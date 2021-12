Forever Healthy und Buck Institute kündigen Partnerschaft zur Förderung von anwendungsnaher Forschung im Bereich der menschlichen Verjüngung an

- Michael Greve's Forever Healthy Foundation stellt dem Buck Institute 5 Millionen Dollar zur Verfügung, um wissenschaftliche Innovationen mit hohem Potenzial für die Gründung von Start-ups zu unterstützen -

Karlsruhe, Deutschland und Novato, Kalifornien, USA - Dezember 15, 2021 - Die Forever Healthy Foundation und das Buck Institute for Research on Aging gaben heute eine neue Partnerschaft bekannt, mit dem Ziel wissenschaftliche Forschungsprojekte des Instituts voranzutreiben, die eine Umkehrung physiologischer Alterungsprozesse beim Menschen ermöglichen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf modernster Forschung, die auf die Reparatur altersbedingter Schäden auf zellulärer und molekularer Ebene abzielt. Diese Schäden sind ein Hauptmerkmal des Alterungsprozesses. Forever Healthy wird fünf Jahre lang bis zu 1 Million Dollar pro Jahr bereitstellen, um diese Innovationen voranzutreiben. Die Finanzierung zielt darauf ab, Forschung mit hohem Umsetzungspotenzial voranzutreiben, um den Übergang vom Labor bis hin zum fertigen Produkt zu beschleunigen.

Der deutsche Unternehmer und Longevity-Pionier Michael Greve gründete die humanitäre Initiative Forever Healthy mit dem Ziel, die Entwicklung von Therapien zu beschleunigen, die den menschlichen Alterungsprozess und die damit einhergehenden Krankheiten aufhalten. Diese Mission deckt sich mit der des Buck Instituts, der ersten unabhängigen biomedizinischen Einrichtung der Welt, die sich ausschließlich mit der Biologie des Alterns befasst.

Greve ist bereits seit 2016 mit dem Buck-Forschungswesen eng verbunden, da er zuvor Projekte in den Buck-Laboratorien von Prof. Dr. Judith Campisi, einer der weltweit führenden Wissenschaftlerinnen in der Erforschung von zellulärer Seneszenz, und Prof. Dr. Julie Andersen, einer ebenfalls prominenten Forscherin, die daran arbeitet, neue therapeutische Interventionen für neurodegenerative Krankheiten, wie Alzheimer und Parkinson zu finden, unterstützt hat. "Ich bin sehr beeindruckt von der wissenschaftlichen Kompetenz des Buck", sagte Greve, "und betrachte diese Partnerschaft als den nächsten Schritt bei der Umsetzung von Forschungsergebnissen über das Altern in präventive Therapien für Menschen weltweit."

"Wir sind sehr dankbar für Michaels Großzügigkeit und Vision", sagte Eric Verdin, MD, Präsident und CEO des Buck Institute. "Es ist eine unglaubliche und aufregende Zeit für unser Fachgebiet, und wir freuen uns, mit Michael und Forever Healthy zusammenzuarbeiten, und uns dabei in Richtung anwendbarer Forschung zu bewegen."

Über Forever Healthy Forever Healthy ist die humanitäre Initiative von Michael Greve, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen zu ermöglichen, ihre gesunde Lebensspanne ganz wesentlich zu verlängern. Zu den Projekten von Forever Healthy gehören die Evaluierung neuer Verjüngungstherapien, evidenzbasierte Aufbereitung des weltweiten medizinischen Spitzenwissens, Finanzierung anwendungsnaher Forschung zu den Ursachen des Alterns und die Ausrichtung der jährlichen Undoing Aging Konferenz. Greves Risikokapitalfirma Kizoo, die Mentoring, Start- und Folgefinanzierung für Biotech-Startups im Bereich der Verjüngung anbietet, ist ebenfalls Teil der Initiative. Bislang hat Kizoo vierzehn Start-ups finanziert, die Forschung zu den Ursachen des Alterns in Therapien für die Anwendung beim Menschen umsetzen. Erfahren Sie mehr unter: https://forever-healthy.org

Über das Buck Institute Unser Erfolg wird letztlich die Gesundheitsversorgung verändern. Am Buck Institute wollen wir die Bedrohung durch altersbedingte Krankheiten für diese und künftige Generationen beenden, indem wir die fähigsten und leidenschaftlichsten Wissenschaftler aus einem breiten Spektrum von Disziplinen zusammenbringen, um die Ursachen des Alterns zu ermitteln und zu bekämpfen. Als unabhängige, gemeinnützige Einrichtung ist es unser Ziel, die Gesundheitsspanne des Menschen oder die gesunden Lebensjahre zu verlängern. Der Buck ist weltweit als Pionier und Vorreiter bei der Bekämpfung des Alterns anerkannt, dem größten Risikofaktor für schwere Krankheiten wie Alzheimer, Parkinson, Krebs, Makuladegeneration, Herzkrankheiten und Diabetes, und möchte den Menschen helfen, länger besser zu leben. Erfahren Sie mehr unter: https://buckinstitute.org

Medienkontakt Forever Healthy Frank Schüler Chief Operating Officer fs@forever-healthy.org

Medienkontakt Buck Institute Robin Snyder Vice President, Communications RSnyder@buckinstitute.org

