DGAP-News: GBC AG: 31. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 03. & 04. Mai 2021 // Anmeldung ab sofort möglich (deutsch)

GBC AG: 31. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 03. & 04. Mai 2021 // Anmeldung ab sofort möglich

07.04.2021

Augsburg, 07.04.2021

Die 31. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz wird im geplanten Zeitraum vom 03. & 04. Mai 2021 stattfinden.

Aus bekannten Gründen wird diese MKK - ein hoffentlich letztes Mal - als reine Online-Veranstaltung via ZOOM durchgeführt.

An beiden Tagen werden 36 Unternehmen im halbstündigen Turnus ihre aktuellen Geschäftszahlen präsentieren. Investoren, Kapitalmarktteilnehmer und Pressevertreter können via Zoom an allen Präsentationen teilnehmen.

Institutionelle Investoren und Journalisten können zusätzlich auch vertiefende Einzelgespräche mit den präsentierenden Gesellschaften buchen. Die 1on1s (Dauer 30 Minuten) werden durch GBC organisiert und finden ebenfalls via ZOOM statt. Die Anmeldung hierzu ist verbindlich.

Die Einwahl-Links werden Ende April per Mail übermittelt.

Wie gewohnt werden auch die Kanzleien Heuking, Kühn, Lüer, Wojtek und Krammer Jahn zu aktuellen Rechtsthemen referieren.

Dr. Götz Schlegtendal, Managing Partner von Instinctif Deutschland: "Erneut ist Instinctif Deutschland Partner der MKK, der wichtigsten und größten Konferenz für Small- und Midcaps in Süddeutschland. Dass die Konferenz online stattfinden kann spricht für GBC, die präsentierenden Unternehmen, die Investoren und das herausragende Format. Denn selten war Transparenz und Dialog so wichtig für alle Kapitalmarktteilnehmer."

Weitere Informationen zum Programm und zum Anmeldeprozess finden Sie auf www.mkk-konferenz.de.

- Anmeldeschluss für die Konferenz ist der 29. April 2021

- Anmeldeschluss für Einzelgespräche ist der 25. April 2021

Anmeldungen sind ausschließlich über die Homepage unter https://mkk-konferenz.de/anmeldung/ möglich.

Kontakt für Rückfragen: GBC AG Kristina Bauer und Marita Conzelmann Halderstraße 27 86150 Augsburg

+49 821 241133-44 oder -49 konferenz@gbc-ag.de

