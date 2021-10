GBC AG: 32. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 07. & 08. Dezember 2021 findet im Hybrid-Format statt // 60 Unternehmen präsentieren // Anmeldung ab sofort möglich

Am 07. & 08. Dezember 2021 findet die 32. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz statt. Die Konferenz wird im Hybrid-Format durchgeführt. Eine Teilnahme ist entweder vor Ort oder via ZOOM möglich.

07. & 08. Dezember 2021 The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels / Online via ZOOM Sophienstrasse 28 80333 München

Wir freuen uns, dass wir Ihnen auch in diesem Jahr rund 60 vielversprechende Unternehmenspräsentationen aus dem Small- und Mid-Cap Bereich vorstellen können. HIER finden Sie das aktuelle Programm mit allen teilnehmenden Gesellschaften.

- 1-to-1 Wünsche nehmen wir gerne bis zum 21. November 2021 entgegen (Investors and Press only und nur für Teilnehmer "vor Ort" möglich)

Wie gewohnt werden Sie die Kanzleien KrammerJahn sowie Heuking Kühn Lüer Wojtek als Rechtspartner der MKK weiterhin in ihren Talks zu aktuellen Themen informieren. Diese Informationsveranstaltungen sind kostenfrei.

- Das m:access Forum der Börse München findet am 07. Dezember statt.

Am Abend des ersten Konferenztages wird es ein MKK-Afterwork im LUCKY WHO, Brienner Str. 14 in 80333 München geben. Hier erwarten Sie viele Leckereien auf unserem privaten Weihnachtsmarkt (Innen- & Außenbereich).

Bitte melden Sie sich bis spätestens 02. Dezember 2021 für die Konferenz sowie die Zusatzveranstaltungen ausschließlich unter www.mkk-konferenz.de an.

Wichtiger Hinweis: Für die MKK wird die 3G plus-Regel der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung angewendet.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Mit besten Grüßen

Jörg Grunwald Vorstand

Kontakt für Rückfragen:

Marita Conzelmann & Kristina Heinzelbecker Eventmanagement

GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg

Tel.: +49 821 241133-49/44 Mobil: +49 176 151434-31/44 Mail: konferenz@gbc-ag.de

www.gbc-ag.de + + + + + Besuchen Sie uns auch auf: www.mkk-konferenz.de + + + + +

SAVE THE DATE (Hybrid-Veranstaltungen)

32. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 07./08. Dezember 2021 The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels - München

33. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 03./04. Mai 2022 The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels - München

oder unter https://mkk-konferenz.de/konferenztermine/

Weitere wichtige Angaben gemäß EHUG Amtsgericht Augsburg, HRB 23084; USt-ID-Nr.: DE223166143 Vorstand: Manuel Hölzle (Vorsitz), Jörg Grunwald Aufsichtsrat: Carsten Stern (Vorsitz), Berth Hausmann (stellv. Vorsitz), Christian Schmidt

Teilnehmende Unternehmen:

