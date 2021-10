DGAP-News: GBC AG wieder Partner der 39. Kapitalmarktkonferenz Family Office Day (deutsch)

GBC AG wieder Partner der 39. Kapitalmarktkonferenz Family Office Day

GBC AG wieder Partner der Kapitalmarktkonferenz Family Office Day am 21. Oktober 2021 in Wien mit Online-Live-Übertragung

Augsburg, 7. Oktober 2021 ... Seit 2015 trifft sich die Financial Community regelmäßig in Wien auf den von Advantage Finance veranstalteten Kapitalmarktkonferenzen Family Office Day. Diese exklusiven Veranstaltungen bieten der Zielgruppe Family Offices, Stiftungen und HNWI eine Finance-Plattform mit einem fundierten und internationalen Investoren-Netzwerk.

Die GBC AG als eines der führenden bankenunabhängigen Investmenthäuser und Emissionsexperte für den Mittelstand, unterstützt auch wieder die 39. Kapitalmarktkonferenz Family Office Day am 21. Oktober 2021 in Wien mit Online-Live-Übertragung als Konferenzpartner.

Folgend die Agenda:

09:00 Registration

09:25 Salutation and Opening Remarks

09:30 HBM Healthcare Investments AG ( ISIN: CH0012627250 ), www.hbmhealthcare.com

10:00 Valneva SE ( ISIN: FR0004056851 ), www.valneva.com

10:30 MagForce AG ( ISIN: DE000A0HGQF5 ), www.magforce.com

11:00 BB Biotech AG ( ISIN: CH0038389992 ), www.bbbiotech.ch

11:30 Pause

11:45 Cellestia Biotech AG, www.cellestia.com

12:15 Accanis Biotech F&E GmbH & Co KG, www.accanis.com

12:45 Topadur Pharma AG, www.topadur.com

12:55 We Ship Fulfillment GmbH, www.weship.at

13:05 Curveplate

13:15 Lunch Break

14:00 HanseYachts AG ( ISIN: DE000A0KF6M8 ), www.hanseyachtsag.com

14:30 Cogia AG ( ISIN: DE000A3H2226 ), www.cogia.ag

15:00 Comgest S.A., www.comgest.com

15:30 Pause

16:00 Edmond de Rothschild Asset Management S.A., www.edmond-de-rothschild.com

16:30 RAMFORT GmbH, www.ramfort.de

17:00 Steubing Financial Services RE GmbH, www.sfsre.de

17:30 GuardBox SE ( ISIN: DE000A2QB6Y9 ), www.guardmine.de

18:00 Closing Words and Apero

Das Einladungs-Booklet mit der genauen Agenda finden Sie am folgenden Link:

Die Veranstaltung ist als Hybrid-Konferenz geplant. Es besteht daher die Möglichkeit entweder online oder - nur für Investoren - vor Ort im Hotel Imperial in Wien teilzunehmen. Anmeldungen bitte unter investorenkonferenzen@familyofficeday.at

"Seit Jahren unterstützt unser Haus, die GBC AG, aktiv den Dialog zwischen Unternehmen, Investoren und Finanzjournalisten", so Manuel Hölzle, Vorstand und Chefanalyst der GBC AG. "Corona hat uns gezeigt, dass neue innovative und digitale Konzepte von der Financial Community gefordert und auch hervorragend angenommen werden. Gerade Hybrid-Konzepte mit Vor-Ort-Präsenz und gleichzeitiger Online-Live-Übertragung sind die Zukunft und wir freuen uns ein solches innovative Hybrid-Event mit dem Family Office Day zu unterstützen.", so Hölzle weiter.

"Wir freuen uns sehr, dass wir den Family Offices und Stiftungen wieder ein sehr spannendes und vielseitiges Programm bieten können. Besonders freut es uns aber, mit der GBC AG einen langjährigen, sehr gut vernetzten und professionellen Partner zu haben", ergänzt Sabine Duchaczek, Geschäftsführerin Advantage Finance und Veranstalterin der Family Office Days in Wien.

Über die GBC AG

Die GBC AG mit Sitz in Augsburg ist eines der führenden bankenunabhängigen Investmenthäuser in Deutschland und erfahrener Emissionsexperte für den deutschen Mittelstand. Als eigentümergeführtes Unternehmen kennt die GBC AG die Finanzierungsbedürfnisse des deutschen Mittelstandes und ist ein unabhängiger und verlässlicher Partner bei allen Fragestellungen rund um den Kapitalmarkt. Die GBC AG ist seit Jahren Capital Markets Partner der Deutschen Börse, Emissionsexperte der Börse München und Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf. So umfasst das Leistungsspektrum der GBC AG Kapitalmarkt- & Finanzierungsberatung, Unternehmensanalysen & Research, sowie Kapitalmarktkonferenzen.

Die 100% Tochtergesellschaft GBC Kapital GmbH ergänzt die Leistungen in der Gruppe um das Corporate Finance in den Bereichen Platzierung & Vermittlung von Anleihen und Aktien.

Über Advantage Finance

Die Kapitalmarktkonferenzen Family Office Day sind die erste und einzige Finance-Plattform für Family Offices, Stiftungen und HNWI in Österreich, mit einem fundierten internationalen Investoren-Netzwerk. Mit diesen Fachkonferenzen bietet Advantage Finance dieser Investoren-Zielgruppe nicht nur eine internationale Plattform zum Meinungsaustausch und zur Diskussion, sondern trägt auch nachhaltig zur Stärkung des österreichischen Kapitalmarktes bei. Als Vortragende werden österreichische und internationale Unternehmen verschiedener Branchen geladen, die den Investoren ihre Business-Modelle, zukünftigen Projekte und Entwicklungen vorstellen. Nach 39 erfolgreich organisierten Kapitalmarktkonferenzen mit Online-Live-Übertragung und 39 Investoren-Lunch-Präsentationen in der DACH-Region waren mehr als 400 Unternehmen und 4.000 Family Offices, Stiftungen und HNWI aus der DACH-Region, Liechtenstein, Monaco, UK, Israel und Hongkong zu Gast. Seit 2019 besteht eine Partnerschaft als Funding Partner mit der Wiener Börse im Segment direct market plus. Weitere Informationen unter www.familyofficeday.at

Kontakt GBC AG Tel.: +49 821 241133 0 Email: office@gbc-ag.de

