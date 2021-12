DGAP-News: GBC AG: GBC Research startet Coverage der IGEA Pharma N.V.: Kursziel 1,05 EUR; Rating KAUFEN (deutsch)

GBC AG: GBC Research startet Coverage der IGEA Pharma N.V.: Kursziel 1,05 EUR; Rating KAUFEN

GBC Research startet Coverage der IGEA Pharma N.V.: Kursziel 1,05 EUR; Rating KAUFEN

- Neuausrichtung auf europäischen CBD Markt

- Aggressives Wachstum erwartet mit starken Skalierungseffekten

- 170,15 Mio. EUR Umsatz und 105,25 Mio. EUR EBITDA in 2023 erwartet

- Unternehmen präsentiert auf MKK Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 8.12.2021 von 10.50 -11.25 Uhr

Augsburg, 01. Dezember 2021 - GBC Research hat mit der Coverage der IGEA Pharma N.V. ( ISIN NL0012768675 ) begonnen. Das Unternehmen befindet sich derzeit in der Neuausrichtung und wird künftig den wachstumsstarken europäischen CBD Markt adressieren. Mit dem Fokus auf Qualitätsführerschaft und reiner Extraktion sollte das neue Geschäftsmodell der IGEA Pharma einen attraktiven Nischenmarkt besetzen können. Nach dem Produktionsstart im Jahr 2022 sollte der Umsatz bei einer sehr attraktiven EBITDA-Marge schnell zulegen können. Wir erwarten, dass IGEA Pharma in 2023 einen Umsatz von 170,15 Mio. EUR bei einem EBITDA von 105,25 Mio. EUR erzielen kann. Auf Basis unseres DCF-Modells haben wir einen fairen Wert von 1,05 EUR (1,13 CHF) je Aktie ermittelt und vergeben das Rating KAUFEN.

Die Neusrichtung der IGEA Pharma erfolgt auf Basis eines Reverse IPOs. Dafür wurde die Blue Sky Natural Resources Ltd. am 27. September 2021 durch eine Sachkapitalerhöhung in die IGEA Pharma eingebracht. Das Geschäftsmodell soll sich nun grundlegend ändern. Der Wellness- und Präventionsbereich soll mit dem Fokus auf CBD adressiert werden. Ziel ist es, der Qualitäts- und Kostenführer im Bereich CBD in Europa zu werden. Zu diesem Zweck wird in der Schweiz eine GMP-konforme Anlage gebaut. Um den höchsten Qualitätsstandard zu erreichen, soll das überkritische CO2-Extraktionsverfahren eingesetzt werden. Zu diesem Zweck wurde ein eigenes System entwickelt. Aufgrund der sehr hohen Qualität soll das Produkt im Vergleich zu CBD, das mit lösungsmittelbasierten Methoden gewonnen wird, zu deutlich höheren Preisen verkauft werden können. Die Vermarktung von CBD soll ausschließlich B2B im Großhandel erfolgen. Nach Angaben des Managements kann der Verkaufspreis bei ca. CHF 8'500 / kg liegen. Basierend auf dieser Annahme prognostizieren wir eine substanzielle Umsatz- und Ertragsentwicklung. Mit der proprietären superkritischen CO2-Exktraktionstechnologie können mittelfristig auch andere Märkte erschlossen werden wie z.B. Vanille, Rosen oder Rosmarin.

Die Tochtergesellschaft Blue Sky hat bereits umfangreiche Mengen an Rohware im Lager. Insgesamt befinden sich 64.700 kg gefrorener und 9.600 kg getrockneter Hanf im Lager. Der Hanf entspricht bester Bio-Qualität (GMT). Die umfangreiche Produktion bzw. CBD Extraktion soll 2022 beginnen. Zunächst soll diese mit einer Produktionslinie und einer Schicht aufgebaut werden und dann auf ein Zweischichtsystem erweitert werden. Bis 2025 sollen die Produktionslinien dann schrittweise auf vier erweitert werden.

Durch die bereits eingelagerte Rohware sollte die Produktion zeitnah beginnen können und wir erwarten Umsatzerlöse von 51,05 Mio. EUR im Jahr 2022, gefolgt von 170,15 Mio. EUR im Jahr 2023. Das Geschäftsmodell ist gut skalierbar und wir erwarten eine sukzessive Margensteigerung und Ergebnisverbesserungen. Für das Geschäftsjahr 2022 prognostizieren wir bereits ein EBITDA in Höhe von 28,22 Mio. EUR und im Jahr 2023 bereits 105,25 Mio. EUR.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden (deutsche Version): http://www.more-ir.de/d/23110.pdf oder als englische Version hier: http://www.more-ir.de/d/23109.pdf

Zudem präsentiert die Gesellschaft auf der MKK Münchner Kapitalmarkt Konferenz (online) am

08.12.21 von 10:50 bis 11:25 Uhr im virtuellen Raum GBC II

Interessierte Investoren können unter folgendem Link teilnehmen:

https://us06web.zoom.us/j/84090840082?pwd=bWNWOElvKzZQYWtHWjZ0RU0vcTNSUT09

Die Meeting ID lautet: 840 9084 0082

Der Kenncode lautet: 794739

