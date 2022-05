DGAP-News: Generalversammlung 2022: Aktionäre genehmigen alle Anträge (deutsch)

Generalversammlung 2022: Aktionäre genehmigen alle Anträge

03.05.2022 / 17:45

Die heutige ordentliche Generalversammlung der Investis Holding SA fand ohne physische Präsenz der Aktionäre am Gesellschaftssitz statt. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter repräsentierte ordnungsgemäss alle Stimmrechte mit einer Präsenzquote von 92.9% des Aktienkapitals.

Sämtliche Anträge des Verwaltungsrates an die Generalversammlung wurden mit hoher Zustimmung genehmigt. Alle Mitglieder des Verwaltungsrates (Stéphane Bonvin, Albert Baehny und Christian Gellerstad) sowie dessen Präsident (Thomas Vettiger) wurden jeweils in ihrem Amt bestätigt. Der Antrag zur Ausschüttung einer Dividende von CHF 2.50 pro Aktie wurde ebenfalls angenommen.

Anlässlich der folgenden konstituierenden Verwaltungsratssitzung wurde die Zusammensetzung des Revisionsausschusses unverändert bestätigt (Christian Gellerstad, Vorsitz, und Thomas Vettiger). Ausserdem wurde Albert Baehny in seinem Amt als Vizepräsident des Verwaltungsrates für ein weiteres Jahr ebenfalls bestätigt.

Die ordentliche Generalversammlung 2023 der Investis Holding SA findet am 3. Mai 2023 in Zürich statt.

31. August 2022 Publikation Halbjahresergebnis 2022 3. Mai 2023 ordentliche Generalversammlung 2023

Laurence Bienz, Head Investor & Media Relations Telefon: +41 58 201 72 42, E-Mail: laurence.bienz@investisgroup.com

Die 1994 gegründete Investis-Gruppe ist eine führende Immobiliengesellschaft in der Genferseeregion und ein schweizweit operierender Anbieter im Bereich Real Estate Services. Das Unternehmen ist in den beiden Geschäftsbereichen Properties und Real Estate Services tätig. Das Portfolio besteht fast ausschliesslich aus Wohnliegenschaften in der Genferseeregion mit Mietwohnungen im mittleren Preissegment. Es wurde per 31. Dezember 2021 mit CHF 1,735 Millionen bewertet. Mit dem Geschäftsbereich Real Estate Services werden Immobiliendienstleistungen schweizweit unter bekannten Marken angeboten. INVESTIS ist seit Juni 2016 and der SIX Swiss Exchange kotiert (Symbol: IREN, Valorenummer: 32509429, ISIN CH0325094297 ).

