DGAP-News: FPM Projektmanagement lanciert das größte Photovoltaik-Dachprojekt Europas (deutsch)

Die Fellensiek Projektmanagement GmbH & Co. KG ("FPM Projektmanagement") aus Jever sichert sich eine Zwischenfinanzierung für die Errichtung der bis dato größten Photovoltaik-Dachanlage in Europa. Das in Deutschland befindliche Projekt, mit einer geplanten Gesamtnennleistung von insgesamt 23 MWp, entsteht auf den Dächern gewerblich genutzter Hallen und profitiert auf der Ertragsseite von einem Mix aus Einspeisevergütung und Corporate PPA. Das auf Real Assets spezialisierte Beratungshaus Capcora hat die Transaktion als Financial Advisor begleitet.

In Sachsen-Anhalt entsteht derzeit das größte Dachprojekt Europas. Die FPM Projektmanagement errichtet auf den Hallendächern eines Konzerns eine großvolumige Solaranlage. Das Photovoltaikprojekt, welches in zwei Bauabschnitten errichtet wird, beansprucht eine Fläche von 120.000 m², was in etwa 17 Fußballfeldern entspricht. Der Solarpark soll bis Ende 2021 vollständig in Betrieb genommen werden und wird nach seiner Errichtung jährlich über 21 GWh erneuerbare Energie liefern. Damit lassen sich rechnerisch jährlich bis zu 6.000 deutsche Haushalte mit Strom versorgen.

Ein Teil des Projektes konnte bereits in einer der letzten von der Bundesnetzagentur durchgeführten PV-Ausschreibungen einen langfristigen Einspeisetarif sichern. Weiterhin wird derzeit mit dem Flächeneigentümer über die Stromabnahme im Rahmen eines sogenannten Corporate PPA verhandelt. Der eingekaufte Strom soll sowohl direkt vor Ort als auch in weiteren Standort des Konzerns verbraucht werden. Weitere Details können aufgrund des aktuellen Verhandlungsstatus derzeit nicht bekannt gegeben werden.

Die Baufinanzierung wird über eine bereits bestehende revolvierende Zwischenfinanzierungslinie eines Debt Funds dargestellt. Die Linie, die ursprünglich zur Finanzierung von Dachprojekten unter 750 kWp angedacht war, wurde aufgrund dieses besonderen Projektes auf einen zweistelligen Millionenbetrag erweitert.

"Wir freuen uns, mit Sicherung der Finanzierung den Baustart dieses Leuchtturmprojektes bekannt zu geben. Dieses Projekt stellt einen Meilenstein für die gesamte deutsche PV-Dachanlagenbranche dar und beweist, dass auch in Deutschland großvolumige Solaranlagen auf Industriedächern realisierbar sind.", freut sich Torsten Fellensiek, Geschäftsführender Gesellschafter der FPM Projektmanagement. Nach der Errichtung wird das Projekt in das FPM-Portfolio überführt und langfristig betrieben.

"Dieses Projekt ist zukunftsweisend - durch einen intelligenten Mix aus langfristiger Einspeisevergütung, Corporate PPA und einer innovativen Finanzierung, lassen sich großartige Projekte realisieren. Der Markt für großvolumige gewerbliche PV-Dachanlagen steckt noch in den Kinderschuhen. Wir sind davon überzeugt, dass dieser Sektor in Deutschland an enormer Bedeutung gewinnen wird.", so Alexander Enrique Kuhn, Managing Partner bei Capcora.

Über FPM Projektmanagement: Die Fellensiek Projektmanagement GmbH & Co. KG ist seit 2012 in Jever ansässig. Mit über 25 Jahren Erfahrung im Projektmanagement entwickelt, errichtet und betreibt FPM in Deutschland und im europäischen Ausland Projekte aus den Bereichen Photovoltaik, Windkraft und Immobilien. Dabei wird die gesamte Wertschöpfungskette von der Akquise geeigneter Flächen bis hin zur Vermarktung des regenerativen Stroms abgedeckt. Über die letzten Jahre hinweg hat sich FPM ein eigenes Portfolio an Photovoltaik-Dachanlagen aufgebaut. Seit 2018 entwickelt und unterstützt das Unternehmen zudem im Rahmen der gemeinnützigen Gesellschaft "de Mood" soziale, kulturelle und ökologische Projekte. www.fpm-fellensiek.com

Über Capcora: Capcora ist eine auf Real Assets spezialisierte Unternehmensberatung und beschafft Eigen-, Mezzanine- und Fremdkapital für Energie- und Infrastrukturprojekte, Immobilien und mittelständische Unternehmen. Im Fokus stehen insbesondere Mezzanine-Finanzierungen zur Rekapitalisierung von gebundener Liquidität in Bestandsportfolien sowie zur Zwischenfinanzierung von Entwicklungen und Baumaßnahmen im Bereich Erneuerbare Energien (Photovoltaik, Onshore Wind) und Immobilien über alternative Finanzierungsquellen. Zudem begleitet Capcora als Transaktionsmanager Erwerbs- oder Verkaufsprozesse (Buy- und Sell-Side-Advisory). www.capcora.com

