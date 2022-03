DGAP-News: Flughafen Wien AG: Bilanz 2021 - Flughafen Wien erzielt trotz Coronakrise mit deutlicher schwarzer Null positives Jahresergebnis. (deutsch)

Flughafen Wien AG: Bilanz 2021 - Flughafen Wien erzielt trotz Coronakrise mit deutlicher schwarzer Null positives Jahresergebnis.

Flughafen Wien: Bilanz 2021 - Flughafen Wien erzielt trotz Coronakrise mit deutlicher schwarzer Null positives Jahresergebnis

Ausblick 2022: Trotz vieler Unsicherheitsfaktoren wird 2022 ein starker Sommer mit deutlichem Passagierzuwachs erwartet

- Bilanz 2021: Umsatz von EUR 407,0 Mio., EBITDA von plus EUR 153,7 Mio. und Nettoergebnis von EUR 6,1 Mio.

- Harter Sparkurs, Kurzarbeit und leichte Passagierzuwächse brachten das Unternehmen stabil durch die Krise- Kurzarbeit endet mit 31. März 2022

- Verkehrsprognose für 2022: Flughafen-Wien-Gruppe erwartet rund 17 Mio. Passagiere am Standort Wien bzw. rund 21 Mio. Passagiere in der Gruppe (rund 54% von 2019) - Reisewünsche der ÖsterreicherInnen für den Sommer auf Rekordniveau

- Ergebnisausblick für 2022: Umsatz bei EUR 560 Mio., EBITDA bei EUR 172 Mio. erwartet, aber: Ukraine-Krise erhöht Unsicherheit über künftige Entwicklung - Alle Flüge zwischen Russland, Ukraine und Wien gestrichen, direkte Folgen betreffen rund 4% des Passagiervolumens, indirekte Folgen noch nicht absehbar

- Terminal 2 und City Airport Train nehmen mit 29. März 2022 ihren Betrieb auf

- Flughafen Wien setzt Klimaschutzoffensive fort: Größte Photovoltaikanlage Österreichs geht im Frühjahr 2022 in Betrieb - Airport wird 2023 CO2-neutral

"2022 bringt wirtschaftlichen Turnaround und mehr Klimaschutz am Airport" "Trotz Coronakrise konnte die Flughafen Wien AG 2021 positiv abschließen und im Gegensatz zu den meisten anderen Flughäfen eine deutliche schwarze Null erwirtschaften, dank eines harten Sparkurses, der Kurzarbeit und zuletzt steigenden Passagierzahlen. 2022 lässt einen kräftigen Aufschwung und mehr Passagiere erwarten. Ich bedanke mich bei allen Mitarbeitern für den tollen Einsatz in dieser harten Krisenzeit, und das trotz Gehaltsreduktion. Wichtig ist nun der weitere Abbau von Reisebeschränkungen und eine Beendigung der ausnahmslosen Einreisekontrollen am Airport, stattdessen sollte künftig nur noch vor dem Abflug kontrolliert werden. Die aktuellen Ereignisse in der Ukraine machen uns tief betroffen und ich begrüße die entschlossene Reaktion des Westens und die ergriffenen Sanktionen. Wir stehen jederzeit bereit, wie auch 2015, an der Aufnahme und Betreuung von Flüchtlingen mitzuwirken. Die aktuellen Flugausfälle betreffen rund 4% des Passagiervolumens, indirekte Auswirkungen sind noch nicht abschätzbar. Trotz krisenbedingter Unsicherheit steht der Klimaschutz weiter in unserem Fokus: In Kürze geht Österreichs größte Photovoltaikanlage am Flughafen in Betrieb, um ab 2023 den Flughafenbetrieb CO2-neutral zu führen", erläutert Dr. Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG.

