First Graphene Limited: Zusammenarbeit der First Graphene Ltd mit planarTECH (Holdings) Ltd an durch Graphen verbesserter persönlicher Schutzausrüstung

^ DGAP-News: First Graphene Limited / Schlagwort(e): Kooperation/Expansion First Graphene Limited: Zusammenarbeit der First Graphene Ltd mit planarTECH (Holdings) Ltd an durch Graphen verbesserter persönlicher Schutzausrüstung

07.05.2020 / 14:19 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

First Graphene Limited ("FGR" oder "das Unternehmen") (ASX: FGR), ein Unternehmen für hochmoderne Werkstoffe, gibt bekannt, dass planarTECH (Holdings) Ltd ("planarTECH") und das Unternehmen eine Absichtserklärung zur Entwicklung einer robusten Lieferkette für die Herstellung innovativer persönlicher Schutzausrüstung (PPE, Personal Protective Equipment) unterzeichnet haben. Der erste Schwerpunkt wird auf der Herstellung der bakterienresistenten Gesichtsschutzmasken von planarTECH liegen.

Die wichtigsten Punkte

- Lieferung von PureGRAPH(R) zur Herstellung von Gesichtsmasken.

- planarTECHs innovative Gesichtsmaske verwendet eine Graphenbeschichtung, um antistatische und bakterienresistente Eigenschaften zu erzielen.

- Die Nachfrage nach diesen Produkten steigt rapide, da die Weltbevölkerung Schutz vor aerogenen Infektionen sucht.

- Durch die Zusammenarbeit wird die Verwendung von PureGRAPH(R)-Materialien schnell getestet und in antistatische Beschichtungen für andere persönliche Schutzausrüstungen (PPE, Personal Protective Equipment) implementiert.

Foto in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: planarTECHs 2AM-Gesichtsmaske

planarTECH hat eine innovative Gesichtsmaske entwickelt, die eine Graphenbeschichtung verwendet, um der Maske antistatische und bakterienresistente Eigenschaften zu verleihen. Die derzeitige Nachfrage nach diesen Produkten steigt rapide, da die Weltbevölkerung Schutz vor aerogenen Infektionen sucht und planarTECH zur Deckung der signifikanten und wachsenden Nachfrage ihre Lieferkettenkapazität für die Herstellung erhöhen muss.

FGR verfügt über eine gut etablierte und robuste Lieferkette für die Herstellung ihrer leistungsstarken PureGRAPH(R)-Graphenprodukte und eine bereits nachgewiesene erfolgreiche Formulierung, die sich gleichmäßig in Polymerbeschichtungen verteilt.

Die beiden Unternehmen haben eine Zusammenarbeit vereinbart, um die Verwendung von PureGRAPH(R)-Materialien in antistatischen Beschichtungen für PPE schnell zu testen und zu implementieren. Die Materialentwicklungsaktivitäten sind bereits im Gange, und die Unternehmen erwarten rasche Fortschritte, die Herstellung der Gesichtsschutzmaske in vollem Umfang durchzuführen. Weitere für eine Graphenbeimischung geeignete Produkte im PPE-Sektor werden voraussichtlich entstehen. Diese Zusammenarbeit schafft keine rechtsverbindliche Vereinbarung zwischen beiden Unternehmen. Nach erfolgreichen Tests werden die Unternehmen die kommerzielle Vereinbarung für die Lieferung von PureGRAPH(R) unterzeichnen. Es gibt keine anderen wesentlichen Konditionen oder Schätzungen der wirtschaftlichen Auswirkungen. FGR wird den Markt über die Fortschritte der Testarbeiten auf dem Laufenden halten.

Craig McGuckin, Managing Director von First Graphene Ltd., sagte: "Wir waren sehr beeindruckt von der Geschwindigkeit der Kommerzialisierung, die planarTECH mit den Graphen-Gesichtsmasken erzielt hat, und wir freuen uns, diese Wachstumsgelegenheit zu unterstützen."

Ray Gibbs, Chairman von planarTECH (Holdings) Ltd., sagte: "Für ein erfolgreiches Wachstum unserer Diversifizierungsgeschäftsstrategie sucht planarTECH einen Graphen-Lieferpartner, der zuverlässig gleichbleibend qualitativ hochwertige Produkte liefern kann. Nach signifikanten Versuchen mit PureGRAPH(R)-Materialien sind wir uns First Graphenes robuster Lieferfähigkeit sehr bewusst und sind von dieser Zusammenarbeit begeistert, um der schnell wachsenden Nachfrage nach unseren neuen durch Graphen verbesserten Gesichtsmasken und zukünftigen PPE-Produkten gerecht zu werden."

Über First Graphene Ltd. (ASX: FGR)

First Graphene Ltd. ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Graphenprodukten. Das Unternehmen besitzt eine robuste Produktionsplattform, die auf der unternehmenseigenen Belieferung mit sehr reinen Rohmaterialien und einer etablierten Produktionskapazität von 100 Tonnen Graphen pro Jahr basiert. Kommerzielle Anwendungen werden jetzt in Verbundwerkstoffen, Elastomere, im Brandschutz, im Baugewerbe und in der Energiespeicherung avanciert.

First Graphene Ltd. ist in Australien börsennotiert (ASX: FGR) und ihr primärer Produktionsstandort befindet sich in Henderson in der Nähe von Perth, Western Australia. Das Unternehmen wurde vor Kurzem in Großbritannien als First Graphene (UK) Ltd. in das Handelsregister eingetragen und ist ein Tier-1-Partner im Graphene Engineering Innovation Centre (GEIC) in Manchester, Vereinigtes Königreich.

Über planarTECH

planarTECH ist ein weltweit führender Anbieter von Prozess- und Analysegeräten für die Synthese von Graphen und 2D-Materialien sowie für die Integration von Graphen in alltägliche Produkte, wie z. B. die Zusammenarbeit mit IDEATi aus Thailand an einer durch Graphen verbesserten Gesichtsmaske.

Produktpalette von PureGRAPH(TM)

Graphen-Pulver von PureGRAPH(TM) sind in großen Mengen in lateralen Plättchengrößen von 20 µm, 10 µm und 5 µm erhältlich. Die Produkte sind leistungsstarke Additive, die sich durch hohe Qualität und einfache Handhabung auszeichnen.

Mit Genehmigung des Boards wurde diese Pressemitteilung von Peter R. Youd, Director, Chief Financial Officer und Company Secretary, zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Craig McGuckin Managing Director First Graphene Ltd. Tel. +61-1300-660 448

Warwick Grigor Non-Executive Chairman First Graphene Ltd. Tel. +61-417-863187

Im deutschsprachigen Raum

AXINO Media GmbH Fleischmannstraße 15 73728 Esslingen am Neckar Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.de www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

07.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1038711 07.05.2020

°