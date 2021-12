DGAP-News: GFT Technologies SE: Deutsche Börse nimmt GFT Technologies SE in SDAX auf (deutsch)

GFT Technologies SE: Deutsche Börse nimmt GFT Technologies SE in SDAX auf

Deutsche Börse nimmt GFT Technologies SE in SDAX auf

- GFT Aktie stieg seit Beginn des Jahres um 221 Prozent

- Indexaufnahme durch Fast Entry-Regel

- Unternehmen erwartet weiter dynamisches Wachstum

- Investoreninteresse reflektiert Erfolgsgeschichte

Stuttgart, 06. Dezember 2021 - Die Aktie der GFT Technologies SE hat seit Beginn des Jahres um 221 Prozent an Wert gewonnen. Für das laufende Geschäftsjahr prognostiziert das Unternehmen einen Umsatzzuwachs von 26 Prozent. Das EBT soll sogar um 184 Prozent steigen. Der starke Auftragseingang lässt erwarten, dass das dynamische Wachstum auch 2022 weitergehen wird. Diese Erfolgsgeschichte spiegelt sich im Aktienkurs wider und führt nun zur Aufnahme in den SDAX der Deutschen Börse.

Am 3. Dezember gab die Deutsche Börse bekannt, dass GFT als eines von drei Unternehmen in den SDAX aufsteigen wird. Die Entwicklung des Aktienkurses von GFT war in jüngster Zeit so positiv, dass dabei sogar die Fast Entry-Regel zur Anwendung kommt. Für Marika Lulay, CEO von GFT, ist die Aufnahme in den Index eine Bestätigung der Unternehmensstrategie: "Seit Jahren fokussieren wir unsere Expertise auf Zukunftstechnologien. Das schätzen unsere Kunden, und sie vertrauen auf unsere Kompetenz. Mit unserer konsequenten Diversifikationsstrategie haben wir außerdem neue Einnahmequellen erschlossen und das Risikoprofil verbessert. Das alles war nur durch eine großartige Teamleistung möglich, für die ich sehr dankbar bin. Besonders freut mich, dass auch zahlreiche internationale Investoren mehr und mehr das große Potenzial der GFT SE erkennen."

GFT wurde aufgrund der Fast Entry-Regel in den SDAX aufgenommen. Die Deutsche Börse überprüft einmal im Quartal die Zusammensetzung ihrer Indizes. Der SDAX umfasst 70 Werte. Ob ein Unternehmen auf- oder absteigt, entscheidet die Börse insbesondere auf Basis der Free Float-Marktkapitalisierung. Die Aufnahme in den SDAX wird zum 20. Dezember 2021 wirksam. Mit Wirkung zum 30. November wurde GFT bereits in den MSCI Global Small Cap Index aufgenommen.