"Airlines und Passagiere kommen zurück: Trotz Unsicherheiten steht ein starker Sommer bevor" 2022 wird aus heutiger Sicht ein deutliches Passagierplus bringen. Zahlreiche Airlines und Flugverbindungen kommen wieder zurück und der Sommerflugplan ist vielversprechend: Zu Ostern werden etwa 165 und im Sommer bereits bis zu 190 Destinationen direkt ab Wien erreichbar sein, das entspricht nahezu dem Vorkrisenniveau. Schwer einschätzbar ist noch, wie sich der Herbst und das vierte Quartal entwickeln, das hängt vor allem von der weiteren Entwicklung der COVID-19-Pandemie ab. Die aktuellen Ereignisse in der Ukraine sind sehr tragisch, vor allem für die Betroffenen, die hier unfassbares Leid erleben müssen, und ich hoffe auf ein baldiges Ende der kriegerischen Handlungen. Die Krise ist auch in der internationalen Luftfahrt spürbar, derzeit finden keine Flüge zwischen Russland, Ukraine und Wien statt. Dennoch erwarten wir aufgrund der insgesamt guten Verkehrsentwicklung und dem starken Sommerflugplan aus heutiger Sicht rund 17 Mio. Passagiere am Standort Wien im Gesamtjahr 2022 - das wären immerhin um 70% mehr als im Vorjahr. Darauf bereiten wir uns vor: Am 29. März 2022 geht der neu gestaltete Terminal 2 wieder in Betrieb, Passagiere können sich auf ein völlig neues Reiseerlebnis in einem modernen Ambiente mit einer rund 2.400 m² großen Lounge, einer zentralen Sicherheitskontrolle und einer zusätzlichen Gepäcksausgabestation freuen. Auch die Züge des City Airport Train werden ab diesem Tag wieder regelmäßig fahren", stellt Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG, fest.

Umsatz und Ergebnisentwicklung in den Segmenten Die Umsätze des Segments Airport stiegen im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 27,4% auf EUR 169,5 Mio., das Segment-EBIT verbesserte sich auf minus EUR 14,6 Mio. Das Segment Handling & Sicherheitsdienstleistungen verzeichnete bei den Umsatzerlösen einen Zuwachs um 9,7% auf EUR 94,4 Mio., das Segment-EBIT verbesserte sich auf minus EUR 6,6 Mio. Darin sind auch die Sicherheitsdienstleistungen der VIAS sowie die Abfertigungsdienstleistungen der Vienna Aircraft Handling (VAH) und Vienna Passenger Handling Services (VPHS) enthalten. Im Segment Retail & Properties stieg der Umsatz im Jahr 2021 um 16,9% auf EUR 82,4 Mio. Das Segment-EBIT betrug EUR 30,5 Mio. Die Umsätze des Segments Malta stiegen im Jahr 2021 um 47,3% auf EUR 47,4 Mio., das Segment-EBIT belief sich auf EUR 11,0 Mio. Die Umsätze des Segments "Sonstige Segmente" stiegen im Jahr 2021 um 11,8% auf EUR 13,3 Mio. Das Segment-EBIT betrug minus EUR 1,1 Mio.

Verkehrsentwicklung 2021: 10,4 Mio. Reisende am Flughafen Wien Der Flughafen Wien inklusive seiner Auslandsbeteiligungen Malta Airport und Flughafen Kosice verzeichnete mit insgesamt 13,1 Mio. Passagieren im Jahr 2021 ein Passagierminus von 66,8% gegenüber dem Vorkrisenjahr 2019. Auch der Flughafen Wien verzeichnete im Jahr 2021 noch massive Passagiereinbrüche und zählte mit 10.405.523 Passagieren im Jahr 2021 immer noch um 67,1% weniger Reisende im Vergleich zum Vorkrisenniveau (2019).

Prognose für Passagierentwicklung: Rund 21 Mio. Passagiere in der Flughafen-Wien-Gruppe und rund 17 Mio. Passagiere am Standort Wien erwartet 2022 wird einen Aufschwung bringen: Während sich aus heutiger Sicht die ersten drei bis sechs Monate noch schwach entwickeln werden, ist ab Sommer und im zweiten Halbjahr ein deutlicher Anstieg bei den Passagieren zu erwarten. Für den Standort Wien erwartet der Flughafen Wien rund 17 Mio. Reisende im Gesamtjahr 2022 und für die Flughafen-Wien-Gruppe (inkl. Beteiligungen) rund 21 Mio. Reisende.

Finanzausblick 2022: Die Flughafen Wien-Gruppe hat die aktuelle Krise dank ihrer soliden wirtschaftlichen Basis gut gemeistert, für 2022 werden aus heutiger Sicht ein Umsatz von rund EUR 560 Mio., ein positives EBITDA von zumindest EUR 172 Mio. und ein positives Jahresergebnis von zumindest EUR 20 Mio. erwartet. Die Nettoverschuldung des Unternehmens wird voraussichtlich auf unter EUR 50 Mio. sinken. Die Investitionen werden bei rund EUR 84 Mio. liegen.

