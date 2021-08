DGAP-News: Gaia Grow schließt letzte Tranche seiner Privatplatzierung ab (deutsch)

Gaia Grow schließt letzte Tranche seiner Privatplatzierung ab

Vancouver, British Columbia, den 30. August 2021 - Gaia Grow Corp. (das "Unternehmen" oder "Gaia") (CSE: GAIA; Frankfurt: GG0) gibt bekannt, dass es die letzte Tranche seiner nicht vermittelten Privatplatzierung (das "Angebot") mit einem zusätzlichen Bruttoerlös von 232.500 CAD abgeschlossen hat.

Zusammen mit der ersten Tranche des Angebots hat das Unternehmen durch die Ausgabe von 21.370.000 Einheiten (jeweils eine "Einheit") zu einem Preis von 0,05 CAD pro Einheit 1.068.500 CAD eingeworben. Jede Einheit" besteht aus einer Stammaktie und einem Optionsschein zum Erwerb einer Stammaktie (jeweils ein "Warrant"), der zu einem Preis von 0,055 CAD ausgeübt werden kann.

Insgesamt 16.720.000 Optionsscheine, die in Verbindung mit der ersten Tranche des Angebots ausgegeben wurden, verfallen am 29. Juli 2024, und weitere 4.650.000 Optionsscheine, die in Verbindung mit der letzten Tranche des Angebots ausgegeben wurden, verfallen am 30. August 2024.

Alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen für einen Zeitraum von vier Monaten und einem Tag nach der Ausgabe einer Beschränkung für den Weiterverkauf. In Verbindung mit dem Abschluss des Angebots hat das Unternehmen insgesamt 33.775 CAD gezahlt und 675.500 Optionsscheine an bestimmte unabhängige Parteien ausgegeben, die das Unternehmen bei der Vermittlung von Zeichnern unterstützt haben.

Das Unternehmen gibt zudem bekannt, dass es ausstehende Schulden in Höhe von 46.725 CAD gegenüber einem unabhängigen Gläubiger durch die Ausgabe von 934.500 Stammaktien zu einem angenommenen Preis von 0,05 CAD pro Aktie beglichen hat.

Frederick Pels, Chief Executive Officer +1 (403)-991-7737 fp@gaiagrow.com

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

VORSORGLICHE UND ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, können zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen sind häufig, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern wie "erscheinen", "anstreben", "antizipieren", "planen", "fortsetzen", "schätzen", "annähern", "erwarten", "können", "werden", "projizieren", "vorhersagen", "potenziell", "abzielen", "beabsichtigen", "könnten", "sollten", "glauben", "würden" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen werden zum Zweck der Information über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements des Unternehmens in Bezug auf die Zukunft bereitgestellt. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass es möglicherweise nicht angemessen ist, sich auf solche Aussagen und Informationen für andere Zwecke, wie z. B. Investitionsentscheidungen, zu verlassen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem die Risiken, die mit der Hanfindustrie im Allgemeinen verbunden sind, wie z.B. betriebliche Risiken beim Anbau, Wettbewerb, falsche Einschätzung des Wertes und des potenziellen Nutzens verschiedener Transaktionen, die Fähigkeit, auf ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zuzugreifen, das Versäumnis, erforderliche behördliche und andere Genehmigungen zu erhalten, sowie Änderungen der Gesetzgebung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Steuergesetze und staatliche Vorschriften. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen, Zeitpläne und Informationen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

