DGAP-News: GEA Aufsichtsrat: Arbeitnehmervertreter bestätigt und Jörg Kampmeyer zum 1. Januar 2022 als neues Mitglied bestellt (deutsch)

GEA Aufsichtsrat: Arbeitnehmervertreter bestätigt und Jörg Kampmeyer zum 1. Januar 2022 als neues Mitglied bestellt

Düsseldorf, 23. Dezember 2021 - GEA Group Aktiengesellschaft gibt heute bekannt, dass die aktuellen Vertreter der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat bei der Wahl am 25. November 2021 für die kommenden vier Jahre bestätigt wurden. Zudem teilt das Unternehmen eine personelle Veränderung im Aufsichtsrat mit.

Die Vertreter der Arbeitnehmerseite waren durch einen Beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf im April 2021 bis zur nun erfolgten Wahl der Arbeitnehmervertreter bestellt worden. Beim Wahlgang der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer erhielten Claudia Class, Brigitte Krönchen und Roger Falk die meisten Stimmen. Die leitenden Angestellten wählten Michael Kämpfert. Als Vertreter der IG Metall wurden Rainer Gröbel, Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, und Dr. Cara Röhner gewählt.

"Ich freue mich auf die weiterhin vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmervertretern", sagt Klaus Helmrich, Vorsitzender des Aufsichtsrats der GEA Group AG.

Im Übrigen ist Jörg Kampmeyer, Geschäftsführender Gesellschafter der Gebr. Knauf KG, vom Amtsgericht Düsseldorf mit Wirkung zum 1. Januar 2022 als neues Mitglied im Aufsichtsrat der GEA Group AG bestellt worden. Er folgt auf Dr. Molly Zhang, die zum 31. Dezember 2021 ihr Amt als Mitglied des Aufsichtsrates aus persönlichen Gründen niederlegt.

Bei der Knauf Gruppe, einem international agierenden Baustoffhersteller, liegt der Fokus von Jörg Kampmeyer auf den Geschäften in Europa, Afrika, Lateinamerika, Mittlerer Osten und Südasien. Sein funktionaler Schwerpunkt beinhaltet die Digitalisierung sowie Marketing und Vertrieb. Vor seinem Einstieg bei Knauf war der Diplom-Ingenieur fast 20 Jahre beim Bautechnologie-Konzern Hilti beschäftigt, bei dem er verschiedene leitende und internationale Funktionen innehatte. Neben seiner Rolle als Konzern-CFO und Europa CEO war der gebürtige Rheinländer bei Hilti weltweit für Digitalisierung und Marketing verantwortlich.

"Mit Jörg Kampmeyer begrüßen wir einen erfahrenen Manager mit ausgewiesener Vertriebs- und Digitalisierungs-Erfahrung, der die im Aufsichtsrat vertretene Expertise ausgezeichnet komplementiert. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit," so Klaus Helmrich. "Der Aufsichtsrat bedauert die Entscheidung von Dr. Molly Zhang. Wir bedanken uns für die jahrelange gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünschen ihr alles Gute,"

Die Amtsniederlegung von Frau Dr. Zhang führt zu Veränderungen bei der Besetzung der verschiedenen Ausschüsse des Aufsichtsrats. Die neue Zusammensetzung der Gremien ist ab Januar 2022 dem GEA Internetauftritt unter gea.com zu entnehmen.

Über GEA GEA ist weltweit einer der größten Systemanbieter für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Der international tätige industrielle Technologiekonzern fokussiert sich dabei auf Maschinen und Anlagen sowie auf anspruchsvolle Prozesstechnik, Komponenten und umfassende Servicedienstleistungen. Mit mehr als 18.000 Beschäftigten generierte der Konzern im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von mehr als 4,6 Mrd. EUR. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt darin, die Produktionsprozesse der Kunden immer nachhaltiger und effizienter zu gestalten. Die Anlagen, Prozesse und Komponenten von GEA tragen weltweit dazu bei, etwa den CO2-Ausstoß, den Einsatz von Plastik und Lebensmittelabfall in der Produktion erheblich zu reduzieren. Ganz im Sinne seines Unternehmens-Leitbilds "Engineering for a better world" leistet GEA dadurch einen entscheidenden Beitrag für eine nachhaltige Zukunft.

GEA ist im deutschen MDAX und im STOXX(R) Europe 600 Index notiert und gehört zudem zu den Unternehmen, aus denen sich die Nachhaltigkeitsindizes DAX 50 ESG und MSCI Global Sustainability zusammensetzen.

