DGAP-News: FRIWO AG: FRIWO mit Fokus auf eine nachhaltige Verbesserung der Bilanzqualität (deutsch)

FRIWO AG: FRIWO mit Fokus auf eine nachhaltige Verbesserung der Bilanzqualität

^ DGAP-News: FRIWO AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Sonstiges FRIWO AG: FRIWO mit Fokus auf eine nachhaltige Verbesserung der Bilanzqualität

22.03.2022 / 13:12 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

FRIWO mit Fokus auf eine nachhaltige Verbesserung der Bilanzqualität

- Eigenkapitalquote zum Jahresende 2021 deutlich auf 11,9 Prozent erhöht

- Weitere Stärkung der Bilanzqualität durch Eigenkapitalbeteiligung des indischen Joint-Venture-Partners UNO MINDA voraussichtlich im 2. Quartal 2022

- Zusätzliche Gespräche mit den Hausbanken führen zu Verschiebung des Jahresabschlusses für das Jahr 2021 um eine Woche auf den 31. März 2022

Ostbevern, 22. März 2022 - Im Zuge der erfolgreichen strategischen Neuausrichtung des Konzerns auf das Kernarbeitsgebiet E-Mobility fokussiert sich FRIWO auch auf die nachhaltige Verbesserung der Bilanzqualität und der Finanzierungsoptionen für das geplante profitable Wachstum in den kommenden Jahren. In diesem Zusammenhang hat der westfälische Konzern 2021 bereits die Eigenkapitalquote durch die Umwandlung eines Gesellschafterdarlehens in Eigenkapital spürbar von 7,7 Prozent auf 11,9 Prozent erhöht. Durch das E-Mobility-Joint-Venture in Indien und die damit einhergehende Eigenkapitalbeteiligung von UNO MINDA an der FRIWO AG wird sich die Finanzsituation ab dem zweiten Quartal nochmals spürbar verbessern, was dem Unternehmen zusätzliche Wachstumsoptionen eröffnet. Dieser Finanzierungsschritt erfolgt nach der notwendigen Erteilung der Freigabe durch die zuständigen indischen Finanzbehörden. Die Eigenkapitalquote dürfte hierdurch deutlich auf mehr als 25 Prozent steigen. Im Zuge der finanziellen Neuaufstellung des Unternehmens hat FRIWO in der jüngeren Vergangenheit auch zahlreiche Gespräche mit den Hausbanken geführt, die ihre Unterstützung für die Weiterentwicklung des Konzerns signalisiert haben. Damit dies adäquat in den Jahresabschlüssen des Unternehmens Berücksichtigung findet, verschiebt FRIWO die Veröffentlichung des Geschäftsberichts um eine Woche vom 24. März 2022 auf den 31. März 2022.

Kontakt Investor Relations und Medien FRIWO AG Ina Klassen +49 (0) 2532 81 869 ir@friwo.com

Peter Dietz +49 (0 )69 97 12 47 33 dietz@gfd-finanzkommunikation.de

22.03.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: FRIWO AG Von-Liebig-Straße 11 48346 Ostbevern Deutschland Telefon: +49 (0)2532 81-0 Fax: +49 (0)2532 81-129 E-Mail: ir@friwo.com Internet: www.friwo.com/de/about/investor-relations/

ISIN: DE0006201106

WKN: 620110 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Hamburg, München, Stuttgart EQS News ID: 1308673

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1308673 22.03.2022

°