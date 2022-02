DGAP-News: Galapagos ernennt Dr. Paul Stoffels zum Chief Executive Officer (deutsch)

Galapagos ernennt Dr. Paul Stoffels zum Chief Executive Officer

München, Deutschland; 01. Februar 2022

Zum 01. April 2022 wird Dr. med. Paul Stoffels Chief Executive Officer (CEO) der Galapagos NV. Er tritt infolge des bevorstehenden Ruhestands des derzeitigen Vorstandsvorsitzenden und Mitbegründers Onno van de Stolpe dessen Nachfolge an. Dr. Stoffels verfügt über eine beeindruckende Erfolgsbilanz in der Entdeckung und Entwicklung innovativer Arzneimittel sowie über langjährige Erfahrung in der Biotechnologie- und Pharmabranche in unterschiedlichen Funktionen und Therapiebereichen.

"Nach einem intensiven Auswahlprozess freuen wir uns sehr, bekannt zu geben, dass Paul Stoffels die Rolle als CEO übernehmen wird", sagte Dr. Raj Parekh, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Galapagos. "Wir sind davon überzeugt, dass Paul Stoffels hervorragend geeignet ist, unser Unternehmen zu leiten. Er bringt außerordentlich viel Erfahrung in der Forschung & Entwicklung (F&E) sowie in globalen Managementfunktionen mit. Zudem verfügt er über ein breites Netzwerk und kennt die Stärken und das Potenzial unserer Organisation bestens. Unser Dank und unsere tiefe Anerkennung gilt Onno van de Stolpe, Gründer und langjähriger CEO von Galapagos. Mit unermüdlichem Einsatz hat er Galapagos zu einem europäischen Biotech-Unternehmen mit einer differenzierten Pipeline und einem ersten Produkt auf dem Markt aufgebaut."

Galapagos wurde 1999 als Joint Venture der Biotech-Unternehmen Crucell und Tibotec in Mechelen, Belgien, gegründet. Der nun scheidende CEO und Mitbegründer, Onno van de Stolpe, stand mehr als 20 Jahre an der Spitze des Unternehmens. Auch Dr. Stoffels war bereits nach der Gründung bis 2002 Mitglied des Vorstands von Galapagos. Nach einer Übergangsphase, in der Onno van de Stolpe seine Tätigkeiten übergeben wird, wird sein Nachfolger ab dem 01. April 2022 die Geschäftsleitung vollständig übernehmen.

Onno van de Stolpe kommentierte: "Es ist mir eine große Ehre, den Staffelstab nun an Paul Stoffels zu übergeben. Als Mitgründer und Vorstandsmitglied der ersten Stunde kennt er Galapagos exzellent. Ich bin der festen Überzeugung, dass Pauls Stoffels strategische und inspirierende Führungsqualitäten ihn zur richtigen Wahl für meine Nachfolge als CEO machen. Seine profunden Kenntnisse sowohl der Branche insgesamt als auch von Galapagos bieten allen Interessensgruppen enormen Mehrwert."

Dr. Paul Stoffels fügte hinzu: "Seit der Gründung habe ich die Entwicklung von Galapagos hin zu einem kommerziell erfolgreichen Biopharma-Unternehmen verfolgt. Die unternehmerische Kultur und das unermüdliche Engagement für Innovation, die starken F&E-Kapazitäten und die wachsende kommerzielle Präsenz sind für mich sehr reizvoll. Mich überzeugt das einzigartige Potenzial von Galapagos, das auf eine robuste Bilanzstruktur und starke strategische Partnerschaften gestützt ist. Die Berufung zum CEO freut mich daher sehr. Auch ich spreche Onno van de Stolpe meine Anerkennung und meinen Respekt aus. Er hat Galapagos zu einem unabhängigen, etablierten und börsennotierten Unternehmen gemacht. Ich fühle mich seiner Mission verpflichtet, Pionierarbeit für Patienten zu leisten und neuartige Medikamente zur Verfügung zu stellen."

Die deutsche Niederlassung Galapagos Biopharma Germany GmbH mit Sitz in München wurde 2019 gegründet. Kerngeschäft sind hier Vertrieb, Marketing und Kundenbetreuung sowie die Vorbereitungen für den Markteintritt in weiteren Indikationen. Gerald Unden, Geschäftsführer der Galapagos Biopharma Deutschland GmbH, sagte: "Wir freuen uns sehr, dass eine visionäre Führungskraft wie Paul Stoffels CEO von Galapagos wird. Auch in der Deutschland-Organisation und aus Sicht dieses wichtigen Marktes hätten wir uns keinen besseren Nachfolger für Onno van de Stolpe wünschen können. Wir sind sicher, dass Paul Stoffels das Unternehmen in die nächste Wachstumsphase führt."

Vor seinem Eintritt bei Galapagos war Dr. med. Paul Stoffels stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Chief Scientific Officer von Johnson & Johnson (J&J), wo er die Forschungs- und Produktpipeline verantwortete. Er bestimmte die Innovationsagenda des Unternehmens, indem er neue Therapieoptionen entdeckte und zur Marktreife brachte. Davor leitete der studierte Mediziner die globale Abteilung Pharmaceuticals bei J&J, die unter seiner Führung ihre Produktpipeline schärfte und ein neues F&E-Betriebsmodell etablierte, was zur Markteinführung von nicht weniger als 25 innovativen Medikamenten weltweit führte. Dr. Stoffels kam 2002 mit der Übernahme von Virco und Tibotec, wo er als CEO bzw. Vorstand tätig war, zu J&J.

Über Galapagos Galapagos entwickelt niedermolekulare Arzneimittel mit neuartigen Wirkmechanismen für die Behandlung verschiedener Krankheiten, von denen viele in aktuell laufenden Studien vielversprechende Ergebnisse zeigen. Unsere Pipeline umfasst klinische Programme bei Entzündungen, Fibrosen und anderen Indikationen. Unser Ziel ist es, ein weltweit führendes biopharmazeutisches Unternehmen zu werden, das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Arzneimittel konzentriert. Weitere Informationen unter www.glpg.de.