Mehr Reisekomfort für Passagiere ab Ende März: Neugestalteter und hochmoderner Terminal 2 und City Airport Train gehen in Betrieb Am 29. März 2022 wird aus heutiger Sicht der neugestaltete Terminal 2 in Betrieb gehen und Passagieren ein völlig neues Reiseerlebnis bieten: Ein Highlight ist neben der neuen zentralen Sicherheitskontrolle und dem neuen Shopping- und Gastronomieangebot vor allem die neue Flughafen-Lounge auf rund 2.400 m² mit Blick auf das Flughafen-Vorfeld. Auch der City Airport Train wird mit dem 29. März 2022 seinen Betrieb wieder aufnehmen und Reisenden eine gewohnt schnelle und komfortable Verbindung direkt in das Wiener Stadtzentrum, sowie kostenfreies W-Lan an Bord bieten.

Green Airport: Österreichs größte PV-Anlage geht am Flughafen Wien in Betrieb Der Flughafen Wien setzt seine Klimaschutzoffensive konsequent fort: Im Frühjahr 2022 wird Österreichs größte Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von rund 24 Megawatt Peak auf 24 Hektar in Betrieb gehen - das entspricht etwa 48 Fußballfeldern. Mit insgesamt acht PV-Anlagen wird der Airport künftig ein Drittel seines Strombedarfs aus Sonnenenergie beziehen. Damit und mit der Umstellung auf CO2-neutrale Fernwärme der OMV und vielen weiteren Maßnahmen wird der Flughafen Wien im Jahr 2023 den CO2-neutralen Betrieb erreichen und so einer der ersten Green Airports Europas sein.

Vorläufiger Konzernabschluss 2021

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

in Mio. EUR 2021 2020 Veränd. in % Umsatzerlöse 407,0 333,7 22,0 Sonstige betriebliche Erträge 17,1 7,5 128,0 Betriebsleistung 424,1 341,2 24,3

Aufwendungen für Material und bezogene -29,8 -29,3 1,4 Leistungen Personalaufwand -193,- -202,- -4,8 1 9 Sonstige betriebliche Aufwendungen -47,6 -52,1 -8,7 Wertminderungen/Wertaufholung auf Forderungen -0,2 -1,6 -90,2 Anteilige Periodenergebnisse at-Equity 0,2 -1,2 n.a. Unternehmen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen 153,7 54,1 184,1 (EBITDA)

Planmäßige Abschreibungen -134,- -132,- 1,2 1 5 Wertminderungen -0,4 -8,0 -95,5 Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 19,2 -86,5 n.a.

Beteiligungsergebnis ohne at-Equity-Unternehmen 0,5 0,5 -8,9 Zinsertrag 2,0 2,2 -11,2 Zinsaufwand -13,1 -15,7 -16,5 Sonstiges Finanzergebnis 0,2 -1,5 n.a. Finanzergebnis -10,4 -14,4 27,9

Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) 8,8 -100,- n.a. 9

Ertragsteuern -2,7 25,2 n.a. Periodenergebnis 6,1 -75,7 n.a.

Davon entfallend auf: Gesellschafter der Muttergesellschaft 3,2 -72,8 n.a. Nicht beherrschende Anteile 2,9 -3,0 n.a.

Ergebnis je Aktie (in EUR, verwässert = 0,04 -0,87 n.a. unverwässert)

Bilanzkennzahlen

in Mio. EUR 31.12.2021 31.12.2020 Veränd. in %

AKTIVA: Langfristiges Vermögen 1.761,3 1.882,6 -6,4 Kurzfristiges Vermögen 308,9 290,7 6,3

PASSIVA: Eigenkapital 1.313,9 1.305,5 0,6 Langfristige Schulden 502,0 535,2 -6,2 Kurzfristige Schulden 254,2 332,6 -23,6

Bilanzsumme 2.070,1 2.173,3 -4,7

Nettoverschuldung 150,4 201,9 -25,5 Gearing (in%) 11,5 15,5 n.a.

Cashflow Rechnung

in Mio. EUR 2021 2020 Veränd. in % Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 105,8 -23,0 n.a. aus Investitionstätigkeit -38,8 22,5 n.a. aus Finanzierungstätigkeit -116,4 88,8 n.a.

Free-Cashflow 66,9 -0,5 n.a.

CAPEX1 51,6 79,9 -35,5 1) ohne Finanzanlagen

