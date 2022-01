DGAP-News: FIRST HYDROGEN ERNENNT STEVE GILL ZUM CEO DER AUTOMOBILSPARTE (deutsch)

FIRST HYDROGEN ERNENNT STEVE GILL ZUM CEO DER AUTOMOBILSPARTE

17.01.2022

Zur sofortigen Veröffentlichung TSXV/FHYD/OTC/FHYDF/FSE/FIT

FIRST HYDROGEN ERNENNT STEVE GILL ZUM CEO DER AUTOMOBILSPARTE

Vancouver, B.C., 17. Januar 2022 - Vancouver, British Columbia - Die Firma First Hydrogen Corp. ("FIRST HYDROGEN" oder die "Gesellschaft") (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FSE: FIT) freut sich, die Ernennung von Steve Gill zum Direktor von First Hydrogen UK Limited und zum Chief Executive Officer der Automobilsparte des Unternehmens bekannt zu geben. Gill verfügt über umfangreiche Erfahrungen als Führungskraft, Vorstandsmitglied und Berater in der Automobilindustrie, insbesondere in den Bereichen Antriebstechnik und Dekarbonisierung des Verkehrs. Zuvor war er Direktor für Energietechnik bei Ford of Europe und Vorstandsmitglied von Ford Technologies Ltd. Steve Gill wird die Entwicklung des Geschäftsbereichs für leichte und mittelschwere Nutzfahrzeuge mit Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb beaufsichtigen und entwickelt und baut derzeit mit AVL Powertrain UK und Ballard Power Systems die beiden unternehmenseigenen MAN-Wasserstoff-Brennstoffzellen-Demonstratoren mit Straßenzulassung. Gill wird die Entwicklung und den Aufbau der kürzlich angekündigten Abteilung für Wasserstofftankstellen zusammen mit dem Beratungsunternehmen FEV Group leiten.

Er war 19 Jahre lang bei der Ford Motor Company tätig und leitete strategische Programme, die innovative Technologien für Ford und seine Partner, darunter Jaguar Land-Rover und die PSA-Gruppe (Peugeot/Citroen), in die Serienproduktion brachten. Bei Ford war Gill verantwortlich für die Antriebsprodukte von Ford Europa (konventionelle und elektrifizierte Antriebsstränge) und leitete ein Team von 2.000 Ingenieuren in Großbritannien, Deutschland und der Türkei. Zu den entwickelten Technologien gehören der erste Serien-Hybridantrieb von Ford für Nutzfahrzeuge, die erste Mild-Hybrid-Technologie von Ford für Pkw und Nutzfahrzeuge sowie der mehrfach ausgezeichnete 3-Zylinder-EcoBoost-Motor.

Seit 2019 arbeitet Gill als Berater für führende Unternehmen der Automobilbranche, unter anderem als beratender Direktor bei AVL Powertrain, dem weltweit größten unabhängigen Beratungsunternehmen für Antriebsstrangtechnik, dem UK Automotive Council und Britishvolt.

Über First Hydrogen Corp. Die First Hydrogen Corp. ist ein Unternehmen mit Sitz in Vancouver und London, das sich auf emissionsfreie Fahrzeuge und überkritische Kohlendioxidextraktionssysteme spezialisiert hat. Im Rahmen von zwei Vereinbarungen mit den Firmen AVL Powertrain und Ballard Power Systems Inc. konzipiert und entwickelt das Unternehmen ein mit Wasserstoff-Brennstoffzellen betriebenes Demonstratorfahrzeug. Dieses leichte Nutzfahrzeug wird eine Reichweite von über 500 km haben. First Hydrogen entwickelt Betankungsmöglichkeiten in Zusammenarbeit mit der FEV Consulting GmbH, der internen Automobilberatungsfirma der FEV Group in Aachen. Im Namen des Verwaltungsrats der

FIRST HYDROGEN CORP.

"Balraj Mann" Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer Ansprechpartner:

Nord-Amerika Balraj Mann Europa Nicholas Wrigley, Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender Erstes Geschäftsführer 604-601-2018 Wasserstoff-Automobil +44 investors@firsthydrogen.com 7917-114434 Nicholas.Wrigley@firsthydrogen.com Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Diese Pressemitteilung enthält Informationen oder Erklärungen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" enthalten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge bzw. Entwicklungen wesentlich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch Wörter wie "erwartet", "geplant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "voraussichtlich", "potenziell" und ähnliche Ausdrücken gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen "eintreten werden", "würden", "könnten" oder "sollten". Zukunftsgerichtete Informationen können u. a. Aussagen über den Betrieb, das Geschäft, die finanzielle Lage, die erwarteten Finanzergebnisse, die Leistung, die Aussichten, die Möglichkeiten, die Prioritäten, die Ziele, die laufenden Ziele, die Meilensteine, die Strategien und die Aussichten von First Hydrogen enthalten und schließen unter anderem Aussagen über zukünftige Entwicklungen und den zukünftigen Betrieb, die Stärken und die Strategien von First Hydrogen ein. Zukunftsgerichtete Informationen werden bereitgestellt, um Angaben über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu machen, und das Publikum wird darauf hingewiesen, dass solche Aussagen für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind. Diese Aussagen sind nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf den Annahmen und Analysen der Geschäftsleitung und anderen Faktoren und werden von der Geschäftsleitung herangezogen, um Schlussfolgerungen zu ziehen und Prognosen oder Vorhersagen zu treffen, einschließlich der Erfahrungen und Einschätzungen der Geschäftsleitung in Bezug auf historische Trends, aktuelle Bedingungen und erwartete zukünftige Entwicklungen. Obgleich die Geschäftsführung davon ausgeht, dass diese Annahmen, Analysen und Bewertungen zum Zeitpunkt der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen angemessen sind, können tatsächliche Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Beispiele für Risiken und Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen, sind unter anderem: der Zeitpunkt und die Unvorhersehbarkeit von behördlichen Maßnahmen; behördliche, gesetzliche, rechtliche oder andere Entwicklungen in Bezug auf die Geschäftstätigkeit; begrenzte Marketing- und Vertriebskapazitäten; das frühe Entwicklungsstadium der Branche und der Produktentwicklung; limitierte Produkte; die Abhängigkeit von Dritten; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen und Finanzmärkte; die Auswirkungen des zunehmenden Wettbewerbs, der Verlust von Führungskräften in Schlüsselpositionen, der Kapitalbedarf und die Liquidität, der Zugang zu Kapital, der Zeitpunkt und die Höhe von Kapitalausgaben, die Auswirkungen von Corona, Verschiebungen in der Nachfrage nach den Produkten von First Hydrogen und der Größe des Marktes, die Reform des Patentrechts, Patentstreitigkeiten und geistiges Eigentum, Interessenkonflikte sowie die allgemeinen Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen die Erwartungen von First Hydrogen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung dar und können sich nach diesem Zeitpunkt entsprechend ändern. Das Publikum sollte zukunftsgerichteten Informationen keine übermäßige Bedeutung beimessen und sich zu keinem anderen Zeitpunkt auf diese Informationen verlassen. Die Firma First Hydrogen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen der Geschäftsleitung oder andere Faktoren ändern sollten.

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (WIE DIESER BEGRIFF IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE DEFINIERT IST) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

°