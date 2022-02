DGAP-News: fox e-mobility AG verstärkt sich für kommendes Wachstum mit neuem Beirat (deutsch)

fox e-mobility AG verstärkt sich für kommendes Wachstum mit neuem Beirat

fox e-mobility AG verstärkt sich für kommendes Wachstum mit neuem Beirat

München, 2. Februar 2022. Die fox e-mobility AG ( ISIN DE000A2NB551 ), ein europäisches Elektrofahrzeugunternehmen, das auf Entwicklung, Produktion und Vertrieb kompakter Elektroautos im unteren Preissegment für den individuellen Personenverkehr und logistische Anwendungen spezialisiert ist, verstärkt sich mit einem neu ins Leben gerufenen Beirat. Das konzernunabhängige europäische E-Automobilunternehmen erhält mit dem Gremium weitere ausgewiesene Kompetenz im Automobilsektor.

Die Beiräte werden das Unternehmen gezielt unterstützen, vor allem in den Bereichen Investoren und Finanzierung, sowie bei Partnerschaften mit Zulieferern und im Vertrieb. Die Kompensation besteht aus einer zielbezogenen Vergütung in Aktien des Unternehmens und zeigt damit die Verpflichtung zum künftigen Unternehmenserfolg. Der Beirat berichtet an den Vorstandsvorsitzenden der fox e-mobility AG, Philippe Perret.

Herr Perret betont: "Wir alle bei fox e-mobility freuen uns, unsere neuen Beiräte begrüßen zu dürfen. Sie werden angesichts der kommenden Herausforderungen mit ihrer geballten Kompetenz zum Erfolg unseres jungen Unternehmens beitragen."

Der Beirat besteht aus Dr. Bernd Martens, Dr. Thomas Buchholz und Oliver Rupps.

Nach einem Studium der Wirtschaftsingenieurswissenschaften arbeitete Bernd Martens (55) einige Jahre als Projektverantwortlicher bei der Roland Berger Unternehmensberatung, um dann im Volkswagen-Konzern mehr als zwei Jahrzehnte Top-Management-Erfahrung zu sammeln - zunächst als Leiter der Produktplanung und des Produkt-Managements und später als Direktor der Beschaffung von Volkswagen do Brasil. Danach verantwortete er als Bereichsleiter in der Beschaffung der Volkswagen AG sämtliche weltweiten Produktanläufe der Marke Volkswagen sowie den Einkauf von Teilen und Ingenieursdienstleistungen für VW-Passagierfahrzeuge. Von 2012 bis 2020 war Martens als Mitglied des Audi-Vorstands zuständig für die weltweite Beschaffung in Höhe von 30 Mrd. Euro und später zusätzlich für die IT. Wichtige Projekte waren die Errichtung der neuen Audi-Fabrik in San José Chiapa (Mexiko) und die Einführung eines Nachhaltigkeits-Audits für sämtliche Zulieferer des VW-Konzerns sowie des zukunftsweisenden Projekts "NEXT IT". Dieses Projekt fokussierte sich auf die Bereiche Reorganisation, Governance, Technologie und Unternehmenspartnerschaften.

Dr. Thomas Buchholz (64) sammelte nach einem Studium im Fach Produktions-Ingenieurwesen über zwanzig Jahre internationale Management-Erfahrung bei weltweit angesehenen mittelständischen Automobil-Zulieferunternehmen. Nach der Verantwortung für die zentrale Produktionsvorbereitung und später verantwortlicher Vorstand bei Mahle Metal-Leve/Cofap in Brasilien wurde Buchholz mit der Gesamtverantwortung für die Produktionslinie Flüssigkeitssysteme der Mahle GmbH betraut. Weitere Stationen waren die Geschäftsführung der TI-Automotive GmbH, Heidelberg und danach der Vorstandsvorsitz bei der SHW AG in Aalen und der Uniwheels AG in Bad Dürkheim. Seit 2017 arbeitet Buchholz als freier Unternehmensberater und ist unter anderem Senior Advisor bei der Staufen AG, Köngen und bei EIM in München.

Oliver Rupps (59) übernahm nach einem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der WHU Vallendar zwischen 1990 und 2000 Managementpositionen bei Mercedes-Benz in Einkauf und Logistik. Anschließend führte Rupps verschiedene Unternehmen in Automotive, Logistik und Industrie. So war er u.a. Vorsitzender der Geschäftsführung der Steinle-Gruppe in Schwieberdingen, Vorsitzender der Geschäftsführung der trans-o-flex GmbH und Vorstandsvorsitzender der VBH Holding AG. Er baute zwei Start-up Unternehmen auf und investiert in junge Technologieunternehmen. Er hält verschiedene Aufsichtsrats- und Beiratsmandate und ist Gründer und Partner der con4evo, einer Unternehmensberatung für etablierte Unternehmen, Start-up's und Investmentgesellschaften.

Über fox e-mobility: Die fox e-mobility AG ist ein europäisches Elektrofahrzeugunternehmen, das sich auf Entwicklung, Produktion und Vertrieb kompakter Elektroautos im unteren Preissegment für den individuellen Personenverkehr und gewerbliche Anwendungen für Logistik und Lieferdienste spezialisiert hat. Die neue MIA-Modellreihe soll in Europa in Zusammenarbeit mit namhaften Zulieferern der Elektro- und Automobilindustrie hergestellt werden. Das Managementteam besteht aus erfahrenen Managern und Ingenieuren der namhafter Automobilkonzerne, die über fundiertes Fachwissen und ein umfassendes Netzwerk für Elektromobilität verfügen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.fox-em.com.

Kontakt Investor Relations: r@fox-em.com

Pressekontakt: Dr. Walter Glogauer Glogauer & Company Communications Telefon +49 171-614 54 94 E-Mail w.glogauer@glogauer.de

Jan Hutterer Kirchhoff Consult AG Phone +49 40 60 91 86 65 Email fox@kirchhoff.de

°