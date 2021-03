DGAP-News: Focus Financial Partners gibt die Lancierung von Beryllus Capital über ein führendes Joint Venture mit der Hinduja Gruppe bekannt (deutsch)

Focus Financial Partners gibt die Lancierung von Beryllus Capital über ein führendes Joint Venture mit der Hinduja Gruppe bekannt

^ DGAP-News: Focus Financial Partners / Schlagwort(e): Joint Venture Focus Financial Partners gibt die Lancierung von Beryllus Capital über ein führendes Joint Venture mit der Hinduja Gruppe bekannt

22.03.2021 / 13:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Focus Financial Partners gibt die Lancierung von Beryllus Capital über ein führendes Joint Venture mit der Hinduja Gruppe bekannt

New York, 22.03.2021 / 07:45, EST/EDT - EQS Newswire - Focus Financial Partners Mit einer internationalen Präsenz wird Beryllus Capital als strategischer Berater für einige der prominentesten Familien weltweit tätig werden NEW YORK, NY und LONDON, VK / ACCESSWIRE / 22. März 2021 / Die Firma Focus Financial Partners Inc. (NASDAQ: FOCS) ("Focus"), eine führende Partnerschaft unabhängiger Vermögensverwaltungsunternehmen, gab heute bekannt, dass sie im Rahmen eines Joint Ventures mit der Hinduja Gruppe, einem der weltweit führenden und stark diversifizierten Konglomerate mit Unternehmen in 11 Branchen und 38 Ländern, die Firma Beryllus Capital ins Leben gerufen hat. Bei der Beryllus Capital handelt es sich um eine Multi Family Office, die mit ihren Niederlassungen in London, Genf und Singapur für einige der prominentesten Familien der Welt tätig werden wird. Die Firma wird ihren Kunden Beratung und integrierte Strategien für die Verwaltung ihrer Investitionen, philanthropischen Bestrebungen und Vermächtnisse anbieten und soll dabei u. a. Dienstleistungen wie Anlagemanagement, Investmentbanking und Immobilienberatung erbringen. Dank ausgeprägter Kundenbeziehungen und einer globalen Präsenz wird sie Zugang zu diversen Anlagechancen auf öffentlichen und privaten Märkten erschließen. Über diese Family Office wird sich die tiefe Verbundenheit der Beryllus Capital mit ihren Kunden auch auf das Management der komplexen persönlichen und beruflichen Leben dieser Familien ausweiten. Gegründet wurde die Beryllus Capital von vier gut bekannten führenden Vermögensberatern, die den Wert eines unabhängigen und globalen Ansatzes mit offener Architektur zu schätzen wissen. Sie soll von Amit Kotha, einem der Gründer und langjährigen Anlageberater mit Sitz in London geleitet werden. Zuvor war Herr Kotha in führenden Positionen bei einem globalen Bankund Anlageverwaltungsunternehmen in Großbritannien beschäftigt, zuletzt als Geschäftsführer im Bereich Enterprise Strategic Clients dieses Unternehmens. Im Rahmen dieser Funktion war er als Berater für hochvermögende Familien in Großbritannien, dem Nahen Osten und Südostasien tätig. "Wir schließen diese Partnerschaft mit der Focus Financial Partners für die Firma Beryllus Capital mit großen Optimismus," erklärte G.P. Hinduja, Mitvorsitzender der Hinduja Gruppe. "Es ist eine wichtige strategische Allianz. Die Beryllus Capital wird sich mit herausragenden professionellen Maßstäben und Governance-Standards um die besonderen Bedürfnisse hochvermögender Familien auf der ganzen Welt kümmern." "Ich freue mich sehr, dass ich diese bahnbrechende Initiative anführen darf," sagte Amit Kotha, Gründer und geschäftsführender Partner der Beryllus Capital. "Unsere Stärke sehen wir in den langjährigen Verbindungen, die unsere Gründer mit einigen der einflussreichsten Familien der Welt aufbauen konnten. Das Format und die Fachkenntnisse unserer Führungskräfte sind gleichzeitig eine wichtige Quelle für unsere Differenzierung. Im Team der Beryllus Capital treffen herausragende Berater auf einen integrierten Anlagemanagementbereich. Dank der Unterstützung von Kunden, mit denen ich bereits seit vielen Jahren zusammenarbeite und der Focus Financial Partners, einem führenden Unternehmen im Bereich unabhängiger Vermögensverwaltung bin ich zuversichtlich, dass die Beryllus Capital weltweit neue Standards für Multi Family Offices setzen wird." "Für uns ist eine Ehre, Beryllus Capital zusammen mit der Hinduja Gruppe und einem so eindrucksvollen Team an Gründungsberatern ins Leben zu rufen," bestätigte Rajini Kodialam, Mitbegründer und Chief Operating Officer bei Focus. "Die Beryllus Capital wird von den Fachkenntnissen, der Größe und ständig wachsenden internationalen Aufstellung von Focus profitieren. Für uns bedeutet die Beryllus eine Expansion nach Europa und Asien. Sie ist ein weiteres herausragendes Beispiel dafür, wie wir unsere