DGAP-News: GBC AG Investment Research startet Coverage der MBH Corporation plc mit Kursziel 1,95 Euro (deutsch)

GBC AG Investment Research startet Coverage der MBH Corporation plc mit Kursziel 1,95 Euro

03.03.2020 / 11:25 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

London, 3. März 2020 - GBC AG Investment Research hat die Coverage der MBH Corporation plc ("MBH") aufgenommen und die Aktien der diversifizierten Beteiligungsgesellschaft zum Kauf empfohlen ("Buy"). Das Kursziel der Analysten liegt bei 1,95 Euro pro Aktie, was zum Veröffentlichungszeitpunkt einem Kurspotenzial von rund 153 Prozent entsprach.

Die Studie steht auf der Investor Relations Website von MBH unter https://www.mbhcorporation.com/research als Download zur Verfügung.

Über MBH

Die MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation plc in der Lage, durch den konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen.

www.mbhcorporation.com

Weitere Informationen zum 'AgglomerationTM model':

Im Jahr 2020 veröffentlichte Callum Laing, CEO der MBH Corporation plc, sein Buch "Entrepreneurial Investing". Das Buch erklärt die Möglichkeiten für anspruchsvolle Investoren, Zugang zu attraktiven Kleinunternehmen durch das AgglomerationTM -Modell, das MBH anwendet, zu erhalten. Das Buch zeigt, wie dieses Investitionsmodell sowohl wachstumsstark als auch mit hoher Dividendenrendite sein kann. Weitere Informationen finden Sie unter www.entrepreneurial-investing.com.

IR- und Pressekontakt

MBH Corporation plc, Charlotte Williams, charlotte@unity-group.com, +44 (0)770 396 3953

Kirchhoff Consult AG, Nicole Schüttforth, nicole.schuettforth@kirchhoff.de, +49 (0)40 609186 64

