DGAP-News: Gesco AG: CFO Kerstin Müller-Kirchhofs verlässt die GESCO AG (deutsch)

Kerstin Müller-Kirchhofs (55), in der GESCO AG als Finanzvorständin für die Finance-Ressorts und Investor Relations verantwortlich, verlässt das Unternehmen. Sie wird ihren Vorstandsvertrag, der zum 30. April 2022 ausläuft, nicht um eine weitere Laufzeit verlängern. "Ich scheide aus rein persönlichen Gründen aus der GESCO aus und wünsche dem gesamten GESCO-Team weiterhin gutes Gelingen bei der erfolgreichen Umsetzung der NEXT LEVEL Strategie.", so Kerstin Müller-Kirchhofs.

"Wir danken Frau Müller-Kirchhofs sehr herzlich für ihre hervorragende Arbeit in den zurückliegenden drei Jahren. Frau Müller-Kirchhofs ist in einer Phase des Umbruchs zur GESCO gestoßen und hat einen wesentlichen Beitrag zur Neuaufstellung und sehr positiven Entwicklung der GESCO-Gruppe in den letzten Jahren beigetragen. Das Maßnahmenpaket im Rahmen der Strategie NEXT LEVEL greift zunehmend und ließ GESCO im abgelaufenen Geschäftsjahr zwei Mal die Prognose für die Geschäftsentwicklung anheben. Die finanzielle Position der GESCO-Gruppe wurde nachhaltig gestärkt. Frau Müller-Kirchhofs hat die von Ihr verantworteten Bereiche erfolgreich weiterentwickelt und die GESCO AG steht heute insgesamt besser da als je zuvor.", sagt Klaus Möllerfriedrich, Vorsitzender des Aufsichtsrats der GESCO AG. "Wir bedauern ihr Ausscheiden und wünschen Frau Müller-Kirchhofs einen weiter erfolgreichen Karriereweg."

"Wir haben in den letzten Jahren eine ganze Reihe von wichtigen Aufgaben erfolgreich bewältigt und Frau Müller-Kirchhofs hat in Ihrem Wirkungsbereich hohe Standards gesetzt. Wichtige Weichen für GESCO und vor allem unsere Tochtergesellschaften wurden erfolgreich gestellt. Daher bedanke auch ich mich ganz herzlich im Namen der ganzen GESCO-Gruppe für die erbrachten Leistungen und wünsche Frau Müller-Kirchhofs alles Gute für ihren weiteren Lebensweg", ergänzt Ralph Rumberg, CEO der GESCO AG.

Die GESCO AG wird zu gegebener Zeit über eine Nachfolgebesetzung informieren.

Über GESCO:

Die GESCO AG ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Prozess-Technologie, Ressourcen-Technologie sowie der Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio mit Hidden Champions des industriellen deutschen Mittelstands.

Kontakt:

Peter Alex Head of Investor Relations & Communications

Tel. +49 (0) 202 24820-18C Fax +49 (0) 202 24820-49 E-Mail: ir@gesco.de Internet: www.gesco.de

