GBC Products: Anleger schlagen mit der Insider-Strategie auch in 2020 den DAX: +7,0 % Gewinn mit dem UBS AG GBC Directors' Dealings Value Zertifikat

^ DGAP-News: GBC Products / Schlagwort(e): Research Update GBC Products: Anleger schlagen mit der Insider-Strategie auch in 2020 den

DAX: +7,0 % Gewinn mit dem UBS AG GBC Directors' Dealings Value Zertifikat

28.01.2021 / 11:39 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

CORPORATE NEWS

Anleger schlagen mit der Insider-Strategie auch in 2020 den DAX: +7,0 % Gewinn mit dem UBS AG GBC Directors' Dealings Value Zertifikat

- Entwicklung deutlich besser als von Dax & EuroStoxx50 - Kombinierter Investmentansatz aus Value- und Insider-Analyse zahlt sich aus - Erzielte Rendite in 2020: +7,0 %, seit Auflage Juli 2017 +18,9%

Augsburg, 28. Januar 2021 - Anlegen wie Vorstände und Aufsichtsräte lohnt sich: Das UBS AG GBC Directors' Dealings Value Zertifikat ( ISIN CH0358664750 / WKN UBS1GB) analysiert Insidertransaktionen und hat sich mit dieser Strategie im Jahr 2020 deutlich besser entwickelt als der deutsche Leitindex

DAX: Innerhalb, bedingt durch die Corona-Pandemie, volatiler 52 Wochen ist der Kurs des Zertifikats um über 7,0 % auf 116,53 Punkte gestiegen. Damit hat es die Vergleichs-Indizes zum wiederholten Male outperformt. Der DAX konnte in 2020 nur um 0,4 % zulegen. Auch der breite CDax brachte es nur auf einen Anstieg um 1,2 %. Den internationalen Vergleich hat das Directors' Dealings Zertifikat im Jahr 2020 ebenfalls für sich entscheiden können: Der EuroStoxx 50 hat im Vergleichszeitraum ein Minus von 5,1 % erzielt.

Seit Auflage im Juli 2017 hat das Zertifikat mittlerweile sogar um +18,9% zulegen können.

Das UBS AG GBC Directors' Dealings Value Zertifikat wird seit dem 7. Juli 2017 an den Börsen Frankfurt und Stuttgart gehandelt. Es basiert auf der GBC Directors'Dealings Value Strategy und beinhaltet die daraus selektierten TOP-30-Value-Werte. Für den Index analysiert das Augsburger Research & Investmenthaus GBC seit September 2016 die meldepflichtigen Directors' Dealings aller Unternehmen mit Sitz im deutschsprachigen Raum. Bei einem Insiderkauf wird ein Unternehmen - vorausgesetzt, es überzeugt auch in der weiteren Value-Analyse - in das GBC DD Value Strategy Portfolio aufgenommen und bei einem Insiderverkauf findet ein Abgang aus dem Index statt. Hintergrund des systematischen Investmentansatzes ist, dass unternehmensnahe Personen fruhzeitig Unter- oder Überbewertungen der Unternehmensaktien erkennen.

Daten zum GBC Directors' Dealings Value Strategy Zertifikat Emittent: UBS AG ISIN / WKN: CH0358664750 / WKN UBS1GB Währung: Euro (EUR) Börsenhandel: Frankfurt, Stuttgart Weitere Informationen: www.insider-zertifikat.com

Kontakt für Fragen zum Zertifikat

Fragen zu Ordermodalitäten und Informationen zum Produkt Dialog Vermögensmanagement GmbH Tel.: +49 (0)7123 879690

Ordermöglichkeit für Institutionelle und Professionelle Investoren: GBC Kapital GmbH Herr Marcus Blask Tel.: +49 (0)821 45048601 Email: blask@gbc-kapital.de

Pressekontakt

GBC AG Tel.: +49 (0)821 241133-0 Email: kontakt@gbc-kapital.de

Disclaimer Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung UBS AG GBC Directors' Dealings Zertifikat betreffend muss ausschließlich auf der Basis des durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der auf der Website http://keyinvest-de.ubs.com/produkt/detail/index/isin/CH0358664750 veröffentlicht ist.

Marken-Hinweis: DAX, CDax sind eingetragene Marken der Deutsche Börse AG; Eurostoxx ist eine eingetragene Marke der Stoxx Ltd.

Über GBC AG Die GBC AG mit Sitz in Augsburg ist eines der führenden bankenunabhängigen Investmenthäuser in Deutschland. Der Fokus liegt auf Small & MidCap Unternehmen. Die GBC AG bietet in Ihrem Leistungsspektrum Unternehmensanalysen & Research, Kapitalmarkt- & Finanzierungsberatungen sowie Kapitalmarktkonferenzen. Die 100% Tochtergesellschaft GBC Kapital GmbH ergänzt die Leistungen in der Gruppe um das Corporate Finance.

28.01.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1164027 28.01.2021

°