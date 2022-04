DGAP-News: Generalversammlung der Valora Holding AG genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats (deutsch)

Generalversammlung der Valora Holding AG genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats

06.04.2022 / 17:52

* 2'416'031 Namenaktien bzw. 55.03% des Aktienkapitals an der heutigen Generalversammlung der Valora Holding AG vertreten.

* Genehmigung der Ausschüttung von CHF 3.00 brutto pro dividendenberechtigte Aktie.

* Wahl von Sascha Zahnd zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrats sowie sämtlicher zur Wiederwahl stehender Mitglieder des Verwaltungsrats.

* Zustimmung zu allen weiteren Anträgen des Verwaltungsrats.

Heute fand in Basel unter dem Vorsitz des scheidenden Verwaltungsratspräsidenten Franz Julen die ordentliche Generalversammlung der Valora Holding AG statt. Aufgrund der Coronapandemie konnten die Aktionärinnen und Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben und nicht persönlich teilnehmen. Dieser vertrat die Stimmen von 2'416'031 Namenaktien der Valora Holding AG, was 55.03% des Aktienkapitals entspricht.

Die Generalversammlung genehmigte die Ausschüttung von insgesamt CHF 3.00 brutto pro dividendenberechtigte Aktie - je zur Hälfte aus dem Bilanzgewinn und zur Hälfte aus der Reserve aus Kapitaleinlagen, wobei Letztere verrechnungssteuerbefreit ist.

Die Aktionärinnen und Aktionäre wählten zudem den bisherigen Vizepräsidenten Sascha Zahnd zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrats der Valora Holding AG. Damit tritt Sascha Zahnd die Nachfolge von Franz Julen an, der sich nach 15 Jahren im Verwaltungsrat, davon fünf als Präsident, nicht mehr zur Wiederwahl stellte. Sämtliche weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats wurden in ihrem Amt bestätigt. Neben Sascha Zahnd sind dies Markus Bernhard, Insa Klasing, Michael Kliger, Dr. Karin Schwab und Felix Stinson.

Ebenso stimmte die Generalversammlung allen weiteren Anträgen des Verwaltungsrats zu. Dabei genehmigte sie auch den Vergütungsbericht 2021 in einer konsultativen sowie die künftige maximale Gesamtvergütung von Verwaltungsrat und Konzernleitung in einer bindenden Abstimmung.

In seiner konstituierenden Sitzung direkt im Anschluss an die Generalversammlung wählte der Verwaltungsrat Insa Klasing zur neuen Vizepräsidentin. Darüber hinaus hat der Verwaltungsrat entschieden, das bisherige Governance Board Sustainability als ESG Committee zu einem regulären und damit einem den weiteren Committees gleichwertigen Gremium des Verwaltungsrats aufzuwerten. Den Vorsitz des ESG Committees nimmt Sascha Zahnd ein, weiteres Mitglied ist Felix Stinson.

Weitere Informationen zur ordentlichen Generalversammlung 2022 der Valora Holding AG sind unter diesem Link abrufbar.

[IMAGE]

Lebenslauf des neuen Verwaltungsratspräsidenten der Valora Holding AG

Sascha Zahnd

Sascha Zahnd besitzt einen starken Leistungsausweis in den Gebieten Retail, Produktion und Supply Chain bei global führenden Unternehmen. Zudem bringt er den für das Silicon Valley charakteristischen digitalen Pionier-, Innovations- und Transformationsgeist mit. Seit drei Jahren ist er Mitglied des Verwaltungsrats der Valora Holding AG und amtierte von 2020 bis heute als Vizepräsident. Seit 2021 ist der 46-jährige Schweizer zudem Mitglied des Verwaltungsrats von MYT Netherlands Parent B.V., der an der NYSE notierten Muttergesellschaft von Mytheresa, einem Online-Retailer für Luxusmode. Ebenso präsidiert er die Initiative digitalswitzerland, durch welche die Schweiz als weltweit führender digitaler Innovationsstandort gestärkt werden soll.

Zwischen 2016 und 2021 war Sascha Zahnd Teil des obersten Führungsteams von Tesla, Kalifornien. Dort verantwortete er die globale Supply Chain sowie die Region EMEA, wo er unter anderem das Retailgeschäft aufbaute. Ebenso gestaltete er weltweite Zukunftsthemen wie Mobilität, Energie, künstliche Intelligenz und Industrie 4.0 aktiv mit. Zuvor war er während sechs Jahren für ETA SA / Swatch Group tätig, wo er als Mitglied der Geschäftsleitung die globale Supply Chain sowie die Komponenten-Produktionswerke verantwortete. Ab 2001 führten ihn seine diversen Funktionen bei IKEA von der Schweiz nach Schweden und Mexiko, in die USA und nach China. Dabei war er sowohl im Einzelhandel als auch im Supply-Chain-Bereich tätig.

Sascha Zahnd ist gelernter Speditionskaufmann und Betriebsökonom FH und verfügt über einen Abschluss als Executive Master of Business Administration der IMD Business School Lausanne. Diese Medienmitteilung finden Sie unter www.valora.com/newsroom.

Über Valora

Tagtäglich engagieren sich rund 15'000 Mitarbeitende im Netzwerk von Valora, um den Menschen unterwegs mit einem umfassenden Foodvenience-Angebot das kleine Glück zu bringen - nah, schnell, praktisch und frisch. Die rund 2'700 kleinflächigen Verkaufsstellen von Valora befinden sich an Hochfrequenzlagen in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg und den Niederlanden. Zum Unternehmen gehören unter anderem k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo und die beliebte Eigenmarke ok.- sowie ein stetig wachsendes Angebot an digitalen Services. Ebenso betreibt Valora eine der weltweit führenden Produktionen von Laugengebäck und profitiert im Bereich Backwaren von einer stark integrierten Wertschöpfungskette. Valora erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Aussenumsatz von CHF 2.2 Mrd. Firmensitz der Gruppe ist Muttenz in der Schweiz. Die Namenaktien der Valora Holding AG (VALN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt.

Weitere Informationen unter www.valora.com.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations Media Relations Annette Carrer-Martin Christina Wahlstrand Fon +41 61 467 21 23 Fon +41 61 467 24 53 [1]ir@valora.com [1]media@valora.com

1. mailto:ir@valora.com 1. mailto:media@valora.com

