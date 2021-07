DGAP-News: Geschäftszahlen der RCM Beteiligungs AG für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2021 (nicht testiert und nach HGB) (deutsch)

Geschäftszahlen der RCM Beteiligungs AG für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2021 (nicht testiert und nach HGB)

Sindelfingen, den 29. Juli 2021

Die RCM Beteiligungs AG weist nach sechs Monaten des Geschäftsjahres 2021 einen Konzerngewinn vor Steuern (HGB, nicht testiert) in Höhe von 0,5 Mio. Euro (30.06.2020: 2,1 Mio. Euro) aus, wobei dieses positive Ergebnis weitestgehend aus der operativen Geschäftstätigkeit und damit ohne wesentliche Gewinnbeiträge aus dem Transaktionsgeschäft erzielt wurde. Im Gegensatz dazu waren in den Vorjahreszahlen Gewinnbeiträge aus Immobilientransaktionen in Höhe von 3,5 Mio. Euro enthalten. Durch die periodischen Zuordnung der konzernweiten Ergebnisbeiträge aus dem Transaktions- sowie Beteiligungs- und Projektgeschäft wird die jeweilige Quartalsergebnisentwicklung erheblich beeinflusst, weshalb eine Vergleichbarkeit von unterjährigen Zwischenergebnissen grundsätzlich nur eingeschränkt möglich ist. Dieser Effekt wird durch die von der Gesellschaft seit vielen Jahren angewendeten konservativen Rechnungslegungsmethode nach dem HGB noch verstärkt.

So hat die RCM Beteiligungs AG im laufenden Quartal aus der Realisierung von stillen Reserven im Beteiligungsbereich mit ihren Konzerngesellschaften sowie aus der entsprechenden Ad-Equity-Bewertung einen konzernweiten Gewinn in Höhe von 1,9 Mio. Euro erzielt, der nun bilanzwirksam geworden ist und im Rahmen der Quartalsberichterstattung über das laufende dritte Quartal ausgewiesen werden wird.

Die Konzernumsatzerlöse stellten sich zum 30.06.2021 auf 1,6 Mio. Euro (Vorjahresperiode 10,2 Mio. Euro), wobei sich die Erträge aus der Vermietung eigener Immobilien mit 0,7 Mio. Euro (Vorjahresperiode 0,8 Mio. Euro) weitgehend konstant entwickelten. Die konzernweiten Erträge aus Zinsen und Dividenden lagen zum 30.06.2021 mit 0,5 Mio. Euro auf dem Niveau der Vorjahresperiode und übertreffen die Zinsaufwendungen des Konzerns (0,3 Mio. Euro, Vorjahresperiode 0,4 Mio. Euro) inzwischen deutlich.

Die konzernweite Risikovorsorge auf Finanzanlagen bzw. Wertpapiere des Umlaufvermögens war im laufenden Geschäftsjahr noch in Höhe von 0,2 Mio. Euro zu dotieren, in der Vorjahresperiode waren dieser Position noch 0,8 Mio. Euro zugeführt worden. Die Konzerneigenkapitalquote an der Bilanzsumme liegt wie schon im Vorjahr mit 52 % über 50% und erreicht damit einen weiterhin überdurchschnittlich hohen Wert.

Die Einzelgesellschaft der RCM Beteiligungs AG hat nach sechs Monaten ebenfalls ohne aus dem Transaktionsgeschäft angefallene Gewinnbeiträge, die in der Vorjahresperiode 2,7 Mio. Euro erreichten, einen Vor-Steuer-Gewinn in Höhe von 0,6 Mio. Euro (Vorjahresperiode 1,6 Mio. Euro) erzielt. Die Kontaktbeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie haben auch in diesem Jahr die Durchführung der Hauptversammlungen aller Konzerngesellschaften erst im dritten Quartal möglich gemacht, sodass der Einzelgesellschaft der RCM Beteiligungs AG im laufenden Quartal noch entsprechende Dividendenerträge in Höhe von 0,7 Mio. Euro zufließen werden.

Die vorgelegten Geschäftszahlen der RCM Beteiligungs AG untermauern die in den letzten Jahren erzielten erheblichen Fortschritte der konzernweiten operativen Geschäftstätigkeit der Gesellschaft. Nachdem die konzernweite Immobilienportfoliobereinigung erfolgreich abgeschlossen worden ist, wird sich die RCM Beteiligungs AG zukünftig verstärkt auf die Entwicklung einzelner attraktiver Immobilienprojekte konzentrieren. Abgerundet wird die Konzerngeschäftstätigkeit u.a. durch gezielte Investitionen im Beteiligungsbereich. Mit ihrer konzernweit ausgezeichneten Liquiditätsausstattung kann die RCM Beteiligungs AG sich bietende Investitionschancen im Immobilien- oder Beteiligungsbereich jederzeit kurzfristig nutzen. Entsprechend aussichtsreich sieht sich die RCM Beteiligungs AG mit ihrem gesamten Konzern für ihre zukünftige Geschäftsentwicklung positioniert.

Reinhard Voss
Vorstand
RCM Beteiligungs AG

Über die RCM Beteiligungs AG:

Die RCM Beteiligungs AG, im Jahr 1999 gegründet, ist ein Immobilienunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Entwicklung und den Verkauf von Immobilien vor allem im Großraum Dresden konzentriert. Zum Konzern der RCM gehören u.a. die SM Wirtschaftsberatungs AG, die SM Capital AG, die SM Beteiligungs AG i.A. und die SM Domestic Property AG. Das Unternehmen wird geleitet vom Vorstandsvorsitzenden Martin Schmitt und seinem Vorstandskollegen Reinhard Voss. Die Aktie der RCM AG wird u.a. im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse, im Freiverkehr der Stuttgarter Wertpapierbörse sowie im elektronischen Handelssystem Xetra gehandelt ( WKN A1RFMY ).

