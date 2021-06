GBC AG: GBC AG unterstützt das Thema ESG/Nachhaltigkeit erneut als Partner der Fachkonferenz Family Office IMPACT Day am 17. Juni 2021 in Wien mit Online-Live-Übertragung

CORPORATE NEWS

GBC AG unterstützt das Thema ESG/Nachhaltigkeit erneut als Partner der Fachkonferenz Family Office IMPACT Day am 17. Juni 2021 in Wien mit Online-Live-Übertragung

Augsburg, 4. Juni 2021 - Seit 2015 trifft sich die Financial Community regelmäßig in Wien auf den Kapitalmarktkonferenzen Family Office Day. Mit diesen exklusiven Veranstaltungen bietet der Veranstalter Advantage Finance als erstes und einziges Unternehmen in Österreich der Zielgruppe Family Offices, Stiftungen und HNWI eine Finance-Plattform mit einem fundierten und internationalen Investoren-Netzwerk.

Am 17. Juni 2021 veranstaltet Advantage Finance zum zweiten Mal die Fachkonferenz Family Office IMPACT Day in Wien mit Online-Live-Übertragung.

Neben Experten-Fachvorträgen und Experten-Discussion-Panels mit Sandor Habsburg Lothringen (Habsburg Advisory Trust/Liechtenstein), Stefan Piëch (Your Family Entertainment AG, CEO), Charly Kleissner (Toniic, Founder), Gary Vaughan-Smith (SilverStreet Capital LLP, CIO), Friedrich Strasser (Bank Gutmann AG, CIO), Antje Biber (FERI Group, Head of SDG Office), Jörg Moshuber (Amundi Ethik Fonds, Senior Portfolio Manager) und Peter Jäderberg (Jäderberg Group, Founder & CEO) werden interessante Unternehmen ihre nachhaltigen Geschäftsmodelle vorstellen: Bank Gutmann AG, Jäderberg & Cie.-Group, WEB Windenergie AG, oekostrom AG, AMG N.V., International School Augsburg, European Circular Bioeconomy Fund, Yunus Social Business und viele mehr.

Das Einladungs-Booklet mit der genauen Agenda finden Sie am folgenden Link:

Die Veranstaltung ist als Hybrid-Konferenz geplant - es besteht die Möglichkeit sowohl Online als auch vor Ort im Hotel Imperial in Wien teilzunehmen. Auf der Konferenz werden die aktuellen Schutzmaßnahmen gegen die Verbreitung von COVID-19 beachtet.

Anmeldungen bitte unter investorenkonferenzen@familyofficeday.at.

"Das Thema ESG ist ein immens wichtiges Thema und unser Haus, die GBC AG beschäftigt sich seit Jahren mit der Nachhaltigkeit im Mittelstand. So zeigen unsere jährlichen Umfragen unter mittelständischen börsennotierten Gesellschaften, das sowohl die ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit einen sehr hohen Stellenwert besitzt.", so Manuel Hölzle, Vorstand und Chefanalyst der GBC AG. "Jetzt gilt es, dies auch noch stärker gegenüber Investoren zu kommunizieren. Hierfür bietet der Family Office IMPACT Day eine perfekte Plattform", so Hölzle weiter.

"Mit der Fachkonferenz Family Office IMPACT Day in Wien und gleichzeitig einer Online-Live-Übertragung wollen wir Family Offices, Stiftungen und HNWI für das Thema Impact Investing nachhaltig interessieren und ihnen eine Finance-Plattform bieten, wo diese von internationalen Impact-Experten lernen können. Als Pionier in Österreich mit der Finance-Plattform Family Office Day und den Impact-Fachkonferenzen ist es uns ein besonderes Anliegen, Impact Investing auch als Mainstream in Österreich zu etablieren", informiert Sabine Duchaczek, Geschäftsführerin Advantage Finance und Veranstalterin der Konferenzen.

Über die GBC AG Die GBC AG mit Sitz in Augsburg ist eines der führenden bankenunabhängigen Investmenthäuser in Deutschland und erfahrener Emissionsexperte für den deutschen Mittelstand. Als eigentümergeführtes Unternehmen kennt die GBC AG die Finanzierungsbedürfnisse des deutschen Mittelstandes und ist ein unabhängiger und verlässlicher Partner bei allen Fragestellungen rund um den Kapitalmarkt. Die GBC AG ist seit Jahren Capital Markets Partner der Deutschen Börse, Emissionsexperte der Börse München und Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf. So umfasst das Leistungsspektrum der GBC AG Kapitalmarkt- & Finanzierungsberatung, Unternehmensanalysen & Research, sowie Kapitalmarktkonferenzen.

Die 100% Tochtergesellschaft GBC Kapital GmbH ergänzt die Leistungen in der Gruppe um das Corporate Finance in den Bereichen Platzierung & Vermittlung von Anleihen und Aktien.

Über Advantage Finance Seit 2015 organisiert Advantage Finance sehr erfolgreich die Kapitalmarktkonferenzen Family Office Day in Wien und Investoren Lunch Präsentationen in der DACH-Region. Bei 31 Kapitalmarktkonferenzen in Wien, 5 Online Konferenzen und 38 Investoren-Lunch-Präsentationen in der DACH-Region waren bisher rund 400 Unternehmen und 4.000 internationale Family Offices, Stiftungen und HNWI zu Gast. Mit diesen exklusiven Investoren-Veranstaltungen, bietet Advantage Finance die erste und einzige Finance-Plattform für Family Offices, Stiftungen und HNWI in Österreich mit einem fundierten und internationalen Investoren-Netzwerk.

Seit 2019 besteht eine Partnerschaft als Funding Partner mit der Wiener Börse im Segment direct market plus. Weitere Informationen unter http://www.familyofficeday.at

