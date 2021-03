Gerry Weber International AG: Angelika Schindler-Obenhaus wird neue Vorstandsvorsitzende bei GERRY WEBER - Alexander Gedat strebt zurück in den Aufsichtsrat

Angelika Schindler-Obenhaus wird neue Vorstandsvorsitzende bei GERRY WEBER - Alexander Gedat strebt zurück in den Aufsichtsrat

Halle/Westfalen, 25. März 2021 - Angelika Schindler-Obenhaus wird CEO bei GERRY WEBER: Der Aufsichtsrat der GERRY WEBER International AG hat die bisherige Chief Operating Officer (COO) in seiner heutigen Sitzung mit Wirkung zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2021 der Gesellschaft für die Dauer von drei Jahren zur Vorstandsvorsitzenden bestellt. Angelika Schindler-Obenhaus tritt die Nachfolge von Alexander Gedat an, der diese Funktion im Februar 2020 interimistisch übernommen hatte. Alexander Gedat, der bis zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2021 der Gesellschaft Vorstandsvorsitzender bleibt, strebt eine Wahl zum Mitglied des Aufsichtsrats durch die Hauptversammlung an und ist bereit, die Position des Aufsichtsratsvorsitzenden zu übernehmen. Damit besteht der GERRY-WEBER-Vorstand künftig aus Angelika Schindler-Obenhaus und Chief Finance Officer (CFO) Florian Frank.

Angelika Schindler-Obenhaus ist seit August 2020 Mitglied des Vorstands der GERRY- WEBER-Gruppe. In der Funktion als COO verantwortet sie die Bereiche Design, Produktion, Beschaffung und Marketing/Kommunikation, von Alexander Gedat übernimmt sie nun auch den Vertrieb. Vor ihrem Antritt in Halle/Westfalen war die 58-Jährige als Vorstand Einkauf, Marketing und IT bei der Katag AG in Bielefeld tätig. Sie wurde 2010 zum Mitglied des Vorstands der Katag AG berufen und leitete vorher u.a. die strategische Koordination von Einkauf und Vertrieb sowie das Expansionsmanagement des Unternehmens. Angelika Schindler-Obenhaus startete ihre Laufbahn beim Kaufhauskonzern Horten AG und ist seit fast 40 Jahren in der Modebranche tätig.

"Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir Angelika Schindler-Obenhaus für die Position der Vorstandsvorsitzenden gewinnen konnten und sind davon überzeugt, den richtigen Schritt zur richtigen Zeit zu tun", so Dr. Tobias Moser, Aufsichtsratsvorsitzender der GERRY WEBER International AG. "Angelika Schindler-Obenhaus hat in den vergangenen Monaten gemeinsam mit den beiden anderen Vorstandsmitgliedern den eingeschlagenen Weg zurück zum Erfolg mit starkem Fokus auf die Umsetzung maßgeblich mitgestaltet und die Marke GERRY WEBER wieder auf Kurs gebracht Alexander Gedat navigiert das Unternehmen als derzeitiger CEO erfolgreich durch seine vielleicht schwierigste Zeit - nach dem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Er und Florian Frank haben zu Beginn der Pandemie alle notwendigen Schritte zur Zukunftssicherung des Unternehmens eingeleitet. Gemeinsam haben sie das Managementteam sowie das operative Geschäft deutlich gestärkt. Da die Liquidität vollständig gesichert ist, freuen wir uns darauf, Gerry Weber wieder zu dem starken Unternehmen zu machen, das es einmal war."

"Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei GERRY WEBER haben in den vergangenen drei Jahren Unglaubliches bewältigt", sagt Alexander Gedat. "Dass ich diesen Weg über ein Jahr als Vorstandsvorsitzender begleiten und aktiv mitgestalten darf, macht mich sehr stolz. Inzwischen ist GERRY WEBER bestens aufgestellt, so dass auch äußere Umstände das Unternehmen nicht mehr so schnell aus der Bahn werfen können. Angelika Schindler-Obenhaus wünsche ich von Herzen viel Erfolg - ich bin davon überzeugt, dass sie GERRY WEBER gemeinsam mit Florian Frank in eine gute und sichere Zukunft führen wird."

Angelika Schindler-Obenhaus freut sich auf ihre erweiterte Aufgabe als Vorstandsvorsitzende: "Gemeinsam mit Florian und einem unglaublich motivierten Team arbeiten zu dürfen, freut mich sehr. Für das Vertrauen, das mir der Aufsichtsrat ausgesprochen hat, bin ich dankbar - ebenso für das Vertrauen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mich seit meinem Start bei GERRY WEBER völlig begeistern. Wir sehen optimistisch in die Zukunft und wollen mit GERRY WEBER an den früheren Erfolg anknüpfen, indem wir wieder führend in unserem Segment Modern Classic Mainstream werden."

Über die GERRY WEBER Gruppe Die GERRY WEBER International AG mit Sitz in Halle/Westfalen ist mit rund 2.600 Mitarbeitern eines der größten Mode- und Lifestyleunternehmen Europas. Das Unternehmen vertreibt weltweit trendorientierte Mode im Modern Classic Mainstream in mehr als 60 Ländern. Zur GERRY WEBER Gruppe gehören neben der gleichnamigen Marke GERRY WEBER die jüngere Marke TAIFUN und die Plus-Size-Marke SAMOON. Weiterführende Informationen finden Sie online unter: www.gerryweber.com

Pressekontakt Kristina Schütze Head of Corporate Communications / Pressesprecherin Tel: +49 5201 185 320 Mobil: +49 172 577 5436 Mail: kristina.schuetze@gerryweber.com

Kontakt Investor Relations Dr. Andrea Rolvering Investor Relations Mobil: +49 157 57103411 Mail: andrea.rolvering@gerryweber.com

