GBC Kapital: InterCard AG Informationssysteme schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab - Kapitalerhöhung wurde von der GBC Kapital als Co-Lead Manager begleitet. Erfolgreiche Kapitalmaßnahme der InterCard AG Informationssysteme ( WKN: A0JC0V ) - die am 08. November 2021 beschlossene Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlage wurde erfolgreich abgeschlossen. Die Kapitalerhöhung wurde von der GBC Kapital als Co-Lead Manager Institutional Sales begleitet. Sämtliche 302.970 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien ("Neue Aktien") wurden zu einem Bezugspreis von 7,50 Euro je Neuer Aktie platziert. Aus Bezugsrechten wurden 122.043 Aktien gezeichnet. Die anschließende Privatplatzierung war allein bei GBC Kapital mehrfach überzeichnet. Der Brutto-Emissionserlös liegt bei rund 2,3 Mio. Euro. Die Mittel dienen der Stärkung des Vertriebs in neuen Märkten national und international sowie der Fortsetzung der Akquisitionsstrategie des Unternehmens. Über die InterCard AG Informationssysteme: Die InterCard AG Informationssysteme entwickelt und vermarktet Systeme für die Identifikation von Personen sowie eine Vielzahl von Anwendungen und soft-warebasierte Lösungen auf der Basis von digitaler Identifikation (ID-Management-System). In diesem Zusammenhang realisiert und generiert das System für jeden Nutzer eine sichere ID für sämtliche Anwendungen und entwickelt Gesamtlösungen rund um Themen wie bargeldloses Bezahlen, mobiles Bezahlen, Identifikation von Nutzern, Zutrittskontrolle zu Gebäuden & Räumen (Physical Access) sowie Digitalaccess (Zugang zu Daten, PCs und Netzwerken) oder Arbeitszeiterfassung. Die Identifikation der Nutzer des Systems basiert insbesondere auf der persönlichen Chipkarte, der App oder biometrischen Merkmalen. Zu den neuen beziehungsweise zukünftigen Anwendungsfeldern des Unternehmens zählen beispielsweise der digitale Zugang zu Daten (digital Access) oder die Aktivierung von E-Ladesäulen am Firmenparkplatz via App oder Chipkarte. Bei Bezahlund Zugangssystemen an Universitäten und Hochschulen in Deutschland und der Schweiz ist InterCard heute schon klarer Marktführer mit mehr als 80% Marktanteil. Allein 1,6 Mio. Studierende identifizieren sich mit der Chipkarte und nutzen damit die gesamte Infrastruktur an mehr als 200 Universitäten, Hochschulen und Studierendenwerken in Deutschland, der Schweiz und darüber hinaus. Darüber hinaus sollen die Identifikationssysteme zum Standard für immer mehr Organisationen, Unternehmen, Kliniken und Communities gemacht werden. Im Internet: [1]www.intercard.org Börsennotierte Aktiengattung: Inhaber-Stammaktien Transparenzlevel: Freiverkehr Marktsegment: m:access der Börse München Weitere Listings: Xetra, Frankfurt sowie weitere Präsenzbörsen ISIN: DE000A0JC0V8 WKN: A0JC0V Börsenkürzel: II8 Über die GBC Kapital Die GBC Kapital GmbH mit Sitz in Augsburg ist ein Spezialist für die Eigenund Fremdfinanzierung von mittelständischen Unternehmen. Unter der Haftung der Dialog Vermögensmanagement GmbH, Metzingen, ist die GBC Kapital GmbH erfolgreich im Bereich der Begleitung von Kapitalmaßnahmen börsennotierter Gesellschaften und der Vermittlung von unter anderem Aktien, Anleihen und Wandelschuldverschreibungen an qualifizierte Investoren tätig. Die GBC Kapital GmbH ist seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner für mittelständische Unternehmen auf der einen Seite und für institutionelle Investoren wie Investmentfonds, Pensionskassen, Vermögensverwalter und Family Offices auf der anderen Seite. Im Internet: [2]www.gbc-kapital.de Kontakt für Rückfragen: Veit Radtke Institutional Sales Manager GBC Kapital GmbH Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 45048602 [3]radtke@gbc-kapital.de 1. http://www.intercard.org/ 2. http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=e29d b84d15ea5d8bc3fee695bca29df5&application_id=586263&site_id=news_data&app- lication_name=news 3. mailto:radtke@gbc-kapital.de

