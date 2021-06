DGAP-News: fox e-mobility AG begibt erste Tranche in Höhe von EUR 3 Mio. der Pflichtwandelschuldverschreibung mit Atlas Capital (deutsch)

fox e-mobility AG begibt erste Tranche in Höhe von EUR 3 Mio. der Pflichtwandelschuldverschreibung mit Atlas Capital

21.06.2021

München 21. Juni 2021. Die fox e-mobility AG, München, ( ISIN: DE000A2NB551 ), ein europäisches Elektrofahrzeugunternehmen, das auf die Produktion, Vermarktung und Entwicklung kompakter Elektroautos im unteren Preissegment für den individuellen Personenverkehr und logistische Anwendungen spezialisiert ist, hat die Ausgabe der ersten Tranche von Wandelschuldverschreibungen im Nominalbetrag von EUR 3 Mio. erfolgreich abgeschlossen.

Diese Pflichtwandelschuldverschreibungen stellen die erste Tranche einer Gesamtemission von maximal EUR 25 Mio. dar, deren erfolgreiche Platzierung durch eine Vereinbarung zwischen Atlas Capital Ltd. ("Atlas Capital") und der Gesellschaft im April gesichert wurde. Über die mögliche Ausgabe weiterer Tranchen wird der Vorstand der Gesellschaft zukünftig unabhängig und jeweils nach erfolgter Wandlung der bereits begebenen Tranchen entscheiden. Auch die weiteren Fortschritte hinsichtlich der Sicherung des Gesamtfinanzierungsbedarfs von ca. EUR 160 Mio. für Entwicklung der MIA 2.0 und operative Kosten spielen dabei eine Rolle.

Die Wandelschuldverschreibungen werden unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu einem Bezugspreis in Höhe von 95 % des Nominalbetrages ausschließlich an Atlas Capital ausgegeben und sind nicht verzinst. Die Laufzeit beträgt 3 Jahre und die Wandelschuldverschreibungen sind jederzeit durch den Inhaber in Aktien der Gesellschaft wandelbar. Der Wandlungspreis wird unter Berücksichtigung eines 5 %-Abschlags auf den volumengewichteten 5-Tages-Durchschnittskurs der fox e-mobility-Aktie zum Zeitpunkt der Wandlung festgelegt.

Über die fox e-mobility AG Die fox e-mobility AG ist ein europäisches Elektrofahrzeugunternehmen, das sich auf die Produktion, Vermarktung und Weiterentwicklung kompakter Elektroautos im unteren Preissegment für den individuellen Personenverkehr und gewerbliche Anwendungen für Logistik und Lieferdienste spezialisiert hat. Die neue Modellreihe der MIA 2.0 soll in Europa in Zusammenarbeit mit namhaften Zulieferern der Elektro- und Automobilindustrie hergestellt werden. Das Managementteam besteht aus erfahrenen Managern und Ingenieuren der weltweit größten Automobilkonzerne, die über fundiertes Fachwissen und ein umfassendes Netzwerk für Elektromobilität verfügen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.fox-em.com.

Pressekontakt Dr. Walter Glogauer fox e-mobility AG Telefon +49 8806 95483 E-Mail w.glogauer@glogauer.de

Jan Hutterer Kirchhoff Consult AG Telefon +49 40 60 91 86 65 E-Mail fox@kirchhoff.de

IR Kontakt ir@fox-em.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: fox e-mobility AG Barerstraße 7 c/o SMC 80333 München Deutschland Internet: www.fox-em.com

ISIN: DE000A2NB551

WKN: A2NB55 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg EQS News ID: 1209746

1209746 21.06.2021

