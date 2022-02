Foremost Lithium kündigt sofortige Genehmigung zur Aufwertung auf den QTCQB-Venture-Markt in den USA sowie Roadshow des CEO bei deutschen und schweizerischen institutionellen Anlegern an

Highlands Ranch, Colorado--(Newsfile Corp. - Dienstag, 15. Februar 2022) - Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. (CSE: FAT) (OTCQB: FRRSF) (FSE: F0R0) ( WKN: A3DCC8 ) ("FAT" oder das "Unternehmen") ( www.foremostlithium.com) freut sich bekannt zu geben, dass es erfolgreich von den OTC Pink Sheets in den OTCQB Venture Market (das "OTCQB") hochgelistet wurde. Das Symbol bleibt am OTCQB unverändert: Foremost Lithium wird weiterhin unter dem Symbol "FRRSF" gehandelt. Die Stammaktien des Unternehmens werden weiterhin an der Canadian Securities Exchange unter dem Symbol "FAT" und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol "F0R0" und der WKN "A3DCC8" gehandelt.

Der OTCQB Venture Market wird von der US Securities and Exchange Commission als etablierter öffentlicher Markt anerkannt. Er bietet öffentliche Informationen zur Analyse und zum Wert von Wertpapieren für aufstrebende und unternehmerisch gesinnte Firmen in den USA und im Ausland. Unternehmen müssen in ihrer Finanzberichterstattung auf dem neuesten Stand sein und sich einem jährlichen Überprüfungs- und Managementzertifizierungsprozess unterziehen, einschließlich der Erfüllung eines Mindestgebotspreises und anderer finanzieller Bedingungen. Mit mehr Compliance- und Qualitätsstandards bietet das OTCQB Anlegern verbesserte Transparenz, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.

Scott Taylor, President und CEO von Foremost, bereist vom 17. bis 28. Februar Deutschland und die Schweiz, um Kontakt zu strategischen europäischen institutionellen Investoren herzustellen, die sich auf den Abbau von Hartgestein-Lithium und strategische Batteriemetalle konzentrieren.

Scott Taylor, President und CEO von Foremost Lithium, erklärt: "Eine der ersten Unternehmensprioritäten des neuen Managementteams war die Aufwertung von Foremost vom OTC Pink zum OTCQB Venture Market. Dieser Prozess wurde binnen 58 Tagen seit meiner Übernahme als President und CEO von Foremost erfolgreich abgeschlossen. Der Handel am OTCQB verbessert den Ruf unseres Unternehmens, sorgt für glaubwürdige Markttransparenz und eröffnet eine neue und umfassende Klasse langfristig orientierter institutioneller und privater US-Anleger. Wir werden das Unternehmen nun weiter reifen lassen und eine anschließende Aufwertung zum OTCQX Best Market anstreben. OTCQX Best Market Companies erfüllen höhere Finanzstandards, befolgen Best Practices im Bereich Corporate Governance, halten nachweislich die US-Wertpapiergesetze ein, praktizieren eine professionelle Einführung von externen Sponsoren und stehen eine Stufe unter einer NASDAQ-Notierung.

Scott Taylor fährt fort: "Die Tournee in der Schweiz und in Deutschland ist entscheidend für das Knüpfen von Verbindungen zwischen Foremost und der europäischen institutionellen Investorengemeinschaft, die sich stark auf langfristige strategische Investitionen in Hartgesteinslithium in sicheren Rechtsordnungen wie dem Snow Lake District in Manitoba, Kanada, konzentriert. Diese beiden Maßnahmen werden den Shareholder Value verbessern, indem sie die Aktionärsbasis systematisch vergrößern, sodass sie sich hauptsächlich aus langfristig orientierten, strategisch denkenden Investoren zusammensetzt."

Über Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Foremost Lithium ist ein Energietechnologieunternehmen mit dem Ziel, eines der führenden nordamerikanischen Unternehmen in der Förderung von qualitativ hochwertigem, batterietauglichem Lithiumhydroxid zu werden. Lithiumhydroxid ist ein strategisch wichtiges Batteriemineral, das hauptsächlich zur Herstellung von Kathodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien gebraucht wird. Batterien auf Lithiumbasis sind unverzichtbarer Bestandteil unserer täglichen Unterhaltungselektronik, ermöglichen die Umstellung des Transportsektors auf E-Antriebe sowie stationäre Netzspeicherung, was für die Entwicklung einer sauberen Energiewirtschaft von entscheidender Bedeutung ist. Das Unternehmen exploriert und baut Kapazitäten auf seinen vier Lithiumliegenschaften Jean Lake, Grass River und Zoro in Snow Lake, Manitoba, und Hidden Lake in den Nordwest-Territorien umsichtig und systematisch aus. Foremost Lithium hält mit seinem Gold-/Silberprojekt Winston in New Mexico, USA, auch Vermögenswerte an Edelrohstoffen.

Scott Taylor President und CEO Foremost Lithium Resource & Technology scott.taylor@foremostlithium.com

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind "zukunftsgerichtete Informationen" in Bezug auf Foremost im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Foremost stellt zukunftsgerichtete Aussagen zur Verfügung, um Informationen über aktuelle Erwartungen und Zukunftspläne zu vermitteln. Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet sind. Diese Informationen unterliegen naturgemäß inhärenten Risiken und Ungewissheiten, die sowohl allgemeiner als auch spezifischer Natur sein können. Es ist möglich, dass sich daher Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Hochrechnungen oder Schlussfolgerungen nicht als zutreffend erweisen, dass Annahmen möglicherweise inkorrekt sind, und dass Absichten, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem Marktbedingungen, Explorationsergebnisse, Ergebnisse und Empfehlungen sowie jene Risiken und Unwägbarkeiten, die in den öffentlichen Unterlagen von Foremost unter dem SEDAR-Profil von Foremost auf www.sedar.com identifiziert und gemeldet wurden. Foremost hat sich zwar bemüht, wichtige Faktoren zu identifizieren, die zu einer erheblichen Abweichung der tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Sachverhalten führen könnten, doch kann es noch weitere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten Erwartungen abweichen können. Foremost lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben.