Präsenz im Segment der hochvermögenden Kunden ausbauen." Über die Focus Financial Partners Inc. Die Focus Financial Partners ist eine führende Partnerschaft unabhängiger Vermögensverwaltungsunternehmen. Ihren Partnerfirmen, die im Bereich ganzheitlicher Vermögensverwaltung für natürliche Personen, Familien, Arbeitgeber und Institutionen tätig sind, bietet sie Zugang zu besten Verfahren, Ressourcen und Kontinuitätsplanung. Dabei behalten die Partnerfirmen von Focus ihre betriebliche Unabhängigkeit und profitieren gleichzeitig von den Synergien, wirtschaftlichen Größenordnungen und besten Verfahren, mit denen Focus ihre Geschäftsziele verfolgt. Weitere Informationen über Focus erhalten Sie unter [1]focusfinancialpartners.com. Über die Hinduja Gruppe Die Hinduja Gruppe (die "Gruppe") gehört zu den wichtigsten diversifizierten und transnationalen Konglomeraten Indiens. Sie ist in 38 Ländern vertreten, beschäftigt mehr als 150.000 Mitarbeiter und erwirtschaftet Umsätze in Höhe von mehreren Milliarden Dollar. Gegründet wurde die Gruppe vor über hundert Jahren durch Shri P.D. Hinduja, dessen Motto lautete "Meine Pflicht ist es, zu arbeiten, damit ich geben kann." Zur Gruppe gehören Unternehmen in der Automobilbranche sowie in den Bereichen Informationstechnologie, Medien, Entertainment und Kommunikation, Bankund Finanzdienstleistungen, Entwicklung von Infrastrukturprojekten, Cybersicherheit, Handel und Sonderchemikalien, Strom, Immobilien, Handel und Gesundheitswesen. Zudem unterstützt die Gruppe über die Hinduja Foundation wohltätige und philanthropische Zwecke weltweit. Weitere Informationen zur Gruppe finden Sie unter [2]www.hindujagroup.com. Über Beryllus Capital Beryllus Capital ist eine Multi Family Office, die einige der prominentesten Familien der Welt vertritt. Über ihre Niederlassungen in London, Genf und Singapur möchte die Beryllus Capital Beratung und integrierte Strategien für die Verwaltung der Investitionen, philanthropischen Bestrebungen und Vermächtnisse ihre Kunden anbieten. Zu ihren Dienstleistungen werden Anlageverwaltung, Investment Banking und Immobilienberatung gehören. Über die Family Office wird die Beryllus Capital ihren Kunden bei der Verwaltung der Komplexität ihrer persönlichen und beruflichen Lebensumstände helfen. Weitere Informationen über die Beryllus Capital finden Sie unter [3]www.berylluscapital.com. Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen Diese Meldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen Meinungen der Firma Focus über bestimmte derzeitige und künftige Ereignisse widerspiegeln. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen sowohl derzeit als auch in der Zukunft vielen Risiken, Unsicherheiten und Faktoren in Bezug auf den Betrieb und das Geschäftsumfeld von Focus, darunter u. a. Unsicherheiten in Bezug auf die aktuelle COVID-19-Pandemie, die dazu führen können, dass sich zukünftige Ereignisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten oder den darin implizierten Aussagen unterscheiden. Jegliche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Meldung beruhen auf Informationen, die Focus zum Datum dieser Meldung zur Verfügung standen. Die Firma Focus übernimmt keine Verpflichtung, ihre zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu ändern, selbst wenn nach ihrer Erfahrung oder durch künftig eintretende Änderungen deutlich wird, dass sich die hier ausdrücklich genannten oder implizierten Aussagen nicht verwirklichen lassen. Zusätzliche Informationen zu Risikofaktoren, die sich auf die Firma Focus auswirken könnten, finden sich ggf. in den Unterlagen, die Focus bei der Securities and Exchange Commission (US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde) einreichen muss. Ansprechpartner für Investoren und die Medien Tina Madon Senior Vice President Leiterin Investor Relations & Corporate Communications Focus Financial Partners Tel.: +1-646-813-2909 [4]tmadon@focuspartners.com

QUELLE: Focus Financial Partners 1. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&ur- l=193104079b663a4d83b9ef696353a4d0&application_id=1177118&site_id=news_- data&application_name=news 2. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=e94e8cff5cb- d9359d61849aba7468c80&application_id=1177118&site_id=news_data&applica- tion_name=news 3. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=a00faf5b4b7b- f85b2a21cb1a52de961c&application_id=1177118&site_id=news_data&applica- tion_name=news 4. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&ur- l=955f891d12fbce4b8e226075e73da969&application_id=1177118&site_id=news_- data&application_name=news

22.03.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1177352 22.03.2021

°