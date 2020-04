DGAP-News: gamigo AG; veröffentlicht ihren testierten Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2019 (deutsch)

gamigo AG; veröffentlicht ihren testierten Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2019

27.04.2020 / 12:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hamburg, 27. April 2020 - Die gamigo AG ("gamigo Bond" WKN: A2NBH2 / ISIN: SE0011614445) veröffentlicht heute ihren geprüften Konzernabschluss 2019. Dieser ist ab heute auf der Website der gamigo AG im Bereich Investoren verfügbar. Sie erreichen die Seite über folgenden Link: https://corporate.gamigo.com/investoren/

Über die gamigo group: Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 entwickelte sich die gamigo zu einem der führenden Anbieter von Free-to-Play Online- und Mobile-Games in Europa und Nordamerika. Die gamigo group hat ihren Hauptsitz in Hamburg sowie Niederlassungen u.a. in Berlin, Darmstadt, Köln (Deutschland), Warschau (Polen), Istanbul (Türkei), Chicago, Redwood City, Austin, Bellevue (USA), Toronto (Canada) und Seoul (Korea). Zum Kernportfolio des Unternehmens gehören erfolgreiche Spieletitel wie ArcheAge, Aura Kingdom, Defiance, Fiesta Online, Rift und Trove. gamigo wächst organisch sowie durch Akquisitionen und hat seit 2013 über 25 Akquisitionen getätigt, inklusive Spiele-, Medien- und Technologieunternehmen sowie einzelne Spiele-Assets.

Disclaimer: Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf gegenwärtigen Annahmen und Prognosen des Managements der gamigo AG oder ihrer verbundenen Unternehmen beruhen. Verschiedene bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der gamigo AG und ihrer verbundenen Unternehmen wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Weder die gamigo AG noch ihre verbundenen Unternehmen übernehmen die Verantwortung bzw. Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Pressekontakt: edicto GmbH Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop Telefon: +49 69 9055 05 51 E-Mail: gamigo@edicto.de

Emittent: gamigo AG Sören Barz, Head of Investor Relations Behringstraße 16 B 22765 Hamburg Germany E-Mail: soeren.barz@gamigo.com Web-Page: www.gamigo.ag

