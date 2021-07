DGAP-News: GEA Group Aktiengesellschaft: GEA unterstützt Opfer der Flutkatastrophen in Deutschland und China mit 100.000 EUR (deutsch)

GEA Group Aktiengesellschaft: GEA unterstützt Opfer der Flutkatastrophen in Deutschland und China mit 100.000 EUR

GEA unterstützt Opfer der Flutkatastrophen in Deutschland und China mit 100.000 EUR

Düsseldorf, 26. Juli 2021 - GEA unterstützt die durch die jüngsten Flutkatastrophen in Not geratenen Menschen durch Spenden mit einer Gesamtsumme von 100.000 EUR. Als global agierendes Unternehmen begrenzt der Konzern seine Spenden jedoch nicht auf die deutschen Hochwassergebiete. GEA hat auch die dramatische Lage in China im Blick, wo das Unternehmen ebenfalls seit Langem verschiedene eigene Standorte unterhält und insgesamt rund 1.300 Mitarbeiter beschäftigt.

"Die extremen Wetterereignisse in Deutschland und China erinnern uns eindringlich daran, dass der Klimawandel die dringendste Herausforderung der Welt ist. Alle Unternehmen sind gefordert, ihre Anstrengungen zum Schutz unseres Planeten konsequent weiterzuverfolgen", sagt Stefan Klebert, Vorstandsvorsitzender der GEA Group AG. "Unsere Gedanken sind bei den unverschuldet in Not geratenen Menschen und den vielen unermüdlich arbeitenden Helfern. Wir werden ihnen als Konzern schnell und unkompliziert helfen."

Der Vorstand von GEA hat beschlossen, unterschiedliche Projekte in Deutschland gezielt mit insgesamt 80.000 EUR zu unterstützen. Dabei wird GEA seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie die Sozialpartner aktiv bei der Entscheidung einbinden, wo die Hilfe den größten Nutzen hat. Hierzu werden in enger Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmervertretern, die insbesondere die Perspektive persönlich betroffener Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einbringen, mögliche Projekte identifiziert. Ein Gremium aus Vertretern des Konzerns sowie Arbeitnehmervertretern wird dann gemeinsam darüber entscheiden, welche Projekte von GEA unterstützt werden. In China wird GEA 20.000 EUR spenden.

Über GEA GEA ist weltweit einer der größten Systemanbieter für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Der international tätige industrielle Technologiekonzern fokussiert sich dabei auf Maschinen und Anlagen sowie auf anspruchsvolle Prozesstechnik, Komponenten und umfassende Servicedienstleistungen. Mit mehr als 18.000 Beschäftigten generierte der Konzern im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von mehr als 4,6 Mrd. EUR. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt darin, die Produktionsprozesse der Kunden immer nachhaltiger und effizienter zu gestalten. Die Anlagen, Prozesse und Komponenten von GEA tragen weltweit dazu bei, etwa den CO2-Ausstoß, den Einsatz von Plastik und den Nahrungsmittelabfall in der Produktion erheblich zu reduzieren. Ganz im Sinne seines Unternehmens-Leitbilds "engineering for a better world" leistet GEA dadurch einen entscheidenden Beitrag für eine nachhaltige Zukunft.

GEA ist im deutschen MDAX und im STOXX(R) Europe 600 Index notiert und gehört zudem zu den Unternehmen, aus denen sich die Nachhaltigkeitsindizes DAX 50 ESG und MSCI Global Sustainability zusammensetzen.

