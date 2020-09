DGAP-News: GEA Group Aktiengesellschaft: Veränderung im Aufsichtsrat von GEA (deutsch)

GEA Group Aktiengesellschaft: Veränderung im Aufsichtsrat von GEA

^ DGAP-News: GEA Group Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie GEA Group Aktiengesellschaft: Veränderung im Aufsichtsrat von GEA

07.09.2020 / 11:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veränderung im Aufsichtsrat von GEA

Düsseldorf, 7. September 2020 - Frau Professor Dr. Annette G. Köhler (53) wurde vom Amtsgericht Düsseldorf mit Wirkung zum 1. Oktober 2020 in den Aufsichtsrat der GEA Group Aktiengesellschaft bestellt. Die anerkannte Expertin für nationale und internationale Rechnungslegung lehrt seit 2005 Rechnungswesen, Wirtschaftsprüfung und Controlling an der Universität Duisburg-Essen. Sie folgt auf Hartmut Eberlein (68), der sein Mandat zum 30. September 2020 niedergelegt hat. Es ist geplant, dass Prof. Köhler sich auf der Hauptversammlung am 26. November 2020 den Aktionären zur Wahl stellt.

"Nach 42 Jahren Berufstätigkeit und davon mehr als einem Drittel für die GEA tätig, möchte ich mich von der aktiven Arbeit zurückziehen", so Hartmut Eberlein zu seiner Entscheidung.

"Der Aufsichtsrat hat die Entscheidung von Hartmut Eberlein mit großem Bedauern zur Kenntnis genommen. Gemeinsam mit meinen Aufsichtsratskollegen danke ich ihm für die vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie seinen langjährigen und engagierten Einsatz für GEA. Hartmut Eberlein hat mit seiner hervorragenden Expertise die Entwicklung von GEA seit dem Jahr 2005 - zunächst als Finanzvorstand und ab 2009 als Aufsichtsratsmitglied - prägend begleitet", sagt Dr. Helmut Perlet, Vorsitzender des Aufsichtsrats der GEA Group AG.

"Mit Frau Professor Köhler haben wir eine ausgesprochen erfahrene Expertin in den Bereichen der Rechnungslegung, der internationalen Corporate Governance sowie der Wirtschaftsprüfung für unseren Aufsichtsrat gewinnen können. Zudem ist sie aufgrund ihrer Mitgliedschaft in Kontrollgremien anderer Unternehmen mit den Aufgaben, die damit auf sie zukommen, bereits bestens vertraut. Aufgrund ihrer umfassenden Finanzexpertise beabsichtigt der Aufsichtsrat, dass Frau Professor Köhler auch den Vorsitz des Prüfungsausschusses von GEA übernimmt, der durch das Ausscheiden von Hartmut Eberlein vakant werden wird. Ich bin davon überzeugt, dass sie mit ihrer Erfahrung die erfolgreiche Arbeit von Herrn Eberlein sowohl als Aufsichtsrat als auch als Ausschussvorsitzende hervorragend weiterführen wird", kommentiert Dr. Helmut Perlet.

Die amtierenden Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat sind bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2021 gewählt. Mit der Bestellung von Prof. Dr. Annette G. Köhler besteht der Aufsichtsrat der GEA Group Aktiengesellschaft ab Oktober 2020 aus sechs Frauen und sechs Männern.

Corporate Media and Press: Marc Pönitz Peter-Müller-Str. 12, 40468 Düsseldorf Tel. +49 (0)211 9136-1500 marc.poenitz@gea.com

Über GEA "Engineering for a better world": Das treibt die rund 18.500 Mitarbeiter von GEA an. Mit Maschinen, Prozesslösungen und Services insbesondere für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie leistet GEA als einer der größten Systemanbieter einen entscheidenden Beitrag für eine nachhaltige Zukunft - und erzielte dabei 2019 einen Konzernumsatz von 4,9 Milliarden Euro. Die Anlagen, Prozesse und Komponenten von GEA tragen weltweit dazu bei, etwa den CO2-Ausstoß, den Einsatz von Plastik und Lebensmittelabfall in der Produktion erheblich zu reduzieren.

GEA ist im deutschen MDAX und im STOXX(R) Europe 600 Index notiert und gehört zudem zu den Unternehmen, aus denen sich die Nachhaltigkeitsindizes DAX 50 ESG und MSCI Global Sustainability zusammensetzen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com.

Kontakt GEA Group Aktiengesellschaft Tel. +49 (0)211 9136 1081 Fax +49 (0)211 9136 31087 gea.com

07.09.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: GEA Group Aktiengesellschaft Peter-Müller-Straße 12 40468 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)211 9136-0 Fax: +49 (0)211 9136-31087 E-Mail: ir@gea.com Internet: www.gea.com

ISIN: DE0006602006

WKN: 660200 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, München; Freiverkehr in Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1127971

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1127971 07.09.2020

°