DGAP-News: Gaia Grow informiert über den aktuellen Stand im Hinblick auf die Produktentwicklung und die Lizenzbeantragung für Tru Extracts (deutsch)

Gaia Grow informiert über den aktuellen Stand im Hinblick auf die Produktentwicklung und die Lizenzbeantragung für Tru Extracts

^ DGAP-News: Gaia Grow Corp. / Schlagwort(e): Produkteinführung/Markteinführung Gaia Grow informiert über den aktuellen Stand im Hinblick auf die Produktentwicklung und die Lizenzbeantragung für Tru Extracts

23.09.2021 / 12:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Vancouver (British Columbia), den 23. September 2021 - Gaia Grow Corp. (CSE: GAIA; Frankfurt: GG0) ("Gaia" oder das "Unternehmen") freut sich, das folgende Unternehmens-Update zu seinen Aktivitäten bekannt zu geben:

Tru Extracts Laboratories

TruExtracts ("TRU") hat eine Forschungs- und Entwicklungslizenz für seine Anlage in Calgary beantragt, die zwei Dinge erleichtern werden: kontrollierte Produkttests am Menschen vor Ort, um die Produktentwicklung zu beschleunigen, sowie die Einführung von Testgeräten für die Entnahme von Potenzproben vor Ort und die Prüfung von fertigen Produkten. Das Genehmigungsverfahren gilt als Ergänzung zu den bestehenden Lizenzen und dürfte in wenigen Wochen genehmigt werden.

Das TRU-Team für Forschung und Entwicklung, Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle hat zudem NNCP-Nummern für 38 Produkte beantragt. Diese Anträge beziehen sich sowohl auf TRUs eigene Produkte als auch auf die der Untermieter Leaf and Mark und Spaced Food. Die NNCP-Nummern sind ein notwendiger Schritt bei der Genehmigung neuer Produkte, die dann auf dem legalen Cannabismarkt verkauft werden können. Von den 38 Einzelanträgen, die zur Genehmigung eingereicht wurden, wurden nur neun auf Probleme mit der Einhaltung der Vorschriften hin überprüft. Diese neun Anträge werden nun sowohl intern als auch von Health Canada geprüft, während die anderen Anträge im Genehmigungsverfahren weiter voranschreiten.

"Wir haben große Synergien zwischen unserem Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrolle-Team und den anderen Marken, die unter der TRU-Lizenz in dieser Anlage arbeiten", sagt Frederick Pels, CEO von Gaia Grow. "Es gibt hier im Gebäude einige wirklich großartige Innovationen und Produkttestläufe. Sobald die Forschungs- und Entwicklungslizenz und die NNCPs ihre Genehmigungen erhalten haben, werden wir in der Lage sein, mit der Produktion in größerem Maßstab zu beginnen und die Produkte in die Regale der Großhändler der jeweiligen Provinzen und in die Hände der Verbraucher zu bringen."

Über Gaia Grow

Gaia Grow Corp ist ein in Alberta ansässiges, vertikal integriertes, lizenziertes Hanfunternehmen mit Tochtergesellschaften, die für die Verarbeitung von Cannabis und Hanf, die Extraktion, die Produktformulierung, die Entwicklung neuer Produkte und den Cannabis-Einzelhandel lizenziert sind. Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte www.GaiaGrow.com.

Das Unternehmen veröffentlicht regelmäßig Updates in Gaias offiziellem YouTube-Kanal, den Sie unter dem folgenden Link finden: https://www.youtube.com/channel/UC7tbvsY5gl2CrlsESYkbbgw

Bitte beteiligen Sie sich auch an der Diskussion in unserer Telegram-Gruppe für Unterstützer von GAIA, https://t.me/gaiagrow.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Frederick Pels, Chief Executive Officer +1 403-991-7737 fp@gaiagrow.com

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

VORSORGLICHE UND ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, können zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen sind häufig, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern wie "erscheinen", "anstreben", "antizipieren", "planen", "fortsetzen", "schätzen", "annähern", "erwarten", "können", "werden", "projizieren", "vorhersagen", "potenziell", "abzielen", "beabsichtigen", "könnten", "sollten", "glauben", "würden" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen werden zum Zweck der Information über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements des Unternehmens in Bezug auf die Zukunft bereitgestellt. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass es möglicherweise nicht angemessen ist, sich auf solche Aussagen und Informationen für andere Zwecke, wie z. B. Investitionsentscheidungen, zu verlassen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem die Risiken, die mit der Hanfindustrie im Allgemeinen verbunden sind, wie z.B. betriebliche Risiken beim Anbau, Wettbewerb, falsche Einschätzung des Wertes und des potenziellen Nutzens verschiedener Transaktionen, die Fähigkeit, auf ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zuzugreifen, das Versäumnis, erforderliche behördliche und andere Genehmigungen zu erhalten, sowie Änderungen der Gesetzgebung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Steuergesetze und staatliche Vorschriften. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen, Zeitpläne und Informationen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

23.09.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Gaia Grow Corp.

Kanada

ISIN: CA36269A1075

WKN: A2PPTP EQS News ID: 1235500

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1235500 23.09.2021

°