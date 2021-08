Gaia Grow's Canna Stream Solutions erhält 100 Stunden Unterstützung bei der Geschäftsentwicklung im Hinblick auf Marktanalysen für zukünftige Produkte

^ DGAP-News: Gaia Grow Corp. / Schlagwort(e): Markteinführung/Studie Gaia Grow's Canna Stream Solutions erhält 100 Stunden Unterstützung bei der Geschäftsentwicklung im Hinblick auf Marktanalysen für zukünftige Produkte

20.08.2021 / 12:11 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Vancouver (British Columbia), den 20. August 2021 - Gaia Grow Corp. (CSE: GAIA; Frankfurt: GG0) ("Gaia" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass seine 100%ige Tochtergesellschaft, die in Edmonton ansässige Canna Stream Solutions Ltd. ("CSS"), in ein Programm zur Unterstützung der Unternehmensentwicklung aufgenommen wurde, welches vom Edmonton Regional Innovation Network (ERIN) finanziert und von Innovate Edmonton durchgeführt wird.

Das Programm, welches ausschließlich Gründern vorbehalten ist, die aktiv an ausgewählten Hochschulen in Edmonton tätig sind, unterstützt 100 Stunden Marktforschung und -analyse, um die Eignung des neuen Produktes und die Marktnachfrage zu prüfen.

Mit dieser Unterstützung von ERIN freut sich CSS auf die Zusammenarbeit mit Garrett Fleck von Reputed Marketing zur Durchführung einer Marktforschungsstudie, um den Marktbedarf und die Nachfrage im Hinblick auf Produkte zu ermitteln, die aus Cannabis- und Hanfabfällen recycelt werden. Diese Untersuchung, die ausführliche Interviews mit lizenzierten Produzenten, Abgabestellen, Extraktionsunternehmen und Endverbrauchern von Produkten aus Cannabis und Hanf umfasst, wird unsere Annahmen bestätigen und uns helfen, eine Preisstrategie für unsere Dienstleistungen und Produkte zu entwickeln.

Canna Stream Solutions Ltd.

CSS entwickelt wichtige Technologien für die Lagerung, den Transport und die Verarbeitung von (physischen und chemischen) Cannabisabfällen. Insbesondere hat es eine vorläufige US-Patentanmeldung für die chemische Extraktion und Fraktionierung von Cannabinoiden und Monoterpenen aus Cannabisblüten und -biomasse unter Anwendung seines Lösungsmittelsystems eingereicht, das wesentlich effizienter als Ethanol ist. Dadurch ist CSS in der Lage, die Kosten für die Verarbeitung und Extraktion von Cannabis- und Hanf-Biomasse mit hohem Durchsatz erheblich zu senken.

Über das regionale Innovationsnetzwerk von Edmonton

Das Edmonton Regional Innovation Network (ERIN) ist ein Zusammenschluss von Organisationen in der Region Edmonton, die Innovation, Technologie sowie wissensbasierte Start-ups und Unternehmen unterstützen. Sein gemeinsames Ziel ist der Aufbau eines kollaborativen und zusammenhängenden Innovationsökosystems, welches Unternehmer durch die Abstimmung von Dienstleistern effizient mit Ressourcen, Kapital, Kunden und der Gemeinschaft verbindet. ERIN wird mit Mitteln aus dem regionalen Innovationsnetzwerk von Alberta Innovates unterstützt.

Über Innovate Edmonton

Innovate Edmonton mit Sitz in der Hauptstadt von Alberta nutzt, vereint und fördert einheimische Innovationen als Schnittstelle zur Lösung der dringendsten Probleme der Welt. Innovate Edmonton nutzt die Kraft des öffentlichen und privaten Sektors, bahnbrechende akademische Forschung und zielgerichtete Investitionen, um einen gemeinsamen Wohlstand zu schaffen und internationale Märkte zu öffnen. Von nachhaltigen Klimalösungen bis hin zu öffentlicher Gesundheit und digitaler Bildung ist Edmonton ein führendes globales Zentrum für Inspiration, Erfindungsreichtum und Integration.

Über Reputed Marketing

Reported Marketing ist eine in Edmonton ansässige Marketing-Agentur, die sich darauf spezialisiert hat, Start-Ups bei der Klärung der digitalen Landschaft zu helfen, um ihre Unternehmen optimal zu positionieren. Reputed Marketing arbeitet dabei eng mit Gründern und kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) in der gesamten Region sowie mit anderen Organisationen wie ERIN zusammen, die sich auf die Förderung von Innovation und Technologie spezialisiert haben.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website https://gaiagrow.com oder https://truextractslabs.com.

Bitte beteiligen Sie sich auch an der Diskussion in unserer Telegram-Gruppe für Unterstützer von GAIA, https://t.me/gaiagrow.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Frederick Pels, Chief Executive Officer +1 403-991-7737 fp@gaiagrow.com

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

VORSORGLICHE UND ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, können zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen sind häufig, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern wie "erscheinen", "anstreben", "antizipieren", "planen", "fortsetzen", "schätzen", "annähern", "erwarten", "können", "werden", "projizieren", "vorhersagen", "potenziell", "abzielen", "beabsichtigen", "könnten", "sollten", "glauben", "würden" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen werden zum Zweck der Information über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements des Unternehmens in Bezug auf die Zukunft bereitgestellt. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass es möglicherweise nicht angemessen ist, sich auf solche Aussagen und Informationen für andere Zwecke, wie z. B. Investitionsentscheidungen, zu verlassen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem die Risiken, die mit der Hanfindustrie im Allgemeinen verbunden sind, wie z.B. betriebliche Risiken beim Anbau, Wettbewerb, falsche Einschätzung des Wertes und des potenziellen Nutzens verschiedener Transaktionen, die Fähigkeit, auf ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zuzugreifen, das Versäumnis, erforderliche behördliche und andere Genehmigungen zu erhalten, sowie Änderungen der Gesetzgebung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Steuergesetze und staatliche Vorschriften. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen, Zeitpläne und Informationen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

20.08.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Gaia Grow Corp.

Kanada

ISIN: CA36269A1075

WKN: A2PPTP EQS News ID: 1227935

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1227935 20.08.2021

°