited: Masterbatch-Bitumenformulierung wurde PureGRAPH(R)-Produktpalette hinzugefügt (deutsch)

First Graphene Limited: Masterbatch-Bitumenformulierung wurde PureGRAPH(R)-Produktpalette hinzugefügt

First Graphene Limited (ASX:FGR; "First Graphene" oder "das Unternehmen") gibt die Markteinführung von PureGRAPH(R) MB-EVA Bitumen bekannt, einem mit Graphen angereicherten Träger-Masterbatch zur Beimischung in Asphaltgemischen.

Die wichtigsten Punkte

- Dritte Masterbatch-Produktformulierung für den Einsatz in Straßen- und Asphaltanwendungen freigegeben.

- Entwickelt, um in bestehende Produktionslinien zu passen, zur Vereinfachung der Verwendung und Beschleunigung der industriellen Akzeptanz von Graphen-Lösungen.

- Erweiterung von First Graphenes Palette der Masterbatch-Angebote.

Das Masterbatch wurde entwickelt, um die mechanischen Eigenschaften und die Stabilität von Straßen und anderen Asphaltoberflächen zu verbessern. Es kann auch zu Bitumenlagertanks hinzugefügt werden, um ein mit Graphen verbessertes, polymermodifiziertes Bindemittel zu erzeugen, ohne dass ein Mischen mit hoher Scherkraft erforderlich ist.

Masterbatches sind so formuliert, dass Produkthersteller Graphen-Additive einfach in ihre Herstellungsprozesse einbinden können.

PureGRAPH(R) MB-EVA Bitumen ist ein mit Graphen verbessertes Ethylen-Vinylacetat (EVA)-Masterbatch, das die Vorteile von First Graphenes wenigschichtigen, hochleistungsfähigen Graphen-Additiven nutzt.

Die neue Formulierung erweitert First Graphenes Masterbatch-Produktpalette um eine weitere große, weltweit bedeutende industrielle Anwendung. Während mit Graphen verbesserte Asphalte bereits von anderen Anbietern in Europa und Großbritannien getestet wurden, ist First Graphenes PureGRAPH(R) MB-EVA Bitumen-Formulierung die erste Lösung, die für eine breite kommerzielle Anwendung zur Verfügung steht.

Die Masterbatch-Formulierung nutzt das bewährte PureGRAPH(R) Graphen-Produkt des Unternehmens, das nach präzisen Standards und in großen Mengen hergestellt wird.

Michael Bell, Managing Director und CEO von First Graphene, sagte: "PureGRAPH(R) MB-EVA Bitumen erweitert die Masterbatch-Palette des Unternehmens, um eine weitere wichtige globale Branche direkt zu bedienen, die einen Wert von mehr als 60 Milliarden US-Dollar hat und für die in den kommenden Jahren ein starkes Wachstum vorhergesagt wird. First Graphenes Masterbatch-Produkte sind so konzipiert, dass sie eine einfache Einarbeitung von mit PureGRAPH(R) verbesserten Trägern in gängige Materialien ermöglichen, ohne dass spezielle Anlagen oder wesentliche Änderungen der Produktionsprozesse erforderlich sind. Das Unternehmen arbeitet weiterhin mit der Industrie zusammen, um Lösungen zu entwickeln, die Hersteller über die vielen Vorteile von Graphen aufzuklären, damit schnellere Wege zur Marktreife geschaffen werden können."

Über First Graphene Ltd. (ASX: FGR)

First Graphene Ltd. ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Graphenprodukten. Das Unternehmen besitzt eine robuste Produktionsplattform, die auf der unternehmenseigenen Belieferung mit sehr reinen Rohmaterialien und einer etablierten Produktionskapazität von 100 Tonnen Graphen pro Jahr basiert. Kommerzielle Anwendungen werden jetzt in Verbundwerkstoffen, Elastomere, im Brandschutz, im Baugewerbe und in der Energiespeicherung avanciert.

First Graphene Ltd. ist in Australien börsennotiert (ASX: FGR) und ihr primärer Produktionsstandort befindet sich in Henderson in der Nähe von Perth, Western Australia. Das Unternehmen ist im Vereinigten Königreich als First Graphene (UK) Ltd. in das Handelsregister eingetragen und ein Tier-1-Partner im Graphene Engineering Innovation Centre (GEIC) in Manchester, Vereinigtes Königreich.

PureGRAPH(R)-Produktpalette

PureGRAPH(R)- Graphenpulver und PureGRAPH(R) AQUA-Pasten in lateralen Plättchengrößen von 50 µm, 20 µm, 10 µm und 5 µm sowie die PureGRAPH(R) MB-LDPE 20-30 und PureGRAPH(R) MB-EVA Masterbatches für Thermoplaste und PureGRAPH(R) MB-EVA Bitumen sind in großen Mengen erhältlich. Die Produkte sind leistungsstarke Additive, die sich durch hohe Qualität und einfache Handhabung auszeichnen.

Mit Genehmigung des Boards wurde diese Pressemitteilung von Aditya Asthana, Director, Chief Financial Officer und Company Secretary, zur Veröffentlichung freigegeben.

