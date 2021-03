GBC Kapital: HAEMATO AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab - Kapitalerhöhung wurde von der GBC Kapital als Lead Manager Institutional Sales begleitet

GBC Kapital: HAEMATO AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab - Kapitalerhöhung wurde von der GBC Kapital als Lead Manager Institutional Sales begleitet Erfolgreiche Kapitalmaßnahme der HAEMATO AG (WKN: A289VV) - die am 24. März 2021 beschlossene Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre wurde erfolgreich abgeschlossen. Die Kapitalerhöhung wurde von der GBC Kapital als Lead Manager Institutional Sales begleitet. Sämtliche 475.391 auf den Inhaber lautenden Stückaktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung vollständig vermittelt. Die Kapitalerhöhung war überzeichnet. Die Gesellschaft hat ihr Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2018 um EUR 475.391,00 auf EUR 5.229.307,00 durch Ausgabe von insgesamt 475.391 auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlage unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre erhöht. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2020 gewinnberechtigt. Die neuen Aktien wurden im Rahmen der Privatplatzierung ausschließlich qualifizierten bzw. professionellen und institutionellen Investoren zum Ausgabepreis von EUR 31,00 je Aktie angeboten. Aus der Kapitalerhöhung fließt der HAEMATO AG - vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister - ein Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. EUR Mio. 14,7 zu. Die neuen Aktien sollen prospektfrei in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Basic Standard) einbezogen werden. Die HAEMATO AG beabsichtigt, den Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung zur Finanzierung des Eigenmarkengeschäftes zu verwenden. Der am 23. März 2021 zugelassene Laien-Test auf COVID19 ("Wondfo 2019-nCoV Antigen Test (Lateral-Flow-Methode) Selbsttest") ist ein erstes Produkt in dieser strategischen Re-Orientierung der Gesellschaft. Weitere Eigenmarken im Bereich der ästhetischen Medizin sind auf Grund der stark wachsenden Nachfrage für Hyaluronsäureprodukte sowie Botulinuimtoxin geplant. Über die HAEMATO Die HAEMATO AG, 1993 gegründet, ist ein pharmazeutisches Unternehmen. Der Fokus der Geschäftsaktivitäten liegt auf den Wachstumsmärkten der hochpreisigen Spezial-Pharmazeutika. Schwerpunkte bilden Therapien bei Krebs, HIV und anderen chronischen Krankheiten. Die HAEMATO AG ist im Basic Board (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Kennzahlen zur Aktie der HAEMATO AG: Börsennotierte Aktiengattung: Inhaber-Stammaktien ISIN: DE000A289VV1

WKN: A289VV Börsenkürzel: HAEK Über die GBC Kapital Die GBC Kapital GmbH mit Sitz in Augsburg ist ein Spezialist für die Eigenund Fremdfinanzierung von mittelständischen Unternehmen. Unter der Haftung der Dialog Vermögensmanagement GmbH, Metzingen, ist die GBC Kapital GmbH erfolgreich im Bereich der Begleitung von Kapitalmaßnahmen börsennotierter Gesellschaften und der Vermittlung von unter anderem Aktien, Anleihen und Wandelschuldverschreibungen an qualifizierte Investoren tätig. Die GBC Kapital GmbH ist seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner für mittelständische Unternehmen auf der einen Seite und für institutionelle Investoren wie Investmentfonds, Pensionskassen, Vermögensverwalter und Family Offices auf der anderen Seite. Im Internet: [1]www.gbc-kapital.de Kontakt für Rückfragen: Veit Radtke Institutional Sales Manager GBC Kapital GmbH Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 45048602 [2]radtke@gbc-kapital.de 1. http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=e29d b84d15ea5d8bc3fee695bca29df5&application_id=586263&site_id=news_data&app- lication_name=news 2. mailto:radtke@gbc-kapital.de

