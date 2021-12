DGAP-News: GEA erzielt Doppel 'A' im CDP-Rating und gehört damit zu den nachhaltigsten Unternehmen Deutschlands (deutsch)

GEA erzielt Doppel 'A' im CDP-Rating und gehört damit zu den nachhaltigsten Unternehmen Deutschlands

GEA erzielt Doppel "A" im CDP-Rating und gehört damit zu den nachhaltigsten Unternehmen Deutschlands

- GEA verbessert die Note für seine Klimaschutzaktivitäten auf die höchstmögliche Bewertung

- GEA erhält erneut die höchstmögliche Bewertung in der Kategorie Wasserverantwortung

- GEA-Ranking deutlich höher als der europäische Regional- und Branchendurchschnitt

Düsseldorf, 9. Dezember 2021 - GEA wird von der gemeinnützigen Umweltorganisation CDP mit einem doppelten "A" für sein globales Klima- und Wassermanagement ausgezeichnet und damit als führendes Unternehmen bei der Bekämpfung des Klimawandels und dem Schutz der Wasserressourcen bestätigt. Mit diesem Ergebnis belegt GEA den zweiten Platz unter den 14 deutschen Unternehmen auf der "A-Liste" des CDP und liegt sowohl über dem europäischen als auch dem regionalen Branchendurchschnitt.

GEA verbesserte seine Bewertung für seine Klimaschutzaktivitäten von "A-" im Jahr 2020 auf "A" im Jahr 2021. Das zweite Jahr in Folge wurde GEA mit "A", der höchstmöglichen Bewertung, für sein Wasser-Management ausgezeichnet. Laut CDP schafften es in diesem Jahr weltweit 200 Unternehmen auf die "A-Liste" für den Klimaschutz und 118 Unternehmen auf die "A-Liste" für Wasserschutz.

"Ich bin sehr stolz darauf, dass unsere Anstrengungen im Umwelt- und Klimaschutz von einer so renommierten Organisation ausgezeichnet werden. Dies zeigt, wie sehr unser Unternehmenszweck "Engineering for a better world" unser Handeln prägt. Es motiviert uns, unseren Nachhaltigkeitsansatz konsequent weiterzuverfolgen und unser Netto-Null-Ziel bis 2040 zu erreichen," sagt Stefan Klebert, CEO von GEA. "Ich möchte unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herzlich danken für Ihren kontinuierlichen Einsatz, um Emissionen zu reduzieren und mit den Wasserressourcen verantwortungsvoll umzugehen."

GEA hat sich verpflichtet, bis 2040 entlang seiner gesamten Wertschöpfungskette keine Treibhausgasemissionen mehr zu verursachen. Bis 2030 sollen die Treibhausgasemissionen von GEA (Scope 1 und 2) um 60 Prozent und die Scope-3-Emissionen um 18 Prozent reduziert werden (Basisjahr 2019). Diese Zwischenziele leisten einen wirksamen Beitrag zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels des Pariser Klimaabkommens und wurden von der Science Based Targets Initiative (SBTi) validiert.

GEA investiert in den eigenen Betrieb, seine Maschinen und Lösungen und unterstützt auch Kunden dabei, verantwortungsvoll und effizient zu produzieren. Die Beispiele reichen von der weltweit ersten klimaneutralen Saftproduktion in den Niederlanden bis hin zu einer Milchpulverproduktionsanlage in Indien, die kaum Frischwasser benötigt.

Das jährliche CDP-Verfahren zur Offenlegung und Bewertung von Umweltdaten ist weithin anerkannt. Das jährliche CDP-Verfahren zur Offenlegung und Bewertung von Umweltdaten ist weithin als Goldstandard für die Umwelttransparenz von Unternehmen anerkannt. Im Jahr 2021 forderten über 590 Investoren mit einem verwalteten Vermögen von über 110 Billionen US-Dollar und 200 große Einkäufer mit Beschaffungsausgaben in Höhe von 5,5 Billionen US-Dollar die Unternehmen auf, Daten zu Umweltauswirkungen, Risiken und Chancen über die CDP-Plattform offenzulegen. 13.000 Unternehmen haben geantwortet.

Das CDP bewertet diese Unternehmen nach einer detaillierten und unabhängigen Methode und vergibt Noten von "A" bis "D-" für die Transparenz, den Umgang mit Umweltrisiken sowie der Anwendung bewährter Verfahren für ein verantwortungsvolles Umweltmanagement, zum Beispiel durch ehrgeizige und sinnvoller Ziele. Unternehmen, die keine oder nur unzureichende Informationen zur Verfügung stellen, werden mit einem "F" bewertet.

Über GEA GEA ist einer der weltweit größten Systemanbieter für die Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Der international tätige Industrietechnikkonzern konzentriert sich auf Maschinen und Anlagen sowie auf anspruchsvolle Prozesstechnik, Komponenten und umfassende Dienstleistungen. Mit mehr als 18.000 Mitarbeitern erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von mehr als 4,6 Milliarden Euro. Ein wesentlicher Fokus liegt darauf, die Produktionsprozesse der Kunden immer nachhaltiger und effizienter zu gestalten. Anlagen, Prozesse und Komponenten der GEA tragen dazu bei, den CO-Ausstoß, den Einsatz von Kunststoffen und Lebensmittelabfälle in der Produktion weltweit deutlich zu reduzieren2. Im Sinne des Unternehmenszwecks "Engineering for a better world" leistet die GEA damit einen entscheidenden Beitrag für eine nachhaltige Zukunft. GEA ist im deutschen MDAX und im STOXX (R)Europe 600 Index gelistet und gehört auch zu den Unternehmen, die in den DAX 50 ESG und MSCI Global Sustainability Indizes enthalten sind.

Über CDP Das CDP ist eine globale gemeinnützige Organisation, die das weltweite System zur Offenlegung von Umweltdaten für Unternehmen, Städte, Staaten und Regionen betreibt. Das CDP wurde im Jahr 2000 gegründet und arbeitet mit mehr als 590 Investoren zusammen, die ein Vermögen von über 110 Billionen US-Dollar verwalten. Das CDP leistete Pionierarbeit, indem es die Kapitalmärkte und das Beschaffungswesen von Unternehmen nutzte, um diese zu motivieren, ihre Umweltauswirkungen offenzulegen und Treibhausgasemissionen zu reduzieren, Wasserressourcen zu schützen und Wälder zu erhalten. Im Jahr 2021 haben mehr als 14.000 Organisationen auf der ganzen Welt Daten über das CDP offengelegt, darunter mehr als 13.000 Unternehmen, die mehr als 64 % der globalen Marktkapitalisierung ausmachen, sowie über 1.100 Städte, Staaten und Regionen. Das CDP ist vollständig an der TCFD ausgerichtet und verfügt über die größte Umweltdatenbank der Welt. Die CDP-Ergebnisse werden häufig genutzt, um Investitions- und Beschaffungsentscheidungen in Richtung einer kohlenstofffreien, nachhaltigen und widerstandsfähigen Wirtschaft zu treffen. Das CDP ist ein Gründungsmitglied der Science Based Targets Initiative, der We Mean Business Coalition, der Investor Agenda und der Net Zero Asset Managers Initiative. Besuchen Sie cdp.net oder folgen Sie uns unter @CDP, um mehr zu erfahren.

