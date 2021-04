DGAP-News: flatex: Deutschlands größtes ETF- und Fondssparplanangebot, dauerhaft zum Nulltarif (deutsch)

flatex: Deutschlands größtes ETF- und Fondssparplanangebot, dauerhaft zum Nulltarif

^ DGAP-News: flatexDEGIRO AG / Schlagwort(e): Produkteinführung flatex: Deutschlands größtes ETF- und Fondssparplanangebot, dauerhaft zum Nulltarif (News mit Zusatzmaterial)

01.04.2021 / 08:03 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Unternehmensmitteilung / Frankfurt am Main, 1. April 2021

Deutschlands größtes ETF- und Fondssparplanangebot, dauerhaft zum Nulltarif

- Mehr als 3.000 ETF- und Fondsparpläne dauerhaft zum Null-Tarif handeln

- Keine Depotgebühr auf ETF- und Fondsprodukte

- Erleichterter Einstieg durch Absenkung der Mindestsparrate auf 25 Euro

- Neue ETF-Suche vereinfacht die Auswahl des richtigen Sparplans

Frankfurt am Main - Mit Wirkung zum 1. April 2021 bietet flatex, einer der führenden Online-Broker Deutschlands, sein gesamtes ETF- und Fondssparplanangebot mit über 3.000 Produkten dauerhaft kostenlos an. Zusätzlich entfällt fortan die Depotgebühr für alle ETF- und Fondsprodukte. Neu- und Bestandskunden profitieren gleichermaßen von diesem in Deutschland einmaligen Angebot. Die Absenkung der Mindestsparrate auf 25 Euro ermöglicht einer noch breiteren Kundenschicht, ihre finanzielle Zukunftsplanung in die eigene Hand zu nehmen.

Frank Niehage, CEO der flatexDEGIRO AG ist sich sicher: "Langfristiger Vermögensaufbau über Sparpläne ist für die private Altersvorsorge absolut unerlässlich und wir sind überzeugt: jeder verdient Rendite, unabhängig von Vorkenntnissen und verfügbarer Zeit. Bei flatex-next ermöglichen wir allen Kunden, ihre Anlageentscheidungen einfach und schnell auf einer der professionellsten und sichersten Plattformen auszuführen. Passend dazu bieten wir jetzt auch das in Deutschland größte ETF- und Fondssparplan-Angebot mit über 3.000 Produkten dauerhaft zu 0 Euro an."

Bereits mehrfach wurde flatex als bester ETF-Broker des Jahres ausgezeichnet, zuletzt 2020 von Börse Online, und hat über die Jahre sein Angebot kontinuierlich ausgebaut. Der dauerhafte Verzicht auf Handels- und Depotgebühren ermöglicht Millionen Menschen in Deutschland den langfristigen Vermögensaufbau mittels ETF- und Fondsparpläne.

"Die Suche nach dem passenden Sparplan ist für unsere Kunden auf flatex-next komfortabler denn je. Egal aus welcher Branche oder Anlageklasse, ob nachhaltig, sparplanfähig oder ausschüttend: Mit einem Klick findet jeder das für sie oder ihn passende Angebot.", ergänzt Muhamad Chahrour, CFO von flatexDEGIRO. "Als Europas größter Online-Broker für Privatkunden untermauern wir mit diesem herausragenden Angebot unseren Führungsanspruch in Deutschland."

Über flatex flatex gehört zu den führenden Online-Brokern Deutschlands und hat gemeinsam mit seinen Schwestermarken im Jahr 2020 europaweit 75 Mio. Transaktionen für 1,25 Mio. Kunden abgewickelt. Damit zählen wir auch im internationalen Vergleich zur Spitzengruppe im Online-Brokerage. Was unser Angebot auszeichnet, ist der integrierte Handel nahezu aller Wertpapierarten sowie der außerbörsliche Direkthandel, über den unsere Kunden über 1 Million Optionsscheine, Zertifikate, Fonds und ETFs mit 17 Emittenten handeln können.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=19b9a0ff7a1b7621248f41271c9e5f26 Dateibeschreibung: flatex - ETF- und Fondssparpläne

