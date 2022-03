DGAP-News: FYI Resources: HPA erhält den Status als kritisches Mineral (deutsch)

FYI Resources: HPA erhält den Status als kritisches Mineral

HPA erhält den Status als kritisches Mineral

Wesentliche Punkte

* FYI und der gemeinsame Entwicklungspartner Alcoa Australia haben sich zum Ziel gesetzt, bedeutender Produzent von HPA höchster Qualität zu werden

* Die australische Bundesregierung nimmt HPA in die nationale Liste der kritischen Mineralien auf

FYI Resources Ltd ("FYI" oder "das Unternehmen") (ASX: FYI; OTCQX: FYIRF; Frankfurt: SDL) freut sich bekannt zu geben, dass die australische Bundesregierung hochreines Aluminiumoxid (HPA) in die Prioritätenliste der kritischen Mineralien aufgenommen hat.

Kritische Mineralien sind Metalle und Nichtmetalle, die für das wirtschaftliche Wohlergehen der großen und aufstrebenden Volkswirtschaften der Welt als lebenswichtig angesehen werden, deren Versorgung jedoch aufgrund geologischer Knappheit, geopolitischer Probleme, handelspolitischer oder anderer Faktoren gefährdet sein kann.

Kritische Mineralien werden für die Herstellung von Hightech-Geräten, für nationale Verteidigungsanwendungen und für kohlenstoffarme Anwendungen im Zusammenhang mit grünem Wachstum benötigt.

HPA hat einzigartige chemische und physikalische Eigenschaften. HPA ist ein begehrtes Basismaterial für die Herstellung von Leuchtstoffen, Saphirglas und Substraten für Anwendungen wie Leuchtdioden (LEDs) und auch als keramische Beschichtung der Separatormembran in Batterien mit hoher Energiedichte, wie sie in Lithium-Ionen-Zellen in Elektrofahrzeugen verwendet werden.

Mit der Aufnahme von HPA in die Liste der kritischen Mineralien erklärte Premierminister Scott Morrison, dass die australischen Rohstoffunternehmen bei der Entwicklung neuer Märkte für kritische Mineralien weltweit führend seien. Morrison fügte hinzu: "Die Welt wird immer unsicherer, und wir wollen Australien als zuverlässigen Partner für lokale und globale Unternehmen sichern, welche die kritischen Mineralien benötigen, die wir hier in Australien haben."

Während die weltweite Nachfrage nach kritischen Mineralien steigt, ist das weltweite Angebot aufgrund der marktbezogenen, technischen und kommerziellen Risiken von Projekten für kritische Mineralien unsicher. Der Bedarf an robusten Lieferketten ist durch die COVID-19-Pandemie deutlich geworden. Die Länder bemühen sich zunehmend um den Zugang zu zuverlässigen, sicheren und widerstandsfähigen Lieferungen der von ihnen benötigten kritischen Mineralien. Australiens große Reserven an kritischen Mineralien, sein technisches Know-how und seine Erfolgsbilanz als zuverlässiger und verantwortungsvoller Lieferant bedeuten, dass der Sektor auf die Marktnachfrage reagieren kann.

Das HPA-Projekt von FYI steht in engem Zusammenhang mit den weltweit zunehmenden politischen Veränderungen, die höhere Standards für Ausgangsmaterialien und eine bessere Umwelt- und Sozialpolitik (ESG) in den Lieferketten für Batteriemineralien fordern. Die Aufnahme von HPA in die nationale Liste der kritischen Mineralien verdeutlicht die Bedeutung des Produkts für moderne Hightech-Anwendungen und eine kohlenstoffarme Zukunft.

Roland Hill, Managing Director von FYI, kommentierte: "Wir freuen uns über die Aufnahme von HPA in die National Critical Minerals List. HPA ist ein einzigartiges Material, und FYI ist stolz auf die Rolle, die es bei der Lieferung von HPA in Premiumqualität für den wachsenden Batteriesektor, die nachgelagerte Energiewirtschaft und bei der Verarbeitung kritischer Mineralien spielen wird. Diese werden in Zukunft immer wichtiger werden."

Diese Meldung wurde von Roland Hill, Managing Director, zur Veröffentlichung autorisiert.

1. mailto:roland.hill@fyiresources.com.au Über FYI Resources Limited FYI positioniert sich als bedeutender Hersteller von 4N- und 5N-HPA in den sich schnell entwickelnden Märkten für Hightech-Produkte. FYI wendet sowohl eine ESG- als auch eine ökonomische Betrachtung des Unternehmens und seiner Aktivitäten an, um sicherzustellen, dass durch die Entwicklung des innovativen, hochqualitativen und hochreinen HPA-Projekts des Unternehmens ein langfristiger und nachhaltiger Wert und ein Wert für die Aktionäre geschaffen wird. Hochreines Aluminium (HPA) wird zunehmend zum begehrten Material für bestimmte Hightech-Produkte, vor allem wegen seiner einzigartigen Eigenschaften, Besonderheiten und chemischen Merkmale, welche die hohe Spezifikationsanforderungen bei LED- und anderen Saphirglasprodukten erfüllen. Der längerfristige Wachstumstreiber für HPA, mit Prognosen von >17% CAGR*, sind die Aussichten für die aufstrebenden Märkte für Elektrofahrzeuge und Energiespeichersysteme. Die Hauptfunktion von HPA besteht dort in der Verwendung als Trennmaterial zwischen der Anode und Kathode in den Batterien, um die Leistung, die Funktionalität und die Sicherheit der Batteriezellen zu erhöhen. Die Grundlage für die HPA-Strategie des Unternehmens ist das innovative Verfahrensablaufdiagramm, welches mit moderater Temperatur und atmosphärischem Druck arbeitet. Die Kombination der Qualitätsmerkmale der Strategie führt zu einem HPA-Projektpotenzial von Weltklasse.

* CRU HPA Industry Report 2021

