DGAP-News: GBC AG im Jahr 2020 wieder Partner der Family Office Days in Wien - Am 17. Juni erstmals auch online (deutsch)

GBC AG im Jahr 2020 wieder Partner der Family Office Days in Wien - Am 17. Juni erstmals auch online

Augsburg, 11. Juni 2020 - Seit dem Jahr 2015 trifft sich die Financial Community - speziell aus Österreich und der DACH-Region - regelmäßig in Wien auf dem Family Office Day. Als erste Kapitalmarktkonferenz in Österreich hat sich die Veranstaltung auf die Zielgruppe Family Offices, Stiftungen und HNWI fokussiert. Nach 29 Präsenzveranstaltungen in Wien und 35 Investoren-Round-Table Präsentationen wird der Family Office Day am 17. Juni 2020 erstmals online stattfinden. Es werden acht Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen präsentieren und für Einzelgespräche zur Verfügung stehen. Veranstalter ist die Advantage Finance aus Wien. GBC AG, eines der führenden bankenunabhängigen Investmenthäuser und Emissionsexperte für den Mittelstand, unterstützt die Konferenzen in diesem Jahr erneut als Partner.

Die nächsten Family Office Day Wien Termine stehen für 2020 wie folgt fest:

- 17. Juni 2020: Family Office Day Wien - Online

- 29. September 2020: Family Office Day Wien

- 30. September 2020: Family Office Impact Day Wien

- 3. Dezember 2020: Family Office Day Wien

"Mit viel Leidenschaft setzt sich GBC seit Jahren aktiv für den Dialog zwischen Unternehmen, Investoren und Journalisten ein. Dies gilt umso mehr in dieser von Corona-Einschränkungen geprägten Zeit", sagt Manuel Hölzle, Vorstand und Chefanalyst der GBC AG. "Wie schon unsere Münchner Kapitalmarkt Konferenz im April gezeigt hat, werden auch Online-Veranstaltungen von der Financial Community gut angenommen und so freuen wir uns sehr, zu einem erfolgreichen Family Office Day in Wien beitragen zu können."

"Wien beheimatet traditionell viele Family Offices und Stiftungen, die gerne in gut geführte österreichische und deutsche Unternehmen investieren. Wien ist darüber hinaus ein attraktiver Konferenzort für den börsennotierten Mittelstand. Wir freuen uns daher sehr, mit der GBC AG auch dieses Jahr wieder einen sehr gut vernetzten Sponsor und Partner mit an Board zu haben. Sowohl München als auch Wien sind besondere Roadshow und Konferenzdestinationen", ergänzt Sabine Duchaczek, Geschäftsführerin vom Veranstalter Advantage Finance.

Bitte finden Sie den Link zum Einladungsbooklet wie folgt:

https://www.familyofficeday.at/wp-content/uploads/2020/06/FamilyOfficeDayOnline_Einladung_17-06-2020.pdf

Für die Online-Konferenz am 17. Juni 2020 können sich Investoren noch bis zum 15. Juni 2020 unter investorenkonferenzen@familyofficeday.at akkreditieren.

Über GBC AG Die GBC AG mit Sitz in Augsburg ist eines der führenden bankenunabhängigen Investmenthäuser in Deutschland und erfahrener Emissionsexperte für den deutschen Mittelstand. Als eigentümergeführtes Unternehmen kennt die GBC AG die Finanzierungsbedürfnisse des deutschen Mittelstandes und ist ein unabhängiger und verlässlicher Partner bei allen Fragestellungen rund um den Kapitalmarkt. Die GBC AG ist seit Jahren Capital Markets Partner der Deutschen Börse, Emissionsexperte der Börse München und Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf. So umfasst das Leistungsspektrum der GBC AG Kapitalmarkt- & Finanzierungsberatung, Unternehmensanalysen & Research, sowie Kapitalmarktkonferenzen.

Die nächsten GBC Konferenztermine 2020

16. September 2020: 10. ZKK Zürich Marriott Hotel, Neumühlequai 42, 8006 Zürich

8. - 9. Dezember 2020: 30. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels - Sophienstrasse 28 - 80333 München

Die 100% Tochtergesellschaft GBC Kapital GmbH ergänzt die Leistungen in der Gruppe um das Corporate Finance in den Bereichen Platzierung & Vermittlung von Anleihen und Aktien.

Kontakt GBC AG Tel.: +49 (0)821 241133 0 Email: office@gbc-ag.de

