DGAP-News: First Graphene Limited: newGen steigert die Auftragsprognosen für PureGRAPH(R) nach sehr erfolgreichen Feldversuchen (deutsch)

3. September 2021

newGen steigert die Auftragsprognosen für PureGRAPH(R) nach sehr erfolgreichen Feldversuchen

Die wichtigsten Punkte

- newGen erhöht PureGRAPH(R) Abnahmezusage auf 4.800 kg

- Änderungsvertrag zu Rahmenliefervertrag sichert eine neue 36-monatige Laufzeit mit strukturiertem Wachstumspfad

First Graphene Limited (ASX:FGR; "First Graphene" oder "das Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen mit newGen Group Pty Limited ("newGen") einen Änderungsvertrag über die Lieferung der PureGRAPH(R)-Produktlinie für Aufnahme in die newGen ArmourGRAPH(R) Schutzprodukte für die Bergbauindustrie unterzeichnet hat.

newGen hat vor kurzem seine ArmourGRAPH(R) Verschleißschutzauskleidungen und Elastomerbeschichtungen für den Bergbau auf den Markt gebracht. Dies beruht auf erfolgreichen Versuchen, bei denen eine Verlängerung des Verschleißschutzes um das Sechsfache dokumentiert wurde. Nach erfolgreichen Testläufen ist newGen jetzt zur Produktionsphase übergegangen.

Der Änderungsvertrag wurde ausgeführt. Er garantiert eine stufenweise Mindestabnahmezusage an FGR von 4.800 kg PureGRAPH(R) über 3 Jahre. Die Bedingungen des Änderungsvertrags haben für FGR einen Umsatzwert von 1.200.000 bis 1.440.000 Dollar.

Michael Bell, Chief Executive Officer von First Graphene, sagte, dass jetzt der günstigste Zeitpunkt für newGen sei, sich auf Mengen und Zeitpläne für die Einführung der PureGRAPH(R)-Produktlinie festzulegen.

Herr Bell sagte: "Nach erfolgreichem Abschluss der 62-wöchigen Feldversuche mit den ArmourGRAPH(R)-Verschleißauskleidungen und mit einer größeren Gewissheit über die prognostizierte Abnahme, ist jetzt der günstigste Zeitpunkt, um mit newGen ein tieferes Engagement und eine Wachstumsstrategie zu etablieren. Wir sind begeistert zu sehen, dass sich unsere Bemühungen zu einer Produktionsnachfrage verfestigen und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit newGen, um im Bereich Bergbau und Schutzauskleidungen erfolgreich zu sein."

Ben Walker, Managing Director der newGen Group, sagte, dass das verstärkte Engagement für FGR ein Hinweis darauf ist, dass die Nachfrage nach ArmourGRAPH(R)-Schutzprodukten in den nächsten 3 Jahren und darüber hinaus wächst.

Herr Walker sagte: "Jetzt, da wir die Vorteile von ArmourGRAPH(R)-Auskleidungen kennen und die Anerkennung der Vorteile durch die Bergbauindustrie haben und wie diese mit Kosteneinsparungen korrelieren, sind wir begeistert, unsere Abnahmezusage an FGR insgesamt zu erhöhen. Die Marktakzeptanz von ArmourGRAPH(R) wächst und wir freuen uns auf weitere Produktentwicklungen mit FGR, um die ArmourGRAPH(R)-Produktlinie zu erweitern."

Investoren

Mike Bell Chief Executive Officer First Graphene Limited michael.bell@firstgraphene.net Tel. + 61 1300 660 448

Medien

Simon Shepherdson General Manager Media Spoke Corporate simon@spokecorporate.com Tel. +61 413 809 404

Im deutschsprachigen Raum

AXINO Media GmbH Fleischmannstraße 15 73728 Esslingen am Neckar Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.de www.axino.de

Über First Graphene Ltd. (ASX: FGR)

First Graphene Ltd. ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Graphenprodukten. Das Unternehmen besitzt eine robuste Produktionsplattform, die auf der unternehmenseigenen Belieferung mit sehr reinen Rohmaterialien und einer etablierten Produktionskapazität von 100 Tonnen Graphen pro Jahr basiert. Kommerzielle Anwendungen werden jetzt in Verbundwerkstoffen, Elastomere, im Brandschutz, im Baugewerbe und in der Energiespeicherung avanciert.

First Graphene Ltd. ist in Australien börsennotiert (ASX: FGR) und ihr primärer Produktionsstandort befindet sich in Henderson in der Nähe von Perth, Western Australia. Das Unternehmen ist im Vereinigten Königreich als First Graphene (UK) Ltd. in das Handelsregister eingetragen und ein Tier-1-Partner im Graphene Engineering Innovation Centre (GEIC) in Manchester, Vereinigtes Königreich.

PureGRAPH(R)-Produktpalette

PureGRAPH(R)- Graphenpulver und PureGRAPH(R) AQUA-Pasten in lateralen Plättchengrößen von 50 µm, 20 µm, 10 µm und 5 µm sowie das PureGRAPH(R) MB-LDPE 20-30 Masterbatch für Thermoplaste sind in großen Mengen erhältlich. Die Produkte sind leistungsstarke Additive, die sich durch hohe Qualität und einfache Handhabung auszeichnen.

Mit Genehmigung des Boards wurde diese Pressemitteilung von Aditya Asthana, Director, Chief Financial Officer und Company Secretary, zur Veröffentlichung freigegeben.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen

