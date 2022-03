DGAP-News: Generalversammlung der Bellevue Group AG - alle Anträge angenommen (deutsch)

Generalversammlung der Bellevue Group AG - alle Anträge angenommen

22.03.2022 / 18:00

Zürich, 22. März 2022

Generalversammlung der Bellevue Group AG - alle Anträge angenommen

Anlässlich der Generalversammlung vom 22. März 2022 haben die Aktionärinnen und Aktionäre der Bellevue Group AG sämtliche Anträge des Verwaltungsrats angenommen.

In Übereinstimmung mit der COVID-19-Verordnung erfolgte die Ausübung der Rechte der Aktionäre ausschliesslich durch Stimminstruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, da eine persönliche Teilnahme der Aktionäre zum Zeitpunkt der Planung nur unter erschwerten Bedingungen erlaubt war.

Die bisherigen Verwaltungsräte Veit de Maddalena, Präsident, sowie Dr. Daniel Sigg, Katrin Wehr-Seiter und Prof. Dr. Urs Schenker wurden für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten Ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.

Es wird eine ordentliche Dividende von CHF 2.70 pro Aktie bezahlt. Die Aktie wird ab dem 24. März 2022 Ex-Dividende gehandelt. Das Auszahlungsdatum ist der 28. März 2022. Die Auszahlung erfolgt unter Abzug der Verrechnungssteuer von 35%.

Ein virtuelles Grusswort des Verwaltungsratspräsidenten Veit de Maddalena ist auf www.bellevue.ch/gv verfügbar.

Kontakt

Media Relations: Jürg Stähelin, IRF Telefon: +41 43 244 81 51, staehelin@irf-reputation.ch

Investor Relations: Michael Hutter, CFO Bellevue Group Telefon: +41 44 267 67 00, mhu@bellevue.ch

Bellevue

Bellevue ist ein spezialisierter Asset Manager mit den Kernkompetenzen Healthcare-Strategien, alternative Anlagen/ Private Equity und ausgewählte Nischenstrategien, der an der SIX Swiss Exchange kotiert ist. Gegründet 1993, generiert Bellevue als Haus der Anlageideen mit rund 100 Mitarbeitenden attraktive Anlageperformances und somit Mehrwert für Kunden sowie Aktionäre. Per 31. Dezember 2021 verwaltet Bellevue Kundenvermögen in Höhe von CHF 12.8 Mrd.

