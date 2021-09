DGAP-News: Freefloat der Cherry-Aktie steigt im Zuge der Diversifizierung der Aktionärsstruktur (deutsch)

Freefloat der Cherry-Aktie steigt im Zuge der Diversifizierung der Aktionärsstruktur

* Die GENUI GmbH hat ihre verbliebenen Anteile an der Cherry AG von knapp 12,5% an institutionelle Investoren verkauft

* Durch den Verkauf steigt der Anteil der nicht durch Lock-up-Vereinbarungen gebundenen Aktien am Unternehmen auf knapp 65%

* Eine Indexnotierung im SDAX rückt näher: der Freefloat gemäß der Definition der Deutschen Börse steigt signifikant und liegt nun bei fast 50%

München, 16. September 2021. Der Investor GENUI GmbH hat der Cherry AG, einem weltweiten Innovations- und Qualitätsführer in der Herstellung von mechanischen Premium-Gaming-Switches und Peripheriegeräten für Gaming, Office und Industrie sowie Healthcare- und Security-Anwendungen, den Verkauf seines verbliebenen Aktienanteils von ca. 12,5% am Unternehmen mitgeteilt. Der Verkauf der Aktien erfolgte über einen sekundären Markt an mehrere institutionelle Investoren.

Durch den Verkauf von GENUI diversifiziert sich die Aktionärsstruktur von Cherry nach dem Börsengang weiter. So sind nun nur noch etwas mehr als 30% der Anteile am Unternehmen durch den Investor Argand Partners [1] und etwa 5% [2] von Mitgliedern des Vorstands und Aufsichtsrats von Lock-up-Vereinbarungen betroffen, was die öffentliche Handelbarkeit der übrigen fast 65% aller Anteile am Unternehmen deutlich vereinfacht.

Rolf Unterberger, CEO von Cherry: "Wir haben die Partnerschaft und strategische Beratung von GENUI seit dem ersten Investment 2016 sehr geschätzt. In den vergangenen fünf Jahren ist es uns gemeinsam gelungen, die Marke Cherry weiter zu stärken und ein hochprofitables und innovatives Unternehmen an die Börse zu bringen. Wir freuen uns nun auf die produktive Zusammenarbeit mit unseren bestehenden und neuen Investoren, mit denen zusammen wir die nächsten Wachstumsschritte gehen wollen."

Bernd Wagner, CFO von Cherry, ergänzt: "Der Schritt von GENUI stellt unsere Aktionärsbasis auf breitere Füße und erleichtert neuen Investoren den Einstieg in unsere Aktie. Der handelbare Aktienanteil von Cherry steigt auf aktuell fast 65%, sodass wir zukünftig mit einer verbesserten Handelsliquidität rechnen. Des Weiteren rücken wir durch den erhöhten Freefloat unserem Ziel einer SDAX-Notierung bei der Deutschen Börse ein gutes Stück näher."

Über Cherry

Cherry ist ein weltweit tätiger Hersteller von High-End-Schaltern für mechanische Tastaturen und Computer-Eingabegeräten. Der Geschäftsschwerpunkt liegt auf mechanischen Tastatur-Schaltern für Gaming-Tastaturen sowie diversen Computer-Eingabegeräten, die in einer Vielzahl von Anwendungsfeldern eingesetzt werden, vor allem in den Bereichen Gaming, Office, Industrie, Cybersecurity sowie Lösungen für die Gesundheitsbranche. Seit der Gründung im Jahr 1953 steht Cherry mit den beiden Geschäftsbereichen Gaming und Professional für innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die speziell für die Bedürfnisse seiner Kunden entwickelt werden.

Cherry hat seinen operativen Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz und beschäftigt derzeit über 500 Mitarbeiter in Produktionsstätten in Auerbach, Zhuhai (China) und Wien (Österreich) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Auerbach, Paris, London, Kenosha (USA), Taipeh und Hongkong.

Mehr Informationen: www.cherry.de

[1] Der Aktionärspool Cherry TopCo S.à.r.l hatte zum 27.7.2021 44,37% der Anteile am Unternehmen an die Cherry AG gemeldet. 13,6% dieser Anteile waren gemäß Stimmrechtsmitteilung der Cherry AG vom 11.8.2021 der Genui GmbH zugerechnet. Von diesen 13,6% wurden später knapp 1,1% an die Jobeco Management GmbH übertragen, vgl. Directors' Dealings-Mitteilung vom 20.8.2021. [2] Gemäß der jeweils letzten Directors'-Dealings-Meldungen der Beteiligten.

