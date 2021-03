DGAP-News: Generalversammlung der Mobimo Holding AG genehmigt alle Anträge (deutsch)

Generalversammlung der Mobimo Holding AG genehmigt alle Anträge

Medienmitteilung

Generalversammlung der Mobimo Holding AG genehmigt alle Anträge

Luzern, 30. März 2021 - Heute fand in Luzern die 21. ordentliche Generalversammlung der Mobimo Holding AG statt. In Übereinstimmung mit der Covid-19-Verordnung 3 wurde die Generalversammlung ohne physische Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt. Anstelle des direkten Austauschs richteten sich Peter Schaub, Präsident des Verwaltungsrats, und CEO Daniel Ducrey deshalb mit einer Videobotschaft an die Aktionärinnen und Aktionäre ( Link zur Botschaft).

Insgesamt waren 63,0% des Gesamtkapitals bzw. 77,5% des eingetragenen, stimmberechtigten Kapitals durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter repräsentiert. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten jeglichen Anträgen an die Generalversammlung zu. Der Verwaltungsrat dankt allen, die ihre Aktionärsrechte auf diesem Weg wahrgenommen haben und ist zuversichtlich, dass die Generalversammlung nächstes Jahr wieder im gewohnten Rahmen stattfinden kann.

Die zur Wiederwahl angetretenen Mitglieder des Verwaltungsrats (Daniel Crausaz, Brian Fischer, Bernadette Koch, Martha Scheiber sowie Peter Schaub als Präsident) wurden mit grosser Mehrheit in ihrem Amt bestätigt. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten auch der Wahl von Sabrina Contratto als neues Mitglied des Gremiums mit 99,6% zu. Für den Vergütungsausschuss wählten sie Bernadette Koch als Vorsitzende sowie Daniel Crausaz und Brian Fischer als Mitglieder.

Dem Vorschlag des Verwaltungsrates folgend, stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre auch der Schaffung von genehmigtem Kapital in der Höhe von maximal 400'000 neuen Aktien zu. Auch der Antrag zur Kapitalherabsetzung über CHF 10.00 mittels Nennwertreduktion wurde angenommen. Die Ausschüttung findet voraussichtlich Mitte Juli 2021 statt.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Mobimo Holding AG ir@mobimo.ch www.mobimo.ch

Über Mobimo: Mit einem breit diversifizierten Immobilienportfolio im Gesamtwert von knapp CHF 3,4 Mrd. gehört die Mobimo Holding AG zu den führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz. Ihr Portfolio besteht aus Wohn- und Geschäftsliegenschaften sowie aus Entwicklungsobjekten für das eigene Anlageportfolio und für Dritte an erstklassigen Standorten in der Deutsch- und der Westschweiz. Eine ausgewogene Nutzung sowie eine sorgfältige Bewirtschaftung zeichnen die Gebäude aus. Mit ihren Entwicklungsprojekten stärkt Mobimo ihre Ertragsbasis und die Werthaltigkeit ihres Portfolios zusätzlich. Das Unternehmen schafft im Rahmen seiner Entwicklungsdienstleistungen auch Investitionsmöglichkeiten für Dritte. Mobimo beschäftigt rund 170 Mitarbeitende.

