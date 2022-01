DGAP-News: FIRST HYDROGEN ERNENNT CAMPBELL ZUM NICHT GESCHÄFTSFÜHRENDEN DIREKTOR (deutsch)

FIRST HYDROGEN ERNENNT CAMPBELL ZUM NICHT GESCHÄFTSFÜHRENDEN DIREKTOR

Vancouver, British Columbia, den 24. Januar 2022 - Vancouver, British Columbia - First Hydrogen Corp. ("FIRST HYDROGEN" oder das "Unternehmen") (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FSE: FIT) freut sich, die Ernennung von Robert Campbell zum nicht geschäftsführenden Direktor von First Hydrogen UK Limited, der hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Unternehmens, bekannt zu geben. Hr. Campbell ist seit 2017 Senior Vice-President und Chief Commercial Officer bei Ballard Power Systems ("Ballard"). Zu seinen Verantwortlichkeiten zählen die globale Geschäftsentwicklung, Vertrieb, Marketing, Produktlinienmanagement und Kundendienstaktivitäten auf den wichtigsten Märkten für die Energieprodukte von Ballard wie Schwerlastfahrzeuge, Materialtransport und stationäre Energie.

Robert Campbell bringt umfassendes allgemeines Know-how bei der Geschäftsentwicklung in das Unternehmen ein. Seine eingehenden Kenntnisse über wachstumsstarke Märkte und den Vertrieb von technikbasierten Investitionsgütern an anspruchsvolle Kunden werden First Hydrogen dabei helfen, potenzielle Märkte und Verkäufe anzupeilen, während das Unternehmen seine zwei mit Wasserstoff-Brennstoffzellen angetriebenen leichten Demonstrations-Nutzfahrzeuge ("LCV") gemeinsam mit AVL Powertrain und Ballard Power Systems baut und seine Wasserstofftankstellen mit den Beratern der FEV Group entwickelt. Bevor er sich Ballard anschloss, hatte Robert Campell unter anderem folgende Positionen inne: Präsident und CEO von SoloPower Systems Inc., Senior Vice-President of Business Development bei Energy Conversion Devices und Solar Integrated Technologies, geschäftsführender Vice-President of Sales and Marketing bei Hydrogenics und Führungspositionen bei verschiedenen Bau- und Energieerzeugungsunternehmen.

Robert Campbell machte seinen Bachelor-Abschluss in Ingenieurwissenschaften an der Queen's University und erlangte den MBA-Grad in Finanzwesen und Marketing an der Schulich School of Business der York University. Er ist ein bei der Professional Engineers Association von Ontario zugelassener Professional Engineer [staatlich anerkannter Ingenieur] und darf die Bezeichnung ICD.D [durch das Institute of Corporate Directors zertifizierter Director] des Institute of Corporate Directors führen.

Über First Hydrogen Corp. Bei First Hydrogen Corp. handelt es sich um ein Unternehmen mit Sitz in Vancouver und London, das sich auf emissionsfreie Fahrzeuge und Extraktionssysteme für überkritisches CO2 spezialisiert hat. Im Rahmen von zwei Vereinbarungen mit den Firmen AVL Powertrain UK Ltd. und Ballard Power Systems Inc. konzipiert und entwickelt das Unternehmen ein mit Wasserstoff-Brennstoffzellen betriebenes leichtes Nutzfahrzeug mit einer Reichweite von über 500 km. First Hydrogen entwickelt Betankungsmöglichkeiten in Zusammenarbeit mit der FEV Consulting GmbH, der internen Automobilberatungsfirma der FEV Group in Aachen.

